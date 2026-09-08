Ilie Năstase și Ioana, liniștea dinaintea furtunii! CANCAN.RO i-a filmat cu patru zile înainte ca scandalul să ajungă la Poliție

Știrea că Ilie Năstase este cercetat penal pentru amenințări la adresa Ioanei Năstase, soția sa, a venit ca un trăznet. Dar nu din senin. CANCAN.RO a surprins momentele de dinaintea dezlănțuirii tornadei din mariajul Ilie și Ioana Năstase! Iată imaginile care preziceau deschiderea celui mai recent dosar penal din viața fostului tenismen. Abia a împlinit 80 de ani, dar are viața amoroasă a unui bărbat de 25 de ani! E un veritabil latino lover, cu un temperament pe măsură!

Se știe de foarte mult timp că Ilie Năstase are un temperament coleric, uneori chiar vulcanic. Nu degeaba i se spune Nasty! În 2018 a avut probleme serioase cu legea, pe fondul infracțiunilor la Codul Rutier, respectiv conducere sub influența alcoolului, urmată de conducere fără permis (ridicat cu prima ocazie). Tot el a fost protagonistul unei fapte similare prin 2022, când polițiștii l-au prins iar conducând sub influența alcoolului.

De data asta, însă, Năstase e vizat într-un dosar penal pe infracțiunea de amenințare. El era vizat și de măsura ordinului de protecție, plus brățară de monitorizare. Scandalul a început pe 6 septembrie, însă azi măsura controlului electronic a fost ridicată. Semințele scandalului erau însă acolo pe 2 septembrie, când CANCAN.RO i-a suprins la Băneasa Shopping City, în timpul unor scene extrem de tensionate. Cei doi încearcă să păstreze aparențele, dar merg separat. La terasă nu pare să fi venit împreună, ci din direcții diferite. Cu alte cuvinte, am surprins niște tratative, duse pe un teren neutru. La doar patru zile după aceste scene a venit și răbufnirea.

În imaginile din 2 Septembrie Ioana pare calmă, are și o pungă mare cu ce și-a luat de prin mall. Pe Ilie, în schimb, pare că-l roade ceva. Are niște grimase nu tocmai plăcute prin spatele Ioanei. I-o fi zis ceva? Clar este ceva la mijloc, pentru că nici măcar pantalonii mulați ai Ioanei, care îi flatau silueta, nu-l mai calmează pe Ilie. La terasă cei doi nu comunică, sau sunt monosilabici. Și-or fi zis cuvintele mai grele în intimitate? De ce spunem asta?Ceva mocnea acolo de mult timp!

Deci, scandalul de duminică 6 Septembrie nu a venit așa, din senin. Dar ce trebuie spus este că în mariajul Năstase mocnea ceva de mult mai mult timp. Haideți să vedem ce se întâmpla pe 27 august!

Pe 27 august, CANCAN.RO descrie o scenă ușor bizară în Mamaia-Nord. Concret, l-am văzut pe Ilie Năstase la mare, dar singur, bucurându-se de o bere precum Bacovia de o zi ploioasă. Imaginile ni-l înfățișează pe Năstase posac, chiar negru de supărare, fără chef. Nu intră în vorbă cu nimeni, nu mai e jovial ca de obicei. Stă retras, pare că-și bea amarul ca un bărbat trădat în dragoste. Desigur, nu se știe ce a declanșat furia lui Nasty, dar iată că soția lui, Ioana, a considerat că e necesar să meargă la Poliție (sau poate Poliția a sosit la fața locului). Ea a solicitat instituirea unui ordin de protecție și monitorizare electronică.

Pe 27 august, CANCAN.RO scria: „Evident, nu dorim să speculăm, dar nu e exclus să fi avut o discuție mai aprinsă cu soția, sau pur și simplu poate că nu este nimic neobișnuit în ieșirea din această seară”. Iată câtă dreptate a avut CANCAN.RO!

CITEȘTE ȘI: Decizia radicală luată de Ilie Năstase, imediat după ce a împlinit 80 de ani: ”Este o mare bucurie”

NU RATA: Ce mesaj i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte, la 8 ani de la divorț. Fostul mare tenismen n-a ratat ocazia să-i spună prin intermediul actualului ei soț