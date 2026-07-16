Doliu în politică! A murit Sergiu Chifu

Fostul consilier local, Sergiu Chifu, s-a stins din viață în această dimineață, cel mai probabil în urma unui infarct. Vestea provocând un val de mesaje de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut atât în politică, cât și în mediul de afaceri.

Sergiu Chifu a făcut parte din Consiliul Local Brașov între anii 2012 și 2019. Și-a început activitatea politică din partea PDL, iar după fuziunea partidului și-a continuat mandatul ca reprezentant al PNL. În anul 2019 a ales să părăsească formațiunea liberală și s-a alăturat PMP, partid condus la acea vreme la nivel local de viceprimarul Costel Mihai.

În paralel cu activitatea administrativă, Sergiu Chifu a fost cunoscut și ca om de afaceri. El a deținut Temple Pub, un local popular din Centrul Civic al Brașovului. În ultimii ani însă, a renunțat la afacerile din domeniul divertismentului și și-a concentrat activitatea în sectorul construcțiilor.

Mesaje de regret după moartea lui Segiu Chifu

Moartea sa a fost urmată de numeroase mesaje emoționante. Un apropiat a mărturisit că Sergiu Chifu i-a fost unul dintre cei mai buni prieteni și i-a adus un ultim omagiu, exprimându-și durerea pentru pierderea suferită.

„Drum lin pe noul tău drum, prieten drag Sergiu Chifu! Chiar ai fost cel mai bun prieten al meu! Dumnezeu să te primească la El!”, a transmis unul dintre apropiați.

Și deputatul PNL Sebastian Rusu a transmis un mesaj de condoleanțe, amintind că l-a cunoscut de peste două decenii. Parlamentarul l-a descris drept un om muncitor, optimist și implicat, care îi încuraja mereu pe cei din jur. Acesta a subliniat că Sergiu Chifu a avut un rol important în organizația municipală PNL Brașov și a transmis, în numele filialei, sincere condoleanțe familiei îndoliate.

„Am rămas înmărmurit la aflarea veștii trecerii lui Sergiu Chifu la Domnul! De mai bine de 20 de ani ne cunoşteam. A fost un om puternic, muncitor, un bun coleg consilier local, mereu optimist, încrezător și vesel. Îți dădea permanent o stare de bine şi

întotdeauna încuraja pe toată lumea. A fost unul dintre oamenii de bază în organizația municipală PNL Braşov, care m-a ajutat și a lucrat foarte bine pe zonele pe care le-a avut în responsabilitate, foarte mulţi ani în Noua și ulterior în Tractorul. Prea tânăr, prea repede, prea crudă soartă. Dumnezeu să te aibă în pază, Sergiu! În numele Organizației Municipale PNL Braşov, transmitem sincere condoleanțe familiei”, a transmis deputatul PNL Sebastian Rusu.

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