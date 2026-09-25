Mama Valentinei, devastată de durere: „Îmi vreau copilul înapoi!” Ce i-a spus fiica înainte să moară

Apar detalii halucinante din ultimele zile de viață ale Valentinei, tânăra de 28 de ani ucisă și aruncată într-o valiză în râul Olt. Cristina Gâdea, mama fetei, a vorbit ultima dată cu ea cu doar câteva ore înainte ca aceasta să fie ucisă. Fata s-a temut pentru viața sa și i-a cerut ajutorul.

Potrivit datelor din anchetă, Valentina ar fi murit luni, 21 septembrie. Trupul său neînsuflețit a fost găsit marți, în apele râului Olt, înghesuit într-un geamantan. Un pescar a dat alarma la numărul unic de urgențe 112, moment în care oamenii legii au făcut descoperirea macabră.

După ce au aflat că fiica sa a murit, părinții Valentinei au făcut o serie de mărturii cutremurătoare despre ultimele ore din viața fetei. Tânăra de 28 de ani era originară din Filiași, județul Dolj, însă locuia în Vâlcea, alături de iubitul ei, Vlad Bălțățeanu, un frizer din Horezu, care a devenit principalul suspect în cazul morții sale.

„Mami, stai cu mine în telefon că îmi este frică”

Ultima convorbire pe care mama fetei a avut-o cu Valentina a fost duminică seara, când tânăra a sunat-o și i-a spus că se teme pentru viața ei. Vlad Bălțățeanu ar fi fost sub influența alcoolului și ar fi avut un comportament violent față de iubita lui. Valentina i-ar fi arătat mamei sale inclusiv urmele loviturilor pe care bărbatul i le aplicase.

„Îmi vreau copilul înapoi, să îmi aducă copilul înapoi. M-a sunat şi îmi zicea: »Mami, stai cu mine în telefon că îmi e frică să nu mă omoare». Ultima dată, când ea m-a sunat în noaptea de duminică, el a venit aşa agresiv, era beat. I-a luat telefonul şi pe cameră îmi spunea el mie că: „ce?! Totul e bine.” Fata m-a sunat pe cameră şi mi-a arătat că era bătută, avea mâna umflată cât piciorul cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre, adică avea negrituri pe corp. Se poate, da, să fi luat şi droguri, dar în seara respectivă era beat, se vedea”, a spus mama Valentinei pentru Observatornews.ro.

Vlad Bălțățeanu este urmărit internațional

Ancheta în cazul morții Valentinei Ioana Tănăsie a intrat într-o nouă etapă. Principalul suspect din dosar, Gheorghe Vlăduț Băltățeanu, în vârstă de 30 de ani, este căutat de autorități după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă. Potrivit informațiilor din anchetă, suspectul nu s-ar mai afla în România, existând indicii că acesta ar fi ajuns în Ungaria înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit în râul Olt.

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