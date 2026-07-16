Anisia Gafton explică de ce și-a operat nasul. Transformarea comediantei a împărțit internetul în două: “Mi se pare că așa trebuia să mă nasc”

CANCAN: O să revenim puțin la perioada asta a ta de operații estetice. Spune-ne clar: câte ai și câte ți-ai făcut? Ai făcut doar la nas?

Anisia Gafton: Da, doar la nas. Nu am nimic la corp, nu am implanturi mamare, la față nu am nimic, nici măcar botox. Buzele sunt ale mele. Am observat că după sarcină s-au mărit puțin. Sigur, dacă peste ani va trebui să fac vreo mică modificare, un rid sau ceva de genul, probabil că o voi face. Dar, în momentul de față, singura mea operație este cea la nas.

CANCAN: Ai stat mult pe gânduri înainte să o faci?

Anisia Gafton: Nu, deloc. A venit foarte repede, pac-pac. A fost o intervenție și din motive de sănătate, dar și estetică, așa că le-am făcut pe amândouă în același timp. Totul a fost foarte spontan. Nu a fost ceva la care m-am gândit timp de zece ani sau să simt că trebuie neapărat să-mi fac o operație. Doctorul mi-a spus: „Anisia, vrei să-ți fac și asta?” Iar eu am zis: „Da.” Apoi mi-a spus: „Lasă-te pe mâna mea.” Nici măcar nu m-am uitat la modele de nas, nu am întrebat nimic. Este un om în care am foarte mare încredere și un profesionist. Mi-a spus: „La trăsăturile pe care le ai, știu exact ce ți se potrivește.” I-am răspuns: „Bine, surprinde-mă!”

CANCAN: Și cum a fost după ce l-ai văzut?

Anisia Gafton: Mi se pare că așa trebuia să mă nasc. Simt că, la trăsăturile mele, care sunt mai copilăroase, acest nas se potrivește perfect. Așa mă simt eu. Sunt o persoană foarte copilăroasă, iar stilul meu și felul în care arată fața mea acum, cu acest nas, reflectă adevărata mea personalitate. Simt că așa trebuia să fiu. Mi-au spus asta și multe persoane publice.