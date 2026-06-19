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Două cutremure în România, vineri seară! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut seismele

De: Elisa Tîrgovățu 19/06/2026 | 22:01
Două cutremure în România, vineri seară! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut seismele
Două cutremure în România, vineri seară! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut seismele / Sursa foto: Arhivă CANCAN
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Două cutremure au fost înregistrate în România în seara zilei de 19 iunie 2026, la un interval de doar câteva minute. Seismele s-au produs în zone diferite ale țării și au fost raportate de institutele de monitorizare seismică.

Două seisme au avut loc pe 19 iunie 2026 în zona seismică Vrancea, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Mișcările tectonice au fost înregistrate la un interval scurt de timp una față de cealaltă.

Seism cu magnitudinea de 3,5 pe scara Richter

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 18:41, în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor oficiale, seismul a avut magnitudinea de 3,5 și s-a produs la o adâncime de 133,4 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor localități din estul și centrul țării, fiind localizat la circa 33 de kilometri de Focșani, 69 de kilometri de Buzău și 77 de kilometri de Sfântu Gheorghe. De asemenea, seismul a fost resimțit în zona aflată la aproximativ 86 de kilometri de Bârlad, 89 de kilometri de Bacău și 91 de kilometri de Brașov.

„În ziua de 19 Iunie 2026, la ora 18:41:14 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 133.4 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 33km S de Focsani, 69km S de Buzau, 77km E de Sfantu-Gheorghe, 86km S de Barlad, 89km S de Bacau, 91km E de Brasov.”, a transmis INFP.

Sursa foto: Shutterstock

Anterior s-a produs un alt cutremur cu magnitudinea de 2,5

Cu doar câteva minute înainte, la ora 18:33, un alt seism fusese înregistrat în zona seismică Vrancea, în județul Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 2,5 și s-a produs la o adâncime de 25,5 kilometri, fiind catalogat drept un cutremur de intensitate redusă.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe, printre care Buzău, Focșani, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Brașov.

„În ziua de 19 Iunie 2026 la ora 18:33:08 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adâncimea de 25.5km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km S de Buzau, 52km S de Focsani, 73km NE de Ploiesti, 76km SE de Sfantu-Gheorghe, 79km E de Brasov.”, potrivit INFP.

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