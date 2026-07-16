Andreea Bănică vorbește despre regretul pe care îl are la 48 de ani: “Toată viața m-am chinuit”

Andreea Bănică a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO regretul pe care îl are la 48 de ani! Artista a explicat de ce nu a avut niciodată curaj să apeleze la intervențiile estetice și a demontat toate zvonurile care au urmărit-o de-a lungul anilor. Vezi mai jos ce a declarat!

La 48 de ani, Andreea Bănică continuă să fie una dintre cele mai apreciate și admirate artiste din România. Cu o siluetă pe care multe femei o invidiază, cântăreața a făcut o postare pe Instagram prin care demonstrează că disciplina și stilul de viață sănătos pot face minuni. În fotografiile postate, aceasta spune că nu încearcă să fie mai tânără, ci își dorește să fie cea mai bună versiune a ei, la vârsta pe care o are. Chiar și așa, artista recunoaște într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO că nu este lipsită nici ea de complexe și vorbește deschis despre un subiect care a stârnit de-a lungul timpului multe controverse, și anume, intervențiile estetice. Andreea Bănică mărturisește că există un lucru pe care îl regretă, deși pânâ acum nu a găsit curajul să îl facă.

Andreea Bănică: „N-am avut curajul ăsta niciodată”

De-a lungul anilor, numele Andreei Bănică a fost adesea asociat cu zvonuri privind presupuse operații estetice, însă, artista spune că realitatea este cu totul alta. Andreea a mărturisit că apreciază rezultatele obținute de unele femei care au apelat la astfel de intervenții și recunoaște că frica pe care o are referitor la aceste „îmbunătățiri” a cântărit întotdeauna mai mult decât dorința de schimbare.

CANCAN.RO: Ce faci de te menții atât de bine?

Andreea Bănică: Mănânc ce trebuie, merg la sală și mă chinui. Toată viața m-am chinuit. Regret că nu am curajul de a face diverse îmbunătățiri asupra corpului meu. N-am avut curajul ăsta niciodată. Pentru mine, sinceră să fiu, nu mă frustrează, dar mă enervează așa.

CANCAN.RO: Când vorbești despre diverse îmbunătățiri, te referi la intervenții estetice?

Andreea Bănică: Da, la intervenții, la operații estetice, la diverse chestii de genul ăsta. Odată cu timpul, cu vârsta, nu mai e același lucru, oricât ai face, tot ce-ai face. Ideea e că îmbunătățirile astea sunt binevenite dacă știi să le faci cu cap. Uite, nu am curaj. Și când le văd pe altele că au curaj și sunt bine mersi, mă oftic. Că toată lumea îți spune: „Lasă, că nu trebuie. Doamne ferește, se poate întâmpla orice.” Și numai așa o ții: „Doamne ferește, se poate întâmpla orice.”

CANCAN.RO: De-a lungul timpului s-a spus că ai fi apelat la intervenții estetice. Cum răspunzi acestor comentarii?

Andreea Bănică: Bine, nu prea mă crede nimeni, dar mă rog. Nu prea mă crede, pentru că sunt multe voci și toată viața am fost urmărită de treaba asta: dacă am silicoane, dacă am la față, dacă mi-am tras, dacă mi-am făcut. Dar nu am o problemă cu asta. Nu mi-am făcut nimic!

CANCAN.RO: Ce sfat ai pentru femeile care te urmăresc și încearcă și ele să aibă un stil de viață sănătos?

Andreea Bănică: Nu știu dacă am un sfat pentru femeile care mă urmăresc, că aș fi dat sfatul în postare. Nu știu dacă există vreun sfat sau cineva care trebuie să sfătuiască femeile. Pur și simplu noi, dacă vedem altceva ce ne place, ținem cont și încercăm să facem și noi, pentru noi, aceleași lucruri. Sau măcar jumătate din ce face altul, sau măcar pe sfert. Nu vreau să sfătuiesc, să dau sfaturi: „Faceți aia și faceți aia.” Pentru că fiecare organism și fiecare corp este diferit. La fel și creierul. Noi suntem diferiți cu toții, nu suntem la fel. Și atunci, na, pentru unele e mai ușor să facă ceea ce fac eu, pentru altele e mai greu. Altele nu acceptă, altele se acceptă așa cum sunt ele și au impresia, unele și multe, că arată bine. Fiecare gândește despre sine cum consideră.

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