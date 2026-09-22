Alena Hennessy a murit la doar 49 de ani. Influencerița a ascuns până în ultima clipă că suferea de cancer

Alena Hennesy, o cunscută influenceriță din America, a încetat din viață la vârsta de 49 de ani, după ce în luna mai a fost diagnosticată cu o formă de cancer în stadiul terminal.

În luna mai, Alena Hennesy a fost diagnosticată cu o boală incurabilă, moment în care a simțit nevoia să se retragă din social media, alegând să își pregătească drumul spre trecerea în lumea de dincolo la fel de conștient cum și-a trăit viața. Creatoarea de conținut a postat ultima oară pe contul ei de Instagram pe 29 mai, cu puțin timp înainte de a primi diagnosticul de cancer în stadiul IV.

„Pe măsură ce călătoria ei se desfășura rapid, ea a cerut cât mai multă intimitate posibil și și-a ales calea către trecerea în lumea de dincolo la fel de conștient cum și-a trăit viața, cu profundă reverență, iubire și uimire”, se menționa în postare.

Alena Hennessy era autoarea a patru cărți

Ultima postare a influenceriței conținea mai multe fotografii și videoclipuri din atelierul ei de artă, unde și-a prezentat unele dintre cele mai noi lucrări. Cu câteva săptămâni înainte, Alena părea plină de voie bună în timp ce se filma dansând în atelierul ei, încurajându-i pe urmăritorii săi să includă mișcarea în rutina lor zilnică.

Alena și-a transformat pasiunea pentru artă și vindecare într-o carieră înfloritoare, desfășurată pe mai multe platforme diferite. Este autoarea a patru cărți, printre care „Cultivating Your Creative Life”, „The Painting Workbook”, „Intuitive Painting Workshop” și „The Healing Guide to Flower Essences”. De asemenea, ea a organizat cursuri online și ateliere spirituale în care a predat procesul de creație artistică. Alena a fost prezentată în publicații precum „The Washington Post”, „Spirituality & Health” și revista „Natural Nealth”.

Creatoarea de conținut s-a stins din viață înconjurată de familie, decesul ei fiind anunțat printr-o postare pe Instagram din 18 septembrie. Creatoarea de conținut a activat ca artistă timp de peste două decenii și considera că misiunea vieții sale era să-i ajute pe oameni să înțeleagă pe deplin care le este menirea.

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