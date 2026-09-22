Zodia care își rezolvă toate problemele până la sfârșitul anului 2026. Mihai Voropchievici anunță „vindecare emoțională” pentru acești nativi

Noile previziuni astrale vin cu schimbări importante pentru toate zodiile. Mihai Voropchievici susține că, până la finalul acestui an, nativii unei zodii își vor rezolva toate problemele pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului. Mai mult decât atât, numerologul spune că anul 2026 este guvernat de Thurisaz.

Specialistul în astre și numerologie anunță schimbări majore în următoarea perioadă. Până în luna decembrie, o zodie va fi susținută să înceapă o nouă etapă.

Dacă până acum acești nativi au avut parte de neplăceri pe toate planurile, vor intra în următorul an numai cu bucurii. Horoscopul runelor arată că se vor vindeca complet, iar lucrurile la locul de muncă se transformă miraculos. Pe plan personal, le va merge mai bine ca oricând.

Zodia care își rezolvă toate problemele până la sfârșitul anului 2026

Maestrul Mihai Voropchievici explică previziunile pentru perioada august-decembrie 2026. Anul Calului de Foc și pietrele sacre influențează puternic fiecare zodie în parte. Cu toate acestea, una dintre zodii va parcurge o etapă nouă, plină de tranformări, în care succesul material, evoluția profesională și echilibrul interior se unesc ca prin magie. Numerologul spune că este vorba despre zodia Rac.

Racii se află sub protecția runei Laguz. Aceasta reprezintă apa și este considerată oracolul intuiției profunde, al adaptabilității și al vindecării emoționale. În ultima perioadă, cei care au marcaje în zodia Rac au fost mai predispuși la probleme de tot felul: de la oportunități pierdute până la relații personale nepotrivite.

Numerologul și specialistul în astrologie, Mihai Voropchievici susține că, începând din august și până în luna decembrie, adică finalul acestui an, problemele vor dispărea ca prin minune. În ultimele luni ale anului 2026, nativii acestei zodii vor învăța să lase lucrurile să curgă de la sine și să renunțe la grijile excesive. Pe de altă parte, din punct de vedere profesional, intuiția lor va fi infailibilă, astfel că vor fi ghidați spre decizii financiare favorabile lor.

Pe plan sentimental, Racii vor simți mai multă armonie în cuplu, iar rănile din trecut se vindecă. Mai mult decât atât, vitalitatea lor fizică depinde de starea de spirit. Așadar, potrivit lui Mihai Voropchievici, Racii se eliberează de stres și vor avea, până în decembrie, un tonus excelent.

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