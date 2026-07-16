Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit

Doliu în lumea de afaceri din Botoșani. Ion Mihai Mirăuță s-a stins din viață joi dimineață, la doar 49 de ani.

Vestea dispariției sale i-a șocat pe cei care l-au cunoscut și apreciat de-a lungul anilor. Acesta a fost descoperit decedat în locuința sa, iar cea care a făcut tragica descoperire a fost soția lui.

Afaceristul a decedat la vârsta de 49 de ani

O veste tragică a zguduit comunitatea din Botoșani. Mihai Mirăuță, cunoscut pentru activitatea sa în mediul antreprenorial, a fost găsit decedat în locuința sa, la vârsta de 49 de ani. Descoperirea a fost făcută de soția acestuia în dimineața zilei de joi. Ea a solicitat imediat ajutorul autorităților prin apel la 112. Echipajele medicale ajunse la adresă au încercat să intervină, însă manevrele de salvare nu au mai avut succes.

„La sosirea cadrelor medicale, bărbatul nu mai prezenta semne vitale, iar personalul de pe ambulanță nu a putut face altceva decât să constate oficial decesul”, a precizat un reprezentant al SJA Botoșani.

Autoritățile au demarat verificările pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia. Trupul lui Mihai Mirăuță a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru determinarea cauzei exacte a decesului.

Omul de afaceri avea probleme de sănătate, fiind diagnosticat cu afecțiuni cardiace pentru care urma un tratament. În urma sa rămân cei doi copii ai săi: o fiică în vârstă de 20 de ani, studentă, și un băiat de 14 ani.

Pe lângă activitatea sa profesională, Mihai Mirăuță a avut și un rol important în viața comunității religioase. Acesta a făcut parte din Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor timp de două mandate, în perioada 2018-2026, implicându-se în proiectele și activitățile bisericești.

„O responsabilitate pe care Mihai Mirăuță a îndeplinit-o cu devotament și implicare. De-a lungul timpului el, împreună cu familia sa, a sprijinit activitățile mai multor parohii din cadrul Protopoiatului Dorohoi. Mai de suflet pentru el a fost Biserica Sf Arhangheli din Satu Nou, cartierul unde locuia și Biserica Nașterea Maicii Domnului din Trestiana, unde este înmormântat tatăl său. Este o pierdere pentru comunitate, pentru toți cei care l-au conoscut”, a declarat părintele Ionuț Apetrei, protoiereul Protopopiatului Dorohoi.

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