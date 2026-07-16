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Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 iulie, de la ora 18.00

De: Redacția CANCAN 16/07/2026 | 18:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 17 iulie, de la ora 18.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 17 iulie, de la ora 18.00
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Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Dan Dungaciu, Gen (R) Dorin Toma, Florin Piersic JR, Magda Catone, Marius Mitran.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

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