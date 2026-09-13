Raluca Drăgoi, amenințată la un eveniment la care a cântat. Vrea să depună plângere la Poliție!

Raluca Drăgoi a trecut prin momente tensionate după ce a participat la un eveniment unde a susținut un program artistic. Cântăreața a povestit pe rețelele de socializare că, după ce și-a terminat prestația, ar fi fost jignită și amenințată de mai multe persoane. Artista susține că situația a degenerat și că s-a temut pentru siguranța sa.

Problemele întâmpinate de Raluca Drăgoi au început după încheierea programului muzical. Cântăreața a spus că a fost înjurată și amenințată, fără să înțeleagă motivul reacțiilor celor implicați.

Artista a povestit că tatăl unuia dintre cei prezenți la eveniment s-ar fi îndreptat către soțul ei, care se afla la orgă. Bărbatul a amenințat că sparge instrumentul și boxele, nemulțumit că se pregătea să plece și că programul artistic se încheiase.

„Am fost amenințată, înjurată de copiii mei, amenințată într-un fel foarte grav, fără niciun motiv (…) Din anumite motive, nu știu ce stări aveau, pentru că eu m-am prezentat la evenimentul acesta și am cântat și mi-am făcut programul, iar tatăl lui a venit la soțul meu, la orgă și a spus că sparge orga, că de ce plecăm, că trebuie să mai cântăm, că sparge boxele”, a spus Raluca Drăgoi, pe Facebook.

Raluca Drăgoi a făcut plângere la poliție

Raluca Drăgoi a explicat că intervenția paznicilor de la locație ar fi împiedicat o situație și mai gravă. Aceștia ar fi format o barieră între artistă și persoanele implicate, iar cântăreața consideră că, fără ajutorul lor, ar fi putut fi agresată fizic.

Artista a recunoscut că incidentul a lăsat-o într-o stare de șoc și că era foarte nervoasă după cele întâmplate. Raluca Drăgoi a anunțat că va sesiza autoritățile și că intenționează să depună plângere împotriva celor pe care îi acuză de amenințări.

„Dacă nu erau ei (n.r. paznicii de la locație) și să facă un fel de barieră între mine și acești indivizi, 100% eram rănită, eram bătută (…) Sunt într-o situație de șoc, am foarte mulți nervi (…) Raluca va merge la organele competente, la poliție, eu mă duc la poliție și vă denunț”, a mai povestit cântăreața.

La câteva ore după dezvăluiri, Raluca Drăgoi a publicat o fotografie realizată în fața unei secții de poliție.