Ce probleme de sănătate avea Mihai Mirăuță, afaceristul găsit mort în casă. Avea doar 49 de ani

Mediul de afaceri din Botoșani este în doliu după dispariția lui Ion Mihai Mirăuță, un antreprenor cunoscut și apreciat în județ. Acesta a încetat din viață la vârsta de 49 de ani, iar până în prezent cauza decesului nu a fost făcută publică.

Potrivit informațiilor apărute, omul de afaceri a fost găsit fără viață în locuința sa de către soția lui. Circumstanțele în care s-a produs tragedia urmează să fie clarificate de autoritățile competente.

Vestea morții sale a provocat un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut, acesta fiind considerat o prezență importantă în mediul antreprenorial local.

Trupul neînsuflețit al afaceristului a fost găsit de către soția sa

Ion Mihai Mirăuță a fost descoperit fără viață în locuința sa, în dimineața zilei de joi, 16 iulie. Cea care a făcut tragica descoperire a fost soția sa, aceasta solicitând imediat intervenția serviciilor de urgență.

La adresa indicată au ajuns în scurt timp echipaje medicale și de intervenție. Deși medicii au depus toate eforturile pentru a-l readuce la viață prin manevre de resuscitare, acestea nu au avut rezultat. Decesul a fost constatat la fața locului.

Ulterior, trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde va fi efectuată autopsia. Examinarea medico-legală urmează să stabilească împrejurările și cauza exactă a decesului.

„Apelul la 112 a fost făcut puțin după ora 7.00 dimineață. La fața locului au ajuns un echipaj de ambulanță și unul SMURD. A fost găsit un bărbat căzut în baie, în stop cardio respirator. Cadrele medicale ajunse la fața locului au aplicat manevre de resuscitare în jur de o oră și jumătate. Pacientul, din păcate, nu a răspuns manevrelor și a fost declarat decedat”, a transmis SAJ Botoșani.

Mihai Mirăuță se confrunta cu probleme medicale, având un diagnostic cardiac și urmând indicațiile medicilor printr-un tratament specific. Dispariția sa lasă în urmă o familie îndurerată, formată și din cei doi copii ai săi: o tânără de 20 de ani, aflată la studii universitare, și un fiu în vârstă de 14 ani.

Dispariția prematură a antreprenorului a stârnit numeroase reacții de tristețe în comunitatea botoșăneană, cei care l-au cunoscut exprimându-și regretul pentru pierderea suferită.

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