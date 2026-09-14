Olivia a murit în urma unei liposucții. Ce s-a întâmplat cu influencerița de doar 27 de ani

Olivia Oras, o influenceriță cunoscută din Finlanda, a murit la doar 27 de ani, după ce și-a pierdut cunoștința în timpul anesteziei administrate înaintea unei intervenții de liposucție. Procedura urma să aibă loc într-o clinică privată din Helsinki, iar cazul este acum anchetat de poliție sub suspiciunea de ucidere din culpă prin neglijență gravă.

Incidentul s-a produs pe 3 septembrie, în timp ce tânăra se afla la clinica Plastic Surgery Center. După ce starea ei s-a deteriorat în urma anesteziei, Olivia a fost transportată la Spitalul Universitar din Helsinki, unde medicii au încercat să îi salveze viața. A rămas internată mai multe zile, însă în cele din urmă a murit.

Liposucția este o intervenție chirurgicală estetică prin care medicul îndepărtează depozitele de grăsime localizată din anumite zone ale corpului, precum abdomenul, coapsele, șoldurile, brațele sau bărbia.

Polițiștii au făcut percheziții la clinică

Anchetatorii verifică în prezent dacă unul sau mai mulți medici ar fi avut o responsabilitate în producerea tragediei. Poliția a efectuat o percheziție la clinica de pe strada Aleksanterinkatu și analizează echipamentele tehnice ridicate. Activitatea unității medicale a fost suspendată temporar, autoritățile invocând necesitatea protejării pacienților.

O altă problemă analizată de anchetatori este timpul necesar pentru transferul tinerei la spital. Potrivit unor surse citate de presa finlandeză, ambulanța ar fi ajuns la clinică, însă transportul ar fi fost întârziat pe fondul unor neînțelegeri privind responsabilitatea pentru transferul pacientei.

Părinții Oliviei, Reijo Oras și Johanna Oras, au depus o plângere penală în legătură cu moartea fiicei lor și cu responsabilitatea clinicii. Familia susține că personalul spitalului a făcut tot posibilul pentru a o salva.

Înainte de tragedie, Olivia Oras devenise cunoscută încă din adolescență, după ce și-a creat contul de Instagram la 14 ani. Ulterior, popularitatea sa a crescut după apariția documentarului „The Perfect Selfie”, în care vorbea despre experiența sa ca influencer. Tânăra s-a implicat și în proiecte sociale, înființând o organizație dedicată cercetării bolilor pulmonare după ce tatăl său a fost diagnosticat cu o astfel de afecțiune.

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