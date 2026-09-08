Ilie Năstase și Ioana, liniștea dinaintea furtunii! CANCAN.RO i-a filmat cu patru zile înainte ca scandalul să ajungă la Poliție

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Știrea că Ilie Năstase este cercetat penal pentru amenințări la adresa Ioanei Năstase, soția sa, a venit ca un trăznet. Dar nu din senin. CANCAN.RO a surprins momentele de dinaintea dezlănțuirii tornadei din mariajul Ilie și Ioana Năstase! Iată imaginile care preziceau deschiderea celui mai recent dosar penal din viața fostului tenismen. Abia a împlinit 80 de ani, dar are viața amoroasă a unui bărbat de 25 de ani! E un veritabil latino lover, cu un temperament pe măsură!

Se știe de foarte mult timp că Ilie Năstase are un temperament coleric, uneori chiar vulcanic. Nu degeaba i se spune Nasty! În 2018 a avut probleme serioase cu legea, pe fondul infracțiunilor la Codul Rutier, respectiv conducere sub influența alcoolului, urmată de conducere fără permis (ridicat cu prima ocazie). Tot el a fost protagonistul unei fapte similare prin 2022, când polițiștii l-au prins iar conducând sub influența alcoolului.

De data asta, însă, Năstase e vizat într-un dosar penal pe infracțiunea de amenințare. El era vizat și de măsura ordinului de protecție, plus brățară de monitorizare. Scandalul a început pe 6 septembrie, însă azi măsura controlului electronic a fost ridicată. Semințele scandalului erau însă acolo pe 2 septembrie, când CANCAN.RO i-a suprins la Băneasa Shopping City, în timpul unor scene extrem de tensionate. Cei doi încearcă să păstreze aparențele, dar merg separat. La terasă nu pare să fi venit împreună, ci din direcții diferite. Cu alte cuvinte, am surprins niște tratative, duse pe un teren neutru. La doar patru zile după aceste scene a venit și răbufnirea.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
10 poze

Ilie și Ioana Năstase, la terasă la Băneasa Mall

În imaginile din 2 Septembrie Ioana pare calmă, are și o pungă mare cu ce și-a luat de prin mall. Pe Ilie, în schimb, pare că-l roade ceva. Are niște grimase nu tocmai plăcute prin spatele Ioanei. I-o fi zis ceva? Clar este ceva la mijloc, pentru că nici măcar pantalonii mulați ai Ioanei, care îi flatau silueta, nu-l mai calmează pe Ilie. La terasă cei doi nu comunică, sau sunt monosilabici. Și-or fi zis cuvintele mai grele în intimitate? De ce spunem asta?Ceva mocnea acolo de mult timp!

Deci, scandalul de duminică 6 Septembrie nu a venit așa, din senin. Dar ce trebuie spus este că în mariajul Năstase mocnea ceva de mult mai mult timp. Haideți să vedem ce se întâmpla pe 27 august!

Pe 27 august, CANCAN.RO descrie o scenă ușor bizară în Mamaia-Nord. Concret, l-am văzut pe Ilie Năstase la mare, dar singur, bucurându-se de o bere precum Bacovia de o zi ploioasă. Imaginile ni-l înfățișează pe Năstase posac, chiar negru de supărare, fără chef. Nu intră în vorbă cu nimeni, nu mai e jovial ca de obicei. Stă retras, pare că-și bea amarul ca un bărbat trădat în dragoste. Desigur, nu se știe ce a declanșat furia lui Nasty, dar iată că soția lui, Ioana, a considerat că e necesar să meargă la Poliție (sau poate Poliția a sosit la fața locului). Ea a solicitat instituirea unui ordin de protecție și monitorizare electronică.

Pe 27 august, CANCAN.RO scria: „Evident, nu dorim să speculăm, dar nu e exclus să fi avut o discuție mai aprinsă cu soția, sau pur și simplu poate că nu este nimic neobișnuit în ieșirea din această seară”. Iată câtă dreptate a avut CANCAN.RO!

CITEȘTE ȘI: Decizia radicală luată de Ilie Năstase, imediat după ce a împlinit 80 de ani: ”Este o mare bucurie”

NU RATA: Ce mesaj i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte, la 8 ani de la divorț. Fostul mare tenismen n-a ratat ocazia să-i spună prin intermediul actualului ei soț

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Doamna Pițurcă a dat moda peste cap în papuci cu blăniță! Cum arată soția lui Victor Pițurcă la 66 de ani
Doamna Pițurcă a dat moda peste cap în papuci cu blăniță! Cum arată soția lui Victor Pițurcă la 66 de ani
Nuțu Cămătaru și-a făcut „prezența” la Năvodari cu Brazilianca! CANCAN.RO are imaginile unei apariții cum rar se vede
Nuțu Cămătaru și-a făcut „prezența” la Năvodari cu Brazilianca! CANCAN.RO are imaginile unei apariții cum rar se vede
Bădălău a dispărut, dar Bianca se descurcă! Șatena a ieșit la vânătoare de bijuterii cu Range Rover-ul Evoque
Bădălău a dispărut, dar Bianca se descurcă! Șatena a ieșit la vânătoare de bijuterii cu Range Rover-ul Evoque
Dan Bittman, cumva s-a mărit familia?! Artistul a golit supermarketul. Oare pentru cine a făcut aprovizionarea?
Dan Bittman, cumva s-a mărit familia?! Artistul a golit supermarketul. Oare pentru cine a făcut aprovizionarea?
Cum a putut Simona Halep să divorțeze de un așa romantic?! Imaginile în care Toni Iuruc își dezvăluie latura ascunsă
Cum a putut Simona Halep să divorțeze de un așa romantic?! Imaginile în care Toni Iuruc își dezvăluie latura ascunsă
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Scrisorile disperate ale părinților victimei trimise fraților Tate: „A profanat numele și reputația noastră de familie. Am devenit ținte ale batjocurii”
Gandul.ro
Scrisorile disperate ale părinților victimei trimise fraților Tate: „A profanat numele și reputația noastră de familie. Am devenit ținte ale batjocurii”
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
Adevarul
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit alături de călugării de pe Muntele Athos. „Ne-au făcut mai întăriți pentru ce va urma”
Digi24
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit alături de călugării de pe Muntele Athos. „Ne-au făcut mai întăriți pentru ce va urma”
„Nimeni nu este pregătit”. Avertismentul șefului OpenAI despre ce urmează cu AI
Mediafax
„Nimeni nu este pregătit”. Avertismentul șefului OpenAI despre ce urmează cu AI
O influenceriță de 33 de ani a murit în urma unei operații plastice complexe. A lăsat în urmă trei copii și un soț îndurerat: „A fost dragostea vieții mele, cea mai bună soție și o mamă incredibilă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O influenceriță de 33 de ani a murit în urma unei operații plastice complexe. A lăsat în urmă trei copii și un soț îndurerat: „A fost dragostea vieții mele, cea mai bună soție și o mamă incredibilă”
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?”
Click.ro
Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?”
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
go4it.ro
Curățenia de toamnă: Dispozitivul electric Parkside a ajuns la Lidl
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Scrisorile disperate ale părinților victimei trimise fraților Tate: „A profanat numele și reputația noastră de familie. Am devenit ținte ale batjocurii”
Gandul.ro
Scrisorile disperate ale părinților victimei trimise fraților Tate: „A profanat numele și reputația noastră de familie. Am devenit ținte ale batjocurii”
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Mediafax Italia
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Mediafax Spania
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.