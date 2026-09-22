„Profetul Apocalipsei”, care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028: ”Va deveni o armă de război”

„Profetul Apocalipsei” a venit cu o previziune care ridică serioase semne de întrebare! Craig Hamilton-Parker a făcut noi dezvăluiri despre viitorul omenirii. El a spus că totul se va schimba în următorii ani și că oamenii nu sunt pregătiți pentru ce va urma.

Craig Hamilton-Parker este cunoscut pentru predicțiile sale despre evenimente care au zguduit planeta. Acum, însă, atenția lui s-a mutat către viitor, iar ceea ce spune despre următorii ani este cu adevărat spectaculos.

Potrivit scenariului prezentat de acesta, totul ar putea începe să se contureze încă din 2026. Tensiunile internaționale ar urma să crească, iar peste doi ani situația ar putea ajunge într-un punct fierbinte.

„Profetul Apocalipsei” a făcut o nouă previziune!

Hamilton-Parker susține că anul 2026 ar putea marca începutul unei perioade în care pericolul unui conflict devine tot mai vizibil. Acesta a vorbit fără ocolișuri despre posibilitatea unui război.

„Văd anul 2026 ca pe o perioadă în care începe să se contureze posibilitatea unui război (…) care ar putea avea loc în anul 2028”, afirmă el.

Așadar, 2028 este anul care apare în centrul predicției sale. Dar surpriza abia acum începe, pentru că Hamilton-Parker susține că într-un asemenea conflict nu armele convenționale ar fi singurele care ar conta. În scenariul său intră în forță Inteligența Artificială.

„Profetul Apocalipsei” a comentat și declarațiile senatorului american Bernie Sanders, care a vorbit despre necesitatea ca dezvoltarea Inteligenței Artificiale să fie, cel puțin parțial, controlată de guverne. Hamilton-Parker a ridicat însă problema dintr-un unghi mult mai sumbru și s-a întrebat ce s-ar putea întâmpla dacă această tehnologie ar ajunge să fie controlată direct de state.

„Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă Inteligența Artificială ar fi naționalizată? Gândiți-vă la amploarea pagubelor pe care le-ar putea provoca. Inteligența artificială va deveni, în primul rând, o armă de război, iar cei care vor să ducă războaie nu vor încetini dezvoltarea acestei tehnologii”, a afirmat Hamilton-Parker.

Practic, în viziunea lui, cursa pentru dezvoltarea AI nu s-ar opri dacă lumea ar intra într-o perioadă de tensiuni. Din contră, tehnologia ar putea fi împinsă și mai tare înainte tocmai pentru a obține un avantaj militar.

Care sunt șansele să înceapă un război mondial

Deși a vorbit despre posibilitatea unui conflict major, Hamilton-Parker nu consideră că se va ajunge la al Treilea Război Mondial.

„Nu văd ca această situație să escaladeze într-un război mondial total”, a declarat el.

În schimb, acesta descrie un posibil echilibru al forțelor, în care sistemele bazate pe Inteligență Artificială ar putea ajunge să joace un rol decisiv. Iar explicația lui este de-a dreptul desprinsă dintr-un film SF.

Potrivit lui Hamilton-Parker, dacă marile puteri ar ajunge să dezvolte sisteme militare extrem de avansate bazate pe AI, niciuna dintre ele nu ar putea obține cu ușurință avantajul decisiv.

„De fiecare dată când cineva ar încerca să lanseze o rachetă, inteligența artificială ar putea anticipa atacul și l-ar putea opri. Același lucru s-ar întâmpla și de partea cealaltă. Nimeni nu ar putea obține un avantaj”, a mai spus el.

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