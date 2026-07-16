Acasă » Exclusiv » Andreea Bănică vorbește despre regretul pe care îl are la 48 de ani: “Toată viața m-am chinuit”

Andreea Bănică vorbește despre regretul pe care îl are la 48 de ani: “Toată viața m-am chinuit”

De: Carmen Gone 16/07/2026 | 16:11
Andreea Bănică vorbește despre regretul pe care îl are la 48 de ani: “Toată viața m-am chinuit”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Andreea Bănică a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO regretul pe care îl are la 48 de ani! Artista a explicat de ce nu a avut niciodată curaj să apeleze la intervențiile estetice și a demontat toate zvonurile care au urmărit-o de-a lungul anilor. Vezi mai jos ce a declarat!

La 48 de ani, Andreea Bănică continuă să fie una dintre cele mai apreciate și admirate artiste din România. Cu o siluetă pe care multe femei o invidiază, cântăreața a făcut o postare pe Instagram prin care demonstrează că disciplina și stilul de viață sănătos pot face minuni. În fotografiile postate, aceasta spune că nu încearcă să fie mai tânără, ci își dorește să fie cea mai bună versiune a ei, la vârsta pe care o are. Chiar și așa, artista recunoaște într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO că nu este lipsită nici ea de complexe și vorbește deschis despre un subiect care a stârnit de-a lungul timpului multe controverse, și anume, intervențiile estetice. Andreea Bănică mărturisește că există un lucru pe care îl regretă, deși pânâ acum nu a găsit curajul să îl facă.

Andreea Bănică mărturisește regretul pe care îl are/ sursa: Instagram/ Andreea Bănică
Andreea Bănică mărturisește regretul pe care îl are/ sursa: Instagram/ Andreea Bănică

Andreea Bănică: „N-am avut curajul ăsta niciodată”

De-a lungul anilor, numele Andreei Bănică a fost adesea asociat cu zvonuri privind presupuse operații estetice, însă, artista spune că realitatea este cu totul alta. Andreea a mărturisit că apreciază rezultatele obținute de unele femei care au apelat la astfel de intervenții și recunoaște că frica pe care o are referitor la aceste „îmbunătățiri” a cântărit întotdeauna mai mult decât dorința de schimbare.

CANCAN.RO: Ce faci de te menții atât de bine?

Andreea Bănică: Mănânc ce trebuie, merg la sală și mă chinui. Toată viața m-am chinuit. Regret că nu am curajul de a face diverse îmbunătățiri asupra corpului meu. N-am avut curajul ăsta niciodată. Pentru mine, sinceră să fiu, nu mă frustrează, dar mă enervează așa.

CANCAN.RO: Când vorbești despre diverse îmbunătățiri, te referi la intervenții estetice?

Andreea Bănică: Da, la intervenții, la operații estetice, la diverse chestii de genul ăsta. Odată cu timpul, cu vârsta, nu mai e același lucru, oricât ai face, tot ce-ai face. Ideea e că îmbunătățirile astea sunt binevenite dacă știi să le faci cu cap. Uite, nu am curaj. Și când le văd pe altele că au curaj și sunt bine mersi, mă oftic. Că toată lumea îți spune: „Lasă, că nu trebuie. Doamne ferește, se poate întâmpla orice.” Și numai așa o ții: „Doamne ferește, se poate întâmpla orice.”

CANCAN.RO: De-a lungul timpului s-a spus că ai fi apelat la intervenții estetice. Cum răspunzi acestor comentarii?

Andreea Bănică: Bine, nu prea mă crede nimeni, dar mă rog. Nu prea mă crede, pentru că sunt multe voci și toată viața am fost urmărită de treaba asta: dacă am silicoane, dacă am la față, dacă mi-am tras, dacă mi-am făcut. Dar nu am o problemă cu asta. Nu mi-am făcut nimic!

CANCAN.RO: Ce sfat ai pentru femeile care te urmăresc și încearcă și ele să aibă un stil de viață sănătos?

Andreea Bănică: Nu știu dacă am un sfat pentru femeile care mă urmăresc, că aș fi dat sfatul în postare. Nu știu dacă există vreun sfat sau cineva care trebuie să sfătuiască femeile. Pur și simplu noi, dacă vedem altceva ce ne place, ținem cont și încercăm să facem și noi, pentru noi, aceleași lucruri. Sau măcar jumătate din ce face altul, sau măcar pe sfert. Nu vreau să sfătuiesc, să dau sfaturi: „Faceți aia și faceți aia.” Pentru că fiecare organism și fiecare corp este diferit. La fel și creierul. Noi suntem diferiți cu toții, nu suntem la fel. Și atunci, na, pentru unele e mai ușor să facă ceea ce fac eu, pentru altele e mai greu. Altele nu acceptă, altele se acceptă așa cum sunt ele și au impresia, unele și multe, că arată bine. Fiecare gândește despre sine cum consideră.

VEZI ȘI: Cum arată grădina Andreei Bănică. Artista și-a creat un adevărat colț de rai

CITEȘTE ȘI: Incident neplăcut pentru Andreea Bănică. Artista susține că a fost lovită în aeroport

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anisia Gafton explică de ce și-a operat nasul. Transformarea comediantei a împărțit internetul în două: “Mi se pare că așa trebuia să mă nasc”
Exclusiv
Anisia Gafton explică de ce și-a operat nasul. Transformarea comediantei a împărțit internetul în două: “Mi se pare…
Dani Oțil și-a scos soția la o masa corectă! Prezentatorul de la Neatza a vrut să încerce ceva cu adevărat bun și a dus-o pe Gabriela la Casa di David
Exclusiv
Dani Oțil și-a scos soția la o masa corectă! Prezentatorul de la Neatza a vrut să încerce ceva…
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Mediafax
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi...
The Guardian: Bomba cu ceas din București. 1.000 de turiști străini își riscă viața în fiecare noapte, cazați în clădiri care cad la primul cutremur
Gandul.ro
The Guardian: Bomba cu ceas din București. 1.000 de turiști străini își riscă...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt noul spațiu al relațiilor”
Adevarul
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt...
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
Digi24
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco,...
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Mediafax
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Parteneri
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște:...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cât de periculoase sunt turbulențele pe parcursul unui zbor? Ce le recomandă pilotul Mihai Sturzu celor care au frică de avion? „Zborul are partea lui de provocări”
Click.ro
Cât de periculoase sunt turbulențele pe parcursul unui zbor? Ce le recomandă pilotul Mihai Sturzu...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
Digi24
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de...
0,27 lei/km și peste 1.200 km autonomie. KIA atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor.ro
0,27 lei/km și peste 1.200 km autonomie. KIA atacă unul dintre cele mai mari avantaje...
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
The Guardian: Bomba cu ceas din București. 1.000 de turiști străini își riscă viața în fiecare noapte, cazați în clădiri care cad la primul cutremur
Gandul.ro
The Guardian: Bomba cu ceas din București. 1.000 de turiști străini își riscă viața în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Doliu în politică! A murit Sergiu Chifu
Doliu în politică! A murit Sergiu Chifu
Celia și Bogdan de la Insula Iubirii și-au cumpărat casă! Cum arată noua lor locuință
Celia și Bogdan de la Insula Iubirii și-au cumpărat casă! Cum arată noua lor locuință
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 iulie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 iulie, de la ora 15.00
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Cadoul pe care Kylian Mbappe și Jude Bellingham i l-au făcut Nadiei Comăneci: ”Mi l-au dat personal”
Cadoul pe care Kylian Mbappe și Jude Bellingham i l-au făcut Nadiei Comăneci: ”Mi l-au dat personal”
Ce probleme de sănătate avea Mihai Mirăuță, afaceristul găsit mort în casă. Avea doar 49 de ani
Ce probleme de sănătate avea Mihai Mirăuță, afaceristul găsit mort în casă. Avea doar 49 de ani
Vezi toate știrile