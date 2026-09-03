Concurentul de la Survivor căruia medicii i-au amputat piciorul cere despăgubiri de peste 100 de milioane de dolari

Concurentul de la Survivor căruia medicii i-au amputat piciorul cere despăgubiri de peste 100 de milioane de dolari
Foto: social media
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Un accident extrem de grav produs în timpul filmărilor pentru „Survivor Grecia” a ajuns în instanță, după ce unul dintre foștii concurenți ai emisiunii susține că a fost grav rănit din cauza unor deficiențe de securitate existente pe platoul de filmare. Stavros Floros a intentat un proces împotriva producătorilor reality show-ului și solicită despăgubiri de peste 100 de milioane de dolari.

Incidentul care i-a schimbat radical viața s-a produs pe 11 mai 2026, în timpul unei activități desfășurate în larg. Potrivit documentelor depuse în instanță și obținute de presa americană, Floros participa la filmările pentru versiunea grecească a celebrului reality show și se afla în apă pentru a pescui cu harponul, activitate inclusă în formatul competiției.

Accidentul s-a produs în timpul unei probe la Survivor

În timpul acestei activități, concurentul a fost lovit de elicea unei ambarcațiuni turistice care circula prin zona respectivă. Impactul a fost devastator, iar în urma accidentului piciorul stâng al lui Stavros Floros a fost amputat deasupra genunchiului.

Potrivit acuzațiilor formulate în proces, activitățile desfășurate în larg reprezentau o componentă importantă a competiției. Concurenții erau nevoiți să intre în apă și să își procure hrană prin pescuit, ceea ce presupunea desfășurarea unor activități în zone unde se aflau și alte ambarcațiuni.

Floros susține că producătorii cunoșteau riscurile existente în regiunea în care aveau loc filmările. Zona ar fi fost traversată frecvent de bărci turistice, iar concurenții ar fi fost expuși traficului maritim în timp ce se aflau în apă.

În documentele depuse la dosar sunt invocate mai multe măsuri de siguranță care, potrivit reclamantului, nu ar fi fost implementate corespunzător. Printre acestea s-ar fi numărat existența unor bărci de securitate care să supravegheze permanent zona, delimitarea unor perimetre în care ambarcațiunile turistice să nu poată pătrunde și instalarea unor semnale de avertizare pentru traficul maritim.

Mai mult, Stavros Floros susține că înaintea tragediei ar fi existat și alte situații periculoase în aceeași zonă. În cadrul procesului este menționat inclusiv faptul că în apele respective s-ar fi produs anterior un incident soldat cu moartea unei persoane.

Conform informațiilor prezentate în dosar, un turist aflat la bordul ambarcațiunii care l-a lovit ar fi intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor. Aplicarea unui garou ar fi contribuit la oprirea hemoragiei până la sosirea echipajelor medicale.

Fostul concurent a fost ulterior transportat în Statele Unite, unde a ajuns la un spital din Miami. Perioada de recuperare a fost una îndelungată și dificilă. Stavros Floros ar fi rămas internat timp de 61 de zile și ar fi trecut prin mai multe intervenții chirurgicale.

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El este concurentul de la Survivor căruia medicii i-au amputat piciorul. Mesajul transmis de Lucian Popa: ”A scăpat cu viață”

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