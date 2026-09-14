Ce i-a făcut un șofer Ruxandrei Luca în trafic. Vedeta de la Neatza a povestit tot: „Am rămas efectiv fără reacție!”

Ruxandra Luca, cunoscută publicului prin aparițiile sale în cadrul emisiunii Super Neatza, de la Antena 1, a povestit recent o experiență neplăcută pe care a avut-o în trafic. Vedeta a rămas surprinsă de reacția unui șofer și s-a întrebat ce îi determină pe oameni să fie atât de agresivi unii cu ceilalți.

Totul s-a întâmplat în momentul în care Ruxandra Luca încerca să iasă de pe strada pe care locuiește și să intre pe drumul principal. În timp ce aștepta ca traficul să avanseze, aceasta a observat că șoferul unei mașini care îi putea permite să treacă era atent la telefon. Când a avut suficient spațiu pentru a intra pe șosea, vedeta i-a mulțumit, însă bărbatul a accelerat brusc și a început să o jignească.

Ce i-a făcut un șofer Ruxandrei Luca în trafic

Vedeta a mărturisit că reacția acestuia a lăsat-o fără cuvinte și a determinat-o să reflecteze asupra comportamentului oamenilor. Prin mesajul transmis ulterior în mediul online, Ruxandra Luca a atras atenția asupra lipsei de empatie și a agresivității care apar uneori în situații banale.

„Ieșeam de pe străduța pe care locuiesc, coadă mare de mașini pe drumul principal, aștept nițel, coada se pune în mișcare. Bărbatul din mașina care m-ar fi putut lăsa să trec era cu ochii în telefon. Mașinile pornesc, el tot cu ochii în telefon. Așa că am spațiu suficient să ies și eu de pe străduță și să mă alătur celorlalți din coadă. Când fix să intru, bărbatul ridică ochii din telefon, moment în care îi mulțumesc cu un semn din mână și zic și pe gură «Mulțumesc», să vadă omul acolo recunoștința. La care el așa accelerează încât recuperează imediat toată distanța pierdută din propria neatenție, iar pe mine mă lasă cu jumătate de fund pe contrasens. Apoi mă privește fix și-mi zice: «Du-te, mă, în … mea»! Un om la vreo 60 de ani… Am rămas efectiv fără reacție! Stăteam acolo, în mijlocul drumului, și mă gândeam: «Doamne, când ne-am dezumanizat așa? De ce?». Mașina din spate a oprit imediat și mi-a făcut semn să trec, am mulțumit și m-am dus după bărbatul nervos. Și am început să mă gândesc, că altceva de făcut nu aveam oricum. Pe lângă faptul că sunt femeie, sunt om, ca el. Nu i-am greșit cu nimic, nu i-am vorbit urât, nu i-am băgat mâna în portofel, nu i-am luat rândul la pâine… Coada de mașini mai mult stătea decât să înainteze, deci nici măcar mare avânt în trafic nu i-aș fi luat. Acum nu-s nici eu străină de reacții negative, critici, jigniri, aruncat cu roșii la greu… Le-am pățit pe toate, mai ales online, dar chiar așa? Poate îmi spuneți voi ce îți poate aduce la schimb o astfel de atitudine. Și cât de singur, trist, rănit să fii, ca să ajungi așa?”, a scris Ruxandra Luca pe pagina ei de Facebook.

Cum au reacționat internauții la povestea Ruxandrei Luca

Povestea a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor săi. Comentariile arată că mulți dintre cei care au citit povestea Ruxandrei Luca s-au regăsit în experiențele de acest fel și au condamnat agresivitatea manifestată în trafic.

„Lume multă, oameni din ce în ce mai puțini”, „Este doar multă răutate, căreia degeaba încearcă unii sau alții să-i găsească scuze. Că traume, că viața grea… Oameni plini de ură și etern nemulțumiți, plini de sine și lipsiți de educație și de bun-simț” și „Oameni frustrați. Zero calm, zero bunăvoință”, au fost o parte dintre comentariile primite de Ruxandra Luca.

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