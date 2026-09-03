Cum a putut Simona Halep să divorțeze de un așa romantic?! Imaginile în care Toni Iuruc își dezvăluie latura ascunsă

Cum a putut Simona Halep să divorțeze de un așa romantic?! Imaginile în care Toni Iuruc își dezvăluie latura ascunsă
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Atunci când vrei să faci un cadou cu adevărat reușit, ai două variante, ori știi din prima ce să cumperi, ori te plimbi până găsești ceva care să se plieze  exact pe ceea ce ai în minte. Toni Iuruc pare să fi mers pe a doua variantă. Fostul soț al Simonei Halep a fost surprins la cumpărături, într-o misiune care s-a dovedit ceva mai complicată decât ar fi părut la prima vedere. Însă, într-un final, a reușit să rezolve situația. CANCAN.RO are imagini tari! 

Îmbrăcat lejer, într-un tricou polo într-o nuanță de grej, Toni Iuruc a luat la pas magazinele din mall în căutarea unui cadou. Prima oprire a fost la Media Galaxy, unde a analizat oferta cu atenție, însă, judecând după timpul petrecut printre rafturi, nu părea să găsească tocmai acel ceva pe care îl căuta. La un moment dat, fostul partener al Simonei Halep a lăsat pentru câteva clipe produsele și s-a concentrat asupra telefonului. A discutat cu cineva la telefon și părea că se consultă cu cineva în legătură cu o posibilă achiziție. Cert este că a plecat, până la urmă, fără să achiziționeze ceva.

Toni Iuruc, misiune cu năbădăi la mall

Cum un cadou trebuie să fie, totuși, mai mult decât o simplă cumpărătură făcută în grabă, Toni Iuruc și-a continuat căutarea. A ajuns și în zona cutiilor Lego, unde a inspectat mai multe variante. S-a uitat, a analizat marfa, dar, din nou, nimic nu a părut că se ridica la nivelul așteptărilor lui. Dar într-un final, lui Toni iuruc i-a venit ideea salvatoare! Și nici n-a stat prea mult timp pe gânduri. A intrat la un magazin de cadouri personalizate, unde inspirația a venit imediat! Atât de inspirat a fost încât a ales nu unul, ci două cadouri.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Toni Iuruc a mers la cumpărături la mall, dar nimic nu i-a atras atenția

Printre acestea se numără un poster de dimensiuni generoase, 104 x 78 de centimetri, dar și încă un tablou. Iar pentru ca lucrurile să fie și mai personale, Toni nu s-a limitat la alegerea imaginilor. A scris și un mesaj pe un bilețel, în timp ce fotografiile pe care urma să le folosească au fost trimise pe e-mail direct de pe telefonul personal. Detaliile acestea schimbă puțin povestea. Nu mai vorbim despre un cadou ales la întâmplare de pe un raft, ci despre unul construit bucată cu bucată, iar de cele mai multe ori, aceasta este cea mai bună variantă, care poate impresiona destinatarul. Dacă mai există și o poveste în spate (și cu siguranță există una aici), nu ai cum să dai greș!

NU RATA – Cum își petrece timpul Toni Iuruc, după ce a divorțat de „regina” tenisului. Fostul soț al Simonei Halep a „prins mână bună” pe plajă

Toni Iuruc, primele declarații după ce Simona Halep a fost în vacanță cu “Regele mezelurilor”. Fostul soț, luat prin surprindere de relația campioanei: “Le doresc numai bine”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Simona Trașcă a încins LOFT-ul sub privirile soțului! Rochița baby blue a făcut ravagii
Simona Trașcă a încins LOFT-ul sub privirile soțului! Rochița baby blue a făcut ravagii
Marcel, din nou pe „apa zâmbetului”. După ce s-a spălat în baltă din Capitală, concurentul de la Insula Iubirii a schimbat „sursa”
Marcel, din nou pe „apa zâmbetului”. După ce s-a spălat în baltă din Capitală, concurentul de la Insula Iubirii a schimbat „sursa”
Paga, răsfățat de fane pe plajă! Câteva domnișoare i-au trimis o atenție la șezlong, sub ochii blondei care îl însoțea. Cum a reacționat agentul imobiliar
Paga, răsfățat de fane pe plajă! Câteva domnișoare i-au trimis o atenție la șezlong, sub ochii blondei care îl însoțea. Cum a reacționat agentul imobiliar
Criză mare, mon cher! Geanina Ilieș a dat fuga la „rezerva” de euro!
Criză mare, mon cher! Geanina Ilieș a dat fuga la „rezerva” de euro!
I s-a rupt filmul la LOFT! O domnișoară a avut nevoie de „întăriri” la plecare. A făcut șpagatul în aer, iar restul e… CANCAN!
I s-a rupt filmul la LOFT! O domnișoară a avut nevoie de „întăriri” la plecare. A făcut șpagatul în aer, iar restul e… CANCAN!
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Mediafax
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
Gandul.ro
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet
Adevarul
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Digi24
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Mediafax
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Click.ro
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
Gandul.ro
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.