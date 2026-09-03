Cum a putut Simona Halep să divorțeze de un așa romantic?! Imaginile în care Toni Iuruc își dezvăluie latura ascunsă

Atunci când vrei să faci un cadou cu adevărat reușit, ai două variante, ori știi din prima ce să cumperi, ori te plimbi până găsești ceva care să se plieze exact pe ceea ce ai în minte. Toni Iuruc pare să fi mers pe a doua variantă. Fostul soț al Simonei Halep a fost surprins la cumpărături, într-o misiune care s-a dovedit ceva mai complicată decât ar fi părut la prima vedere. Însă, într-un final, a reușit să rezolve situația. CANCAN.RO are imagini tari!

Îmbrăcat lejer, într-un tricou polo într-o nuanță de grej, Toni Iuruc a luat la pas magazinele din mall în căutarea unui cadou. Prima oprire a fost la Media Galaxy, unde a analizat oferta cu atenție, însă, judecând după timpul petrecut printre rafturi, nu părea să găsească tocmai acel ceva pe care îl căuta. La un moment dat, fostul partener al Simonei Halep a lăsat pentru câteva clipe produsele și s-a concentrat asupra telefonului. A discutat cu cineva la telefon și părea că se consultă cu cineva în legătură cu o posibilă achiziție. Cert este că a plecat, până la urmă, fără să achiziționeze ceva.

Toni Iuruc, misiune cu năbădăi la mall

Cum un cadou trebuie să fie, totuși, mai mult decât o simplă cumpărătură făcută în grabă, Toni Iuruc și-a continuat căutarea. A ajuns și în zona cutiilor Lego, unde a inspectat mai multe variante. S-a uitat, a analizat marfa, dar, din nou, nimic nu a părut că se ridica la nivelul așteptărilor lui. Dar într-un final, lui Toni iuruc i-a venit ideea salvatoare! Și nici n-a stat prea mult timp pe gânduri. A intrat la un magazin de cadouri personalizate, unde inspirația a venit imediat! Atât de inspirat a fost încât a ales nu unul, ci două cadouri.

Printre acestea se numără un poster de dimensiuni generoase, 104 x 78 de centimetri, dar și încă un tablou. Iar pentru ca lucrurile să fie și mai personale, Toni nu s-a limitat la alegerea imaginilor. A scris și un mesaj pe un bilețel, în timp ce fotografiile pe care urma să le folosească au fost trimise pe e-mail direct de pe telefonul personal. Detaliile acestea schimbă puțin povestea. Nu mai vorbim despre un cadou ales la întâmplare de pe un raft, ci despre unul construit bucată cu bucată, iar de cele mai multe ori, aceasta este cea mai bună variantă, care poate impresiona destinatarul. Dacă mai există și o poveste în spate (și cu siguranță există una aici), nu ai cum să dai greș!

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