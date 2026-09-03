După ce Măruță a preluat „Furnicuțele”, în culise ticăie BOMBA! O nouă mutare ar putea răsturna complet formula emisiunii

După ce Măruță a preluat „Furnicuțele”, în culise ticăie BOMBA! O nouă mutare ar putea răsturna complet formula emisiunii
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Noul sezon al Furnicuțelor vine cu schimbări majore, iar în spatele mutărilor se conturează deja o serie de povești care, dacă informațiile ajunse la noi se confirmă, schimbă serios perspectiva asupra formulei în care va porni show-ul. Se pare că lucrurile în culise sunt mult mai complicate decât se vede din exterior. Dar, ca de obicei, CANCAN.RO vă dezvăluie cele mai suculente secrete, care se vor ținute ascunse sub preș. Ce se întâmplă, de fapt, în spatele mutării lui Cătălin Măruță la cârma emisiunii și ce se discută pe la colțuri, aflați din rândurile de mai jos. 

Adevărul e că atunci când se fac mutări de anvergura celei unde protagonist este Cătălin Măruță, care i-a furat locul lui Denise Rifai, evident că lucrurile nu pot fi simple și lipsite de picanterii în bucătăria internă a show-ului. În centrul informațiilor se află producătoarea emisiunii, Emilia Vlad, dar și relația profesională cu noul prezentator al Furnicuțelor.

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Emilia Vlad. sursă – captură Antena 1

În ultima perioadă, Emilia Vlad s-a afișat tot mai des alături de Cătălin Măruță, iar imaginile transmit, cel puțin la prima vedere, mesajul unei echipe sudate. Însă, realitatea s-ar putea să fie alta, de fapt. Să ne amintim de tensiunile care au existat între Denise Rifai și Emilia Vlad. Așa cum v-am spus în urmă cu ceva timp, prin prisma divergențelor care au existat între cele două, producătoarea ar fi fost cea care ar fi făcut tot posibilul să o înlăture pe Denise (VEZI AICI MAI MULTE DETALII). Ceea ce s-a și întâmplat. Doar că…cine sapă groapa altuia, cade singur în ea!

Ce se întâmplă, de fapt, în culisele emisiunii Furnicuțele

În televiziune există o regulă nescrisă, poți schimba prezentatori, producători și echipe, dar niciodată nu poți controla complet dinamica oamenilor care lucrează împreună. Potrivit surselor noastre, în jurul Emiliei Vlad ar exista deja discuții privind viitorul său în cadrul proiectului. De ce spunem asta? Deoarece Cătălin Măruță sigur nu e genul de om care să accepte cu ușurință tensiuni interne sau situații care pot afecta funcționarea unei echipe.

Ce se întâmplă, de fapt, în culisele emisiunii Furnicuțele

Cu atât mai mult într-un proiect în care intră într-o formulă nouă și trebuie să-și construiască rapid propriul ritm. Așadar, dacă vor exista tensiuni, la fel cum s-a întâmplat și la Denise, cu siguranță Măruță va face tot posibilul ca emisiunea să aibă un alt producător. Însă, tocmai de aceea, Emilia Vlad, spun sursele noastre se poartă cu mănuși cu prezentatorul și face tot posibilul să demonstreze că locul ei nu se poate clătina. Numele Emiliei Vlad nu ar fi însă legat de tensiuni doar în contextul Furnicuțelor. În perioada în care a fost producător la Insula Iubirii ar fi existat, de asemenea, situații neplăcute în interiorul echipei.

Pe de altă parte, se pare că oamenii care lucrează în jurul Emiliei Vlad ar fi observat o schimbare de atitudine în ultima perioadă. Iar presiunea ar fi cu atât mai mare cu cât un prezentator precum Cătălin Măruță vine cu propriul său brand și cu un nivel ridicat de așteptări. Dacă schimbarea prezentatorului a fost deja o bombă pentru fanii emisiunii, Antena 1 a mai aruncat recent un indiciu care a alimentat speculațiile. Într-un promo al postului a fost anunțată apariția unei prezențe feminine alături de Cătălin Măruță. Potrivit surselor noastre, prezența feminină anunțată în promo ar fi fost doar o glumă, iar Măruță nu ar urma să aibă o co-prezentatoare permanentă la Furnicuțele.

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