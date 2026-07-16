Cutremur de aproape 6 grade şi alertă de tsunami, în Noua Zeelandă. Seismul s-a produs într-o zonă turistică

Un seism cu magnitudinea de 5,9 a zguduit joi Insula de Sud din Noua Zeelandă, producând panică într-una dintre cele mai vizitate regiuni ale țării.

Autoritățile au activat pentru scurt timp alerta de tsunami, iar toate ambarcațiunile au fost chemate la mal până la clarificarea situației.

Cutremur de aproape 6 grade li alertă de tsunami, în Noua Zeelandă

Cutremurul s‑a produs la ora locală 21:14, cu epicentrul la aproximativ 40 de kilometri nord de Te Anau, oraș considerat punctul de intrare către zona turistică Fiordland. Inițial, magnitudinea a fost estimată la 6,3, însă măsurătorile ulterioare au stabilit valoarea finală la 5,9.

Seismul a fost resimțit puternic în localitățile din apropiere, unde oamenii au ieșit din case, iar unele clădiri au suferit avarii minore. Până în acest moment, autoritățile nu au raportat victime sau distrugeri majore.

Seismul s-a produs într-o zonă turistică

Deși avertizarea de tsunami a fost retrasă, specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Managementul Urgențelor au avertizat că în zonele de coastă pot apărea în continuare curenți puternici, valuri neașteptate și mișcări neobișnuite ale apei.

Persoanelor aflate pe bărci sau în porturi li s‑a cerut să rămână la mal până la noi instrucțiuni oficiale. Agenția care monitorizează activitatea seismică din Noua Zeelandă a anunțat că peste 20.000 de oameni au raportat că au simțit cutremurul.

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