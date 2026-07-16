Anisia Gafton explică de ce și-a operat nasul. Transformarea comediantei a împărțit internetul în două: “Mi se pare că așa trebuia să mă nasc”

Deși mulți au comentat operația de schimbare de look și și-au împărțit părerile în privința rezultatului, Anisia Gafton spune că singura intervenție estetică pe care și-a facut-o este rinoplastia. Comedianta mărturisește că abia după operație a aflat cum arată, de fapt, nasul ei, iar unii i-au spus că îi stătea mai bine înainte, alții au considerat că noul aspect i se potrivește perfect. În ceea ce privește alte intervenții estetice, vedeta spune că nu le exclude, însă doar dacă va simți că sunt necesare.
Interviul integral cu îndrăgita artistă poate fi urmărit pe canalul de YouTube CANCAN, din data de 5/iunie, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.
Deși nu era pe deplin împăcată cu felul în care arăta nasul ei, Anisia spune că nu a fost o decizie pe care a analizat-o sau plănuit-o ani la rând. Intervenția a venit firesc, iar după operație a simțit că noul ei aspect o reprezintă mult mai bine. Mai mult, vedeta mărturisește că acum are impresia că așa ar fi trebuit să se nască, considerând că noul nas i se potrivește perfect cu fața ei copilăroasă. În tot acest proces, Serghei i-a fost alături și i-a respectat alegerea. Acesta spune că este cel mai important ca ea să se simtă bine în pielea ei și o susține în toate deciziile pe care le ia.
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