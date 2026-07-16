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Celia și Bogdan de la Insula Iubirii și-au cumpărat casă! Cum arată noua lor locuință

De: Emanuela Cristescu 16/07/2026 | 16:50
Celia și Bogdan de la Insula Iubirii și-au cumpărat casă! Cum arată noua lor locuință
Un cuplu de la Insula Iubirii a făcut marele anunț! „Un nou capitol. Doar Dumnezeu a putut face asta”
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Un cuplu care a participat la Insula Iubirii și-a schimbat viața! După ani de relație și numeroase planuri construite împreună, cei doi au devenit oficial proprietarii unei case și au împărtășit vestea cu urmăritorii din mediul online.

Dacă în ultima perioadă fanii s-au întrebat de ce Celia Novo a dispărut aproape complet de pe rețelele sociale, răspunsul a venit odată cu o veste care le-a adus zâmbetul pe buze admiratorilor. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a revenit în online alături de soțul ei, iar imaginile publicate au dezvăluit că cei doi au început un nou capitol.

Doi concurenți de la Insula Iubirii și-au cumpărat casă

Celia și Bogdan au pozat în noua lor locuință și au anunțat că visul de a avea propria casă a devenit realitate. Emoționată, fosta concurentă a transmis și un mesaj prin care și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce trăiește în această perioadă.

„Un nou capitol. Doar Dumnezeu a putut face asta – Stânca de neclintit. Proprietari de casă nouă în ’26”, a scris Celia, pe Instagram.

Celia și Bogdan au participat în sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Spre deosebire de multe alte cupluri care au trecut prin experiența din Thailanda, cei doi au demonstrat că legătura lor este suficient de puternică, iar aventura s-a încheiat pentru ei mai devreme decât era programat.

Au părăsit competiția împreună și, odată întorși în România, și-au continuat relația. În 2022 au făcut pasul cel mare și au devenit soț și soție, iar acum au mai bifat încă un obiectiv important.

Bogdan avea pregătit inelul încă înainte de emisiune

Puțini au știut că planurile lui Bogdan erau făcute încă dinainte ca cei doi să plece spre Thailanda. Fostul concurent a mărturisit că achiziționase deja inelul de logodnă și era hotărât să o ceară în căsătorie pe Celia, indiferent de cum avea să decurgă experiența din emisiune.

„Încă de la plecare din țară i-am cumpărat inelul. Eu am venit cu el, neștiind 100% sigur dacă o să vină sau nu. Dacă nu se întâmpla acum, se întâmpla la sfârșitul celor 21 de zile’’, a declarat Bogdan, la Insula Iubirii.

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