Doliu în lumea medicală! A murit doctorul Gabriel Aprodu

Doliu în lumea medicală! A murit doctorul Gabriel Aprodu
Doliu în lumea medicală! A murit doctorul Gabriel Aprodu
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Renumitul doctor Gabriel Aprodu a murit pe 21 septembrie, la vârsta de 75 de ani. Vestea a lăsat în urmă multă durere în rândul colegilor și al medicilor pe care i-a format de-a lungul anilor. Pentru ei, nu a fost doar un chirurg cu o carieră impresionantă, ci un om care și-a pus amprenta asupra mai multor generații.

Tragica veste a fost anunțată de reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Profesorul doctor a murit în dimineața zilei de 21 septembrie, iar dispariția sa a venit ca o lovitură grea pentru cei care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Renumitul doctor Gabriel Aprodu a murit!

Gabriel Aprodu nu a fost un medic oarecare. Aproape 40 de ani și-a dedicat chirurgiei pediatrice, perioadă în care a trecut prin nenumărate cazuri și intervenții complexe.

Timp de 26 de ani, profesorul s-a aflat la conducerea Secției de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Acolo și-a construit reputația și, mai important, a format generații întregi de medici.

Pentru colegii săi, experiența acumulată în decenii de activitate a făcut din el un reper în domeniu. Nu s-a limitat la sala de operație, ci a avut un rol important și în pregătirea tinerilor chirurgi.

A murit renumitul doctor Gabriel Aprodu! Colegii sunt în doliu: „Un mentor extraordinar”

A murit renumitul doctor Gabriel Aprodu! Colegii sunt în doliu: „Un mentor extraordinar”

Profesorul doctor s-a pensionat în urmă cu aproximativ șase ani. Retragerea din activitate nu a însemnat însă și dispariția sa din memoria celor pe care i-a format. Medicii care au lucrat cu el au continuat să vorbească despre experiența și profesionalismul său. Unul dintre oamenii care i-au fost aproape în cariera medicală a transmis un mesaj puternic după aflarea veștii.

„Un model de profesionalism”

Dr. Dan Apostol a mărturisit că Gabriel Aprodu va rămâne pentru totdeauna în inima lui și că amintirea profesorului nu se va stinge niciodată. Medicul l-a descris drept un adevărat profesionist, un mentor extraordinar și un om cum rar mai întâlnești.

„Am aflat cu profundă tristețe trecerea în neființă a domnului profesor doctor Sandu Gabriel Aprodu, cel care a fost un mentor desăvârșit, un model de profesionalism și care a îndrumat pașii mai multor generații de tineri chirurgi pediatri. Va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Rămas-bun, domnule profesor! Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis dr. Dan Apostol pentru Ziarul de Iași.

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