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Povestea din spatele fotografiei în care Lionel Messi îi face baie lui Lamine Yamal. Mulți cred că este făcută cu AI, însă este cât se poate de reală

De: Daniel Matei 16/07/2026 | 13:52
Povestea din spatele fotografiei în care Lionel Messi îi face baie lui Lamine Yamal. Mulți cred că este făcută cu AI, însă este cât se poate de reală
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Finala Campionatului Mondial de Fotbal 2026 se va juca între Spania și Argentina, iar o fotografie în care Lionel Messi apare făcându-i baie lui Lamine Yamal, pe vremea când acesta din urmă era doar un bebeluș, a reapărut pe rețelele sociale, acolo unde a devenit virală.

În contextul finalei, mulți au folosit imaginea pentru a arăta că meciul dintre cele două naționale va fi o adevărată înfruntare a generațiilor. Și deși multe persoane cred că imaginea este generată cu ajutorul inteligenței artificiale, ea este cât se poate de reală, spre surprinderea multora.

Imaginea a fost realizată în 2007, când Messi avea doar 20 de ani și era una dintre marile speranțe ale Barcelonei. Fotografia făcea parte din calendarul caritabil al publicației Sport, realizat în parteneriat cu UNICEF și Fundația FC Barcelona. În cadrul proiectului, mai mulți jucători ai clubului au fost fotografiați alături de copii, pentru a strânge fonduri în scopuri caritabile, scrie El País.

Sursa foto: Profimedia

Cum a ajuns Lamine Yamal în brațele lui Messi

Părinții lui Lamine Yamal, Mounir Nasraoui și Sheila Ebana, și-au înscris fiul la tragerea la sorți organizată de UNICEF și au fost selectați pentru ședința foto. Printr-o coincidență, copilul a fost repartizat lui Lionel Messi, care urma să participe la realizarea calendarului caritabil.

Ședința foto a avut loc în vestiarul oaspeților de pe Camp Nou. Ideea cădiței cu apă i-a aparținut fotografului Joan Monfort, care a povestit că s-a inspirat din momentul în care își îmbăiase propria fiică în seara precedentă. Messi, care nu devenise încă tată, s-a arătat inițial timid și stângaci în preajma bebelușului, însă atmosfera s-a destins după ce fotograful a adus un rățoi de cauciuc, iar imaginile au devenit naturale și pline de zâmbete.

O fotografie uitată aproape două decenii

După publicarea calendarului, fotografia a rămas aproape necunoscută timp de mulți ani. Totul s-a schimbat în vara lui 2024, când tatăl lui Lamine Yamal a publicat imaginea pe Instagram, însoțită de mesajul „Începutul a două legende”. Fotografia a devenit imediat virală și a fost distribuită de milioane de ori în întreaga lume.

Argentina și Spania și-au câștigat locul în finala Cupei Mondiale 2026 după două semifinale spectaculoase. Campioana mondială en titre a învins Anglia cu 2-1, revenind pe finalul meciului prin golurile marcate de Enzo Fernández și Lautaro Martínez, după ce englezii deschiseseră scorul prin Anthony Gordon. De cealaltă parte, Spania a produs surpriza competiției și a eliminat Franța cu 2-0, grație reușitelor lui Mikel Oyarzabal și Pedro Porro.

Interesul pentru imagine a explodat din nou în ultimele zile, după calificarea Argentinei și Spaniei în finala Cupei Mondiale 2026. La aproape 19 ani de la ședința foto, Lionel Messi și Lamine Yamal se vor înfrunta pentru prima dată într-o finală de Campionat Mondial, transformând o fotografie realizată pentru o campanie caritabilă într-un simbol al schimbului de generații din fotbalul mondial.

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