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Sfârșit tragic pentru Laura. A murit într-un accident cumplit, în timp ce se afla în luna de miere

De: Alina Drăgan 16/07/2026 | 17:04
Sfârșit tragic pentru Laura. A murit într-un accident cumplit, în timp ce se afla în luna de miere
Sfârșit tragic pentru o cunoscută influenecriță
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Sfârșit tragic pentru o cunoscută influenceriță! În vârstă de 30 de ani, aceasta s-a stins din viață în urma unui grav accident petrecut pe un drum montan din nordul Italiei. Influencerița numai ce se căsătorise și se afla în luna de miere alături de soțul său. Din păcate, accidentul i-a fost fatal.

Laura Viktoria Härtig, o influenceriță din Germania cunoscută pentru fotografiile și clipurile dedicate călătoriilor și drumețiilor montane, a murit la vârsta de 30 de ani. Tânăra se afla în luna de miere și cobora cu bicicleta pe un traseu din Pasul Sella când s-a ciocnit frontal de o motocicletă.

Sfârșit tragic pentru o cunoscută influenecriță

Accidentul s-a produs în urmă cu doar câteva săptămâni, pe un drum de munte din apropierea Pasului Sella, una dintre cele mai populare zone pentru pasionații de ciclism din nordul Italiei. Laura cobora o pantă cu bicicleta când s-a izbit frontal de o motocicletă. Bicicleta influenceriței s-a rupt în două, iar aceasta a fost găsită în stare gravă.

La volanul motocicletei se afla Peter Runggaldier, în vârstă de 56 de ani, fost campion mondial la schi și medaliat la Campionatele Mondiale din 1991. Se pare că acesta ieșea dintr-o curbă în momentul producerii accidentului. La rândul său, sportivul a fost grav rănit.

Laura Viktoria Härtig se căsătorise recent cu partenerul ei, Tillman, iar cei doi se aflau în luna de miere. Aleseseră să o petreacă în munții Tirolului de Sud, unul dintre locurile preferate ale influenceriței. În urma accidentului, alarma a fost dată imediat, iar echipele de salvare s-au deplasat la fața locului.

Medicii au resuscitat-o pe Laura Viktoria Hartig la locul accidentului, iar ulterior au transportat-o cu elicopterul la un spital din Bolzano. Familia a decis mai apoi transferul la o clinică de specialitate din Bavaria.

Însă, în ciuda eforturilor medicilor, în cele din urmă, pentru Laura nu s-a mai putut face nimic. Influencerița a murit la 19 zile după producerea accidentului. În ceea ce îl privește pe Peter Runggaldier, acesta a scăpat cu viață.

„Dragi prieteni, în legătură cu gravul accident rutier în care am fost implicat, vă rog să îmi respectați durerea și nevoia de intimitate. Gândurile mele se îndreaptă către toate persoanele implicate și familiile lor. Am încredere în înțelegerea voastră și vă rog să acceptați că, în acest moment, nu voi acorda interviuri și nu voi face alte declarații”, a transmis fostul campion mondial.

 

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