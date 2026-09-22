Valerie Lungu de la Asia Express 2026 are un frate! Mama concurentei, dezvăluiri uluitoare: ”L-am abandonat la casa de copii”

În cadrul unei emisiuni TV, Victoria Lungu, mama Valeriei Lungu, a vorbit deschis despre două dintre dramele care i-au marcat viața. Ea a mărturisit că fiica sa mai are un frate, un băiat pe care a fost nevoită să îl abandoneze la un orfelinat pe când acesta avea doar doi ani.

În Republica Moldova, Victoria Lungu este o artistă se seamă în industria muzicii populare. Invitată în cadrul unei emisiuni, mama Valeriei Lungu a vorbit cu sinceritate despre trecutul său dureros și despre două dintre cele mai mari traume care i-au marcat destinul. Aceasta a dezvăluit public că Valerie Lungu mai are un frate, pe care ea l-a abandonat la un orfelinat când băiatul avea doar doi ani.

Victoria Lungu: „Am fost date afară, am dormit în ploaie”

De asemenea, Victoria Lungu a mai povestit că, în perioada în care Valerie era mică, ea era însărcinată cu un alt copil. După o ceartă violentă cu soțul ei, au fost date afară din casă și au fost nevoite să locuiască la una dintre prietenele sale. După un timp, presată de greutăți, artista a decis să facă o întrerupere de sarcină la 6 luni, moment care i-a marcat profund viața. Ea a mărturisit că regretă enorm acel moment, mai ales că de la acel moment nu a mai putut avea copii.

„Știe cineva că eu am un băiat pe care l-am abandonat la 2 ani, la casa de copii? De ce nu știți? Dar știe cineva că eu am făcut un avort la 6 luni, tot cu un copilaș? Eram însărcinată în 6 luni și cu Valerie în brațe. Am fost date afară, am dormit în ploaie. Am stat la o prietenă și apoi am mers și am făcut avort. Îmi era frică. M-am speriat și am mers la soacra mea și mi-a zis că decât să rămâi cu doi copii… M-a dus ea la doctor, a fost lângă mine. Acum îmi dau seama că dacă aș fi avut curajul de acum, creșteam doi copii, creșteam și trei.”, a spus Victoria Lungu.

Relația de mamă-fiică dintre Victoria și Valerie Lungu a fost marcată de-a lungul timpului de o serie de neînțelegeri și conflicte, cel mai recent dintre ele având loc înainte de nunta Valeriei cu Alex Gâlcă. Femeia a fost nemulțumită de modul în care a fost invitată la nunta fiicei sale. Aceasta susține că a primit invitația printr-un mesaj pe WhatsApp, lucru care a nemulțumit-o extrem de mult.

„A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu prezentând nunți, știu că cununia civilă se programează cu trei, patru luni înainte. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe Whastapp, scris cu ChatGPT: “dragă… te invităm… mulțumim”. Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe Whatsapp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, a declarat într-o intervenție avută pentru un post de radio local din Moldova.

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