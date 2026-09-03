Cât o costă pe Andreea Bănică începutul școlii. Ce sumă a scos artista din buzunar doar pentru manuale

Noul an școlar bate la ușă, dar Andreea Bănică nu se grăbește să-i deschidă! Dacă alte vedete și-au făcut deja proviziile pentru școală încă din mijlocul verii, artista mărturisește pentru CANCAN.RO că, în familia ei, clopoțelul nu este bine primit. Atât ea, Lucian, cât și copiii lor, nu sunt pregătiți să spună „adio” vacanței. Vezi mai jos ce mărturisiri a făcut Andreea!

Andreea Bănică este mama a doi copii, Sofia, în vârstă de 17 ani, și Noah, care are 9 ani. Vedeta nu se grăbește să bifeze cumpărăturile pentru școală și nici nu este adepta „isteriei” care însoțește, de multe ori, începutul noului an școlar. Dimpotrivă, familia ei se bucură încă de vacanță, iar Andreea mărturisește pentru CANCAN.RO că i se părea mult mai potrivit vechiul sistem, în care școala începea pe 15 septembrie. În ceea ce privește rechizitele și manualele, lucrurile sunt ceva mai simple în familia Bănică. Anul acesta a cheltuit aproximativ 600-700 de lei numai pentru manuale și consideră că, dacă își permite să își țină copilul la școală privată, trebuie să își asume și costurile suplimentare.

Andreea Bănică: „Noi nu ne dorim începerea anului școlar!”

Andreea Bănică este o mamă „atipică” și spune că schimbarea datei de începere a școlii nu este tocmai pe placul familiei sale. Artista își amintește cu nostalgie de perioada în care elevii reveneau în bănci abia pe 15 septembrie, iar luna începutului de toamnă putea fi folosită în continuare pentru vacanțe.

CANCAN.RO: Cum v-ați pregătit pentru începerea școlii?

Andreea Bănică: La noi mâine, vineri, este deschiderea școlii și nu ne dorim începerea anului școlar pe 4 septembrie. Adică noi nu ne dorim acest aspect. Ne dorim să înceapă pe 15 septembrie, cum era când eram mici. Păi noi acum ne făceam vacanțele și noi, în fiecare an. Înainte, când era 15 septembrie era foarte bine. Știam o treabă. Și cei care nu-și făceau vara concediul îl făceau în septembrie.

CANCAN.RO: Și nu ați făcut cumpărăturile?

Andreea Bănică: Păi nu, nu, nu. Nu am prea avut de ce, că mai am avem lucruri cumpărate în fiecare an, de când începea școala.

CANCAN.RO: Dar nu există vreo cerință în plus de cumpărat pentru școală pe care v-au cerut-o profesorii?

Andreea Bănică: Nu ne dau ce avem de cumpărat. Manuale și rechizite. Manualele de cumpărat, măcar bine că nu e ca în Italia, atât de scump sau în alte părți.

Pe manuale am dat, nu știu, vreo 600-700 de lei. Atât! Bine că le-am găsit, că în unii ani nu le prea găseam. Stăteam, așteptam luni ca să luăm manualele și începea copilul școala fără manuale.

Și chestia asta cu cumpăratul manualelor… Înainte, de exemplu, la școala noastră se ocupau ei cu manualele. Noi plăteam și le luau ei și le avea copilul la începutul școlii. Acum, de ceva timp, le luăm noi.

CANCAN.RO: Ai avut vreun buget alocat?

Andreea Bănică: Nu! Dacă îmi permit să țin copiii la școală privată, trebuie să-mi permit și manualele lor și rechizitele lor și celelalte lucruri aferente care vin odată cu această școală privată.

CANCAN.RO: Cum s-au schimbat pretențiile copiilor, pe măsură ce au crescut?

Andreea Bănică: Nu sunt pretențioși, cel puțin Sofia, că ea e mai mare, nu are nicio pretenție. Este foarte economă din toate punctele de vedere, este foarte înțeleaptă și foarte chibzuită. Cred că seamănă cu taică-su.

CANCAN.RO: Și Noah?

Andreea Bănică: Noah e mână largă.

CANCAN.RO: Seamănă cu maică-sa.

Andreea Bănică: Da, da. Bine, și eu de-a lungul timpului am împrumutat de la Lucian diverse lucruri și am învățat să fiu mai chibzuită.

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