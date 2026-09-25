Luna Plină în Berbec schimbă energia zodiilor. Cine va face o alegere importantă până la final de septembrie

Pe 26 septembrie, Luna Plină are loc în Berbec și poate intensifica dorința de acțiune, independență și schimbare. Este o perioadă în care anumite zodii pot simți nevoia să rupă ritmul obișnuit și să facă alegeri pe care le-au amânat până acum.

Energia acestei perioade îi poate determina pe nativi să își reevalueze prioritățile și să privească mai curajos către viitor. Pentru unii, momentul poate coincide cu o decizie importantă, o schimbare de direcție sau începutul unui proiect care le oferă șansa de a evolua. În special pe plan profesional, pot apărea contexte care îi îndeamnă să iasă din zona de confort și să își asume noi responsabilități.

Momentul de Lună Plină poate aduce la suprafață concluzii, răspunsuri și situații care cer o rezolvare. Odată cu trecerea sa prin Berbec, de pe 26 septembrie, accentul se mută pe inițiativă și curaj. Pentru multe persoane, această perioadă poate reprezenta impulsul necesar pentru a face un pas înainte, a renunța la ezitări și a transforma intențiile în acțiuni concrete.

Berbecul este asociat cu inițiativa, determinarea și dorința de libertate, iar aceste caracteristici pot deveni mai vizibile odată cu Luna Plină. Energia perioadei îi poate îndemna pe nativi să fie mai hotărâți, să își susțină punctul de vedere și să acționeze cu mai multă încredere.

Zodii afectate de Luna Plină în Berbec

Balanță

Pentru Balanțe, perioada poate veni cu o doză neobișnuită de spontaneitate. Influența Berbecului le poate determina să renunțe, măcar temporar, la tendința de a cântări fiecare variantă și să treacă mai repede la fapte. Unele situații vor cere un răspuns direct, iar nativii pot descoperi că este momentul să își susțină mai ferm alegerile.

Taur

Taurii ar putea deveni mai atenți la lucrurile care le oferă stabilitate pe termen lung. Luna Plină îi poate determina să își reevalueze obligațiile, prioritățile și modul în care își gestionează timpul. Tot ceea ce le consumă inutil energia sau le perturbă liniștea ar putea fi pus sub semnul întrebării. Astfel, nativii vor căuta soluții mai clare și mai practice.

Fecioară

În cazul Fecioarelor, atenția se poate concentra asupra independenței financiare și a parcursului profesional. O conversație despre venituri, responsabilități sau direcția în carieră poate deschide drumul către o schimbare importantă. După o perioadă în care au preferat să mai aștepte, unele Fecioare pot ajunge în punctul în care trebuie să aleagă și să meargă mai departe.

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