Cadoul pe care Kylian Mbappe și Jude Bellingham i l-au făcut Nadiei Comăneci: ”Mi l-au dat personal”

Nadia Comăneci (64 de ani) a avut parte de un moment pe care puțini îl pot bifa în viață. Fosta gimnastă a dezvăluit că doi dintre cei mai mari fotbaliști ai momentului, Kylian Mbappe și Jude Bellingham, i-au oferit personal un cadou pe care îl va păstra cu siguranță într-un loc special.

Nadia Comăneci a povestit că, în timpul prezenței sale la Campionatul Mondial, a avut parte de un moment pe care îl va ține minte mult timp. Legendara sportivă a primit un tricou cu autografele lui Kylian Mbappe și Jude Bellingham.

Ce cadou a primit Nadia Comăneci de la Kylian Mbappe și Jude Bellingham

Cadoul i-a fost înmânat chiar de cei doi fotbaliști. Fosta gimnastă a spus că pe tricou scrie „Pentru Nadia” și că a apreciat enorm gestul lui Kylian Mbappe și Jude Bellingham

„Am primit și eu un tricou semnat de Mbappe și de Bellingham. Mi l-au dat personal, da. «Pentru Nadia» scrie”, a spus Nadia.

Cum s-a simțit fosta gimnastă la Campionatul Mondial

Fosta campioana a povestit și și despre atmosfera pe care a simțit-o în Statele Unite la Campionatul Mondial. Nadia a spus că a fost impresionată de entuziasmul spectatorilor și de felul în care fotbalul reușește să aducă împreună oameni din toate colțurile lumii.

„Când ajungi la momentul ăsta, stai și te gândești la performanța echipelor care au reușit să ajungă în această semifinală. Am fost prezentă la meciul SUA – Turcia, n-am văzut așa de mult entuziasm, mai ales în Statele Unite, vizavi de fotbalul european. Sportul aduce toate națiile împreună”, a declarat Nadia Comăneci.

Respectul de care se bucură Nadia în lumea sportului rămâne impresionant. Chiar și astăzi, la zeci de ani de la performanțele care au făcut-o celebră în întreaga lume, numele fostei gimnaste continuă să fie apreciat de cei mai mari sportivi ai noii generații.

Finala mică va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar marea finală a Cupei Mondiale 2026 se va disputa duminică, de la ora 22:00.

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