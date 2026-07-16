NIBIRU se deschide astăzi. România inaugurează prima stațiune de entertainment pe litoral și cea mai amplă destinație dedicată divertismentului din Europa

NIBIRU își deschide oficial porțile azi, 16 iulie și dă startul verii pe litoralul românesc. După o perioadă de doi ani de pregătiri, cea mai nouă stațiune din România și cea mai mare destinație de entertainment din Europa lansează primul sezon cu 46 de zile de experiențe și festivaluri, peste 30 de magazine și restaurante. Line-up-ul sezonului include peste 200 de artiști și 150 de evenimente dedicate tuturor generațiilor, într-un program care oferă răspunsul la una dintre cele mai frecvente întrebări ale turiștilor de pe litoral: Ce facem seara la mare?

În cadrul conferinței de presă dedicate inaugurării stațiunii, Andrei Șelaru (Selly), CEO și co-fondator NIBIRU, a declarat: „Astăzi inaugurăm un proiect care, în urmă cu cinci ani, era o idee ambițioasă, iar în ultimii doi ani a devenit o viziune pentru care am muncit activ: aceea că litoralul românesc merită o nouă generație de experiențe. De acum, după o zi la plajă, ai un loc în care poți continua ziua și unde găsești de fiecare dată ceva de făcut.

NIBIRU este un loc construit pentru toate generațiile, unde poți veni pentru un festival, pentru un concert, pentru o seară în familie sau pur și simplu pentru a te plimba pe promenadă. Ne dorim ca oamenii să descopere că România poate livra experiențe de entertainment la standarde internaționale și să transformăm Costineștiul într-o destinație pe care turiștii să își dorească să o viziteze în fiecare vară.”

De la ora 18:00, are loc marea deschidere NIBIRU cu o seară special planificată pentru a arăta publicului ce vor putea experimenta pe tot parcursul sezonului. Toți cei care au bilete la festivalurile NIBIRU au acces gratuit la deschidere, fără consumație minimă necesară, iar același beneficiu se aplică și celor care au fost la Beach, Please!, ca o continuare firească a experienței de festival.

Pe Center Stage va avea loc primul concept artistic realizat de Răzvan Dincă, Circus of Wonders, care se va regăsi în concertele lui Delia, Puya și Mario, dar și în spectacolele de pe Promenadă. De asemenea, în prima seară la NIBIRU, publicul va putea urmări momente speciale alături de Selly, Dan Negru și Dumitru Prunariu, un show aviatic realizat de Aeroclubul României, spectacole cu baloane cu aer cald, acrobații, artiști stradali, proiecții, spectacol de artificii și petreceri tematice pentru fiecare festival din cadrul programului estival NIBIRU.

Imediat după marea deschidere, NIBIRU dă startul primului festival al sezonului, GALAXIA, care va avea loc în perioada 16–19 iulie. Line-up-ul reunește artiști internaționali și locali, printre care Ozuna, INNA, HUGEL, Nicky Jam, Clean Bandit, DJ Snake și Farruko, Lazy Ed, Killa Fonic, conturând unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii.

Deschiderea NIBIRU este așteptată să atragă aproximativ 50.000 de vizitatori încă din prima zi, marcând unul dintre cele mai ample debuturi ale unui proiect de entertainment din România. Pentru restul sezonului, organizatorii estimează un trafic mediu de aproximativ 40.000 de vizitatori pe zi.

Pentru a facilita accesul la toate experiențele din stațiune, vizitatorii au la dispoziție aplicația mobilă NIBIRU, care reunește programul complet al festivalurilor și spectacolelor, harta interactivă a stațiunii, informații despre restaurante, activări și puncte de interes, precum și notificări în timp real privind evenimentele și activitățile din fiecare zi. Lansată înaintea deschiderii oficiale, aplicația a devenit cea mai descărcată aplicație din România în ziua în care a fost disponibilă în magazinele de aplicații, înregistrând aproximativ 9.000 de descărcări. Concepută ca principalul ghid digital al experienței NIBIRU, aplicația le permite vizitatorilor să își planifice mai ușor fiecare seară și să descopere toate experiențele disponibile pe parcursul sezonului.

NIBIRU reunește într-un singur loc promenada centrală, zone de food & retail, spații de spectacol, zone pentru familii, un parc de distracții, activări și experiențe dedicate publicului tânăr, dar și adulților și familiilor cu copii. În primul sezon, programul se desfășoară zilnic între 18:00 și 03:00, iar accesul pe promenada principală este gratuit, cu o consumație minimă necesară de 25 de lei, opțiune disponibilă exclusiv online, la plata în avans.

Calendarul verii 2026 este construit în jurul mai multor festivaluri și formate distincte, care transformă NIBIRU într-o stațiune plină de energie pe întreaga durată a sezonului. Printre evenimentele anunțate se numără GALAXIA (16–19 iulie), NEBULA X (24–26 iulie), K-POP DAYS (1–2 august), FAMILY FEST (3-4 august), ROCK DAYS (7 – 8 august), STARDUST (15 august), PORC FEST (22-23 august) și RETROGRADE (28 – 30 august). În paralel, Promenada Centrală și NIBIRU Center Stage prind viață în fiecare seară prin show-uri, artiști, activări și experiențe live, dezvoltate sub direcția artistică a lui Răzvan Dincă. Fiecare zi a săptămânii are un concept artistic distinct, care definește atmosfera serii și integrează într-un univers unitar toate momentele din program și experiențele dedicate publicului. Astfel, universul NIBIRU prinde viață printr-o succesiune de concepte creative: joi scena se deschide cu Circus of Wonders, un spectacol imersiv plin de magie și surprize; vineri aduce energia vibrantă din Neon Asia, unde luminile și cultura urbană se întâlnesc; sâmbătă aduce eleganța decadentă din Velvet Cabaret; duminică publicul se lasă purtat de ritmurile colorate din Barrio Carnaval; luni se celebrează nostalgia și libertatea în Summer Disco Love; marți aduce vibe-ul autentic din American Soul System; iar miercuri prezintă conceptul Worlds of NIBIRU, care reunește toate universurile într-un spectacol memorabil.

Pe lângă festivaluri, NIBIRU integrează și zone permanente de entertainment: The Fool Comedy Club, NIBIRU Beer Garden, Hype Arena, Parcul de Distracții, Muzeul Planetelor, TaranTerra și spații de sport. Stațiunea este construită pentru a aduce împreună publicuri diferite în același loc, în funcție de preferințe, vârstă și buget.

NIBIRU își propune să combine artiști internaționali, nume relevante din România și formate muzicale variate, de la pop și electronic până la hip-hop, afro, house sau influențe alternative, cu artiști precum Ozuna, Nicky Jam, DJ Snake, Clean Bandit, INNA, Alina Eremia, Smiley, Delia, Carla’s Dreams, Antonia, The Motans, Irina Rimes, Theo Rose și Alex Velea, alături de alte nume care completează fiecare zi tematică a sezonului.

Pentru a evita timpul petrecut în trafic, organizatorii recomandă folosirea transportului în comun. Pe durata verii, autobuzele NIBIRU vor circula pe întreg litoralul și vor prelua pasageri din toate stațiunile, în limita locurilor disponibile, fiind ușor de recunoscut după brandingul NIBIRU.

Rutele pornesc din Constanța, Lazu, Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, 23 August, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn și Mangalia, cu puncte de îmbarcare dedicate în fiecare stațiune.

Pentru traseul Constanța – NIBIRU, plecările sunt programate de la Gara Constanța la 17:00, apoi din Lazu Centru la 17:15, Agigea Centru la 17:20, Eforie Nord Centru la 17:30, Eforie Sud Centru la 17:40 și Tuzla Centru la 17:55. Pentru traseul Eforie Nord – NIBIRU, plecările sunt de la Circ la 17:30, Centru la 17:35, Grand la 17:40, Peco Petrom la 17:45, Novus Hotel la 17:55, Debarcader la 18:00 și Belona la 18:05.

Pe traseul Mangalia – Saturn – NIBIRU, plecările sunt de la Str. 1 Decembrie 1918 la 17:30, Saturn – Hotel Sirena la 17:40 și 23 August Centru la 17:40. Pentru traseul Venus – Cap Aurora – Jupiter – Neptun – NIBIRU, plecările sunt de la Venus – Hotel Calipso la 17:30, Cap Aurora – Hotel Mera Onyx la 17:40, Jupiter – Hotel Capitol/Meteor la 17:45, Neptun – Terasa Mediteraneo la 17:30 și Neptun – Hotel Doina la 17:40. Pe traseul Olimp – NIBIRU, plecările sunt de la Hotel Cocor la 17:45 și Hotel Majestic la 17:50.

Prețul biletului este de 20 de lei per persoană, iar copiii sub 6 ani circulă gratuit. Cursele vor avea o frecvență de aproximativ 30 de minute, ultima cursă fiind programată, în principiu, la ora 00:00. Orele menționate sunt aproximative și pot varia în funcție de traficul din ziua respectivă, iar tipul și numărul autovehiculelor pot fi adaptate în funcție de numărul de pasageri.

NIBIRU va avea un impact economic semnificativ în zona Costinești. Proiectul este așteptat să genereze peste 400 de milioane de euro în economie locală, susținând activități comerciale, furnizori locali și locuri de muncă sezoniere. În același timp, poziționarea proiectului urmărește să prelungească perioada de consum pe litoral și să transforme sudul litoralului într-o destinație relevantă pentru turiști români și internaționali.