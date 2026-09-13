Raluca Drăgoi, amenințată la un eveniment la care a cântat. Vrea să depună plângere la Poliție!

Raluca Drăgoi, amenințată la un eveniment la care a cântat. Vrea să depună plângere la Poliție!
Galerie Foto 5
Raluca Drăgoi a fost amenințată la un eveniment
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Raluca Drăgoi a trecut prin momente tensionate după ce a participat la un eveniment unde a susținut un program artistic. Cântăreața a povestit pe rețelele de socializare că, după ce și-a terminat prestația, ar fi fost jignită și amenințată de mai multe persoane. Artista susține că situația a degenerat și că s-a temut pentru siguranța sa.

Problemele întâmpinate de Raluca Drăgoi au început după încheierea programului muzical. Cântăreața a spus că a fost înjurată și amenințată, fără să înțeleagă motivul reacțiilor celor implicați.

Artista a povestit că tatăl unuia dintre cei prezenți la eveniment s-ar fi îndreptat către soțul ei, care se afla la orgă. Bărbatul a amenințat că sparge instrumentul și boxele, nemulțumit că se pregătea să plece și că programul artistic se încheiase.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Am fost amenințată, înjurată de copiii mei, amenințată într-un fel foarte grav, fără niciun motiv (…) Din anumite motive, nu știu ce stări aveau, pentru că eu m-am prezentat la evenimentul acesta și am cântat și mi-am făcut programul, iar tatăl lui a venit la soțul meu, la orgă și a spus că sparge orga, că de ce plecăm, că trebuie să mai cântăm, că sparge boxele”, a spus Raluca Drăgoi, pe Facebook.

Raluca Drăgoi a făcut plângere la poliție

Raluca Drăgoi a explicat că intervenția paznicilor de la locație ar fi împiedicat o situație și mai gravă. Aceștia ar fi format o barieră între artistă și persoanele implicate, iar cântăreața consideră că, fără ajutorul lor, ar fi putut fi agresată fizic.

Artista a recunoscut că incidentul a lăsat-o într-o stare de șoc și că era foarte nervoasă după cele întâmplate. Raluca Drăgoi a anunțat că va sesiza autoritățile și că intenționează să depună plângere împotriva celor pe care îi acuză de amenințări.

„Dacă nu erau ei (n.r. paznicii de la locație) și să facă un fel de barieră între mine și acești indivizi, 100% eram rănită, eram bătută (…) Sunt într-o situație de șoc, am foarte mulți nervi (…) Raluca va merge la organele competente, la poliție, eu mă duc la poliție și vă denunț”, a mai povestit cântăreața.

La câteva ore după dezvăluiri, Raluca Drăgoi a publicat o fotografie realizată în fața unei secții de poliție.

Sursa foto: Facebook

CITEȘTE ȘI:  Ilie Năstase și Ioana, liniștea dinaintea furtunii! CANCAN.RO i-a filmat cu patru zile înainte ca scandalul să ajungă la Poliție

Costel Biju, amenințat de propriul fin să cânte la o petrecere din Capitală! Manelistul, cercetat ulterior pentru mărturie mincinoasă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022. Monica Gabor a dat-o dispărută: ”Nu mai știe nimeni nimic de ea”
Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022. Monica Gabor a dat-o dispărută: ”Nu mai știe nimeni nimic de ea”
Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament. De ce nu voia să-i dea niciun ban din averea de 30 de milioane de dolari
Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament. De ce nu voia să-i dea niciun ban din averea de 30 de milioane de dolari
Ce videoclip a postat Mara Bănică cu Mădălina Apostol. Cum apare iubita lui Nick Rădoi în imagini: ”3 prunci au rămas fără mamă”
Ce videoclip a postat Mara Bănică cu Mădălina Apostol. Cum apare iubita lui Nick Rădoi în imagini: ”3 prunci au rămas fără mamă”
Cine este Teodora Sava, românca de 24 de ani care a întors toate cele patru scaune la The Voice UK
Cine este Teodora Sava, românca de 24 de ani care a întors toate cele patru scaune la The Voice UK
Semnificația biblică a numelui ales de Pescobar și Lavinia pentru băiețelul lor: ”O minune mi-a dat Dumnezeu”
Semnificația biblică a numelui ales de Pescobar și Lavinia pentru băiețelul lor: ”O minune mi-a dat Dumnezeu”
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Mediafax
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE
Gandul.ro
Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Un cal de rasă în valoare de 15.000 de lei a fost împușcat din greșeală de braconieri, în Vaslui. Vânătorii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl urmăreau
Adevarul
Un cal de rasă în valoare de 15.000 de lei a fost împușcat din greșeală de braconieri, în Vaslui. Vânătorii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl urmăreau
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Digi24
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Imaginile care NU S-AU VĂZUT de la nunta ministrului Nazare! Cine a fost alături de acesta la petrecere
Mediafax
Imaginile care NU S-AU VĂZUT de la nunta ministrului Nazare! Cine a fost alături de acesta la petrecere
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ultima fotografie postată de Mădălina Apostol înainte de tragedie. Ce mesaj a transmis
Click.ro
Ultima fotografie postată de Mădălina Apostol înainte de tragedie. Ce mesaj a transmis
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Digi 24
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
Digi24
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
go4it.ro
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE
Gandul.ro
Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Mediafax Italia
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.