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Anisia Gafton explică de ce și-a operat nasul. Transformarea comediantei a împărțit internetul în două: “Mi se pare că așa trebuia să mă nasc”

De: roxana tudorescu 16/07/2026 | 14:11
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Deși mulți au comentat operația de schimbare de look  și și-au împărțit părerile în privința rezultatului, Anisia Gafton spune că singura intervenție estetică pe care și-a facut-o este rinoplastia. Comedianta mărturisește că abia după operație a aflat cum arată, de fapt, nasul ei, iar unii i-au spus că îi stătea mai bine înainte, alții au considerat că noul aspect i se potrivește perfect. În ceea ce privește alte intervenții estetice, vedeta spune că nu le exclude, însă doar dacă va simți că sunt necesare.

Interviul integral cu îndrăgita artistă poate fi urmărit pe canalul de YouTube CANCAN, din data de 5/iunie, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

Deși nu era pe deplin împăcată cu felul în care arăta nasul ei, Anisia spune că nu a fost o decizie pe care a analizat-o sau plănuit-o ani la rând. Intervenția a venit firesc, iar după operație a simțit că noul ei aspect o reprezintă mult mai bine. Mai mult, vedeta mărturisește că acum are impresia că așa ar fi trebuit să se nască, considerând că noul nas i se potrivește perfect cu fața ei copilăroasă. În tot acest proces, Serghei i-a fost alături și i-a respectat alegerea. Acesta spune că este cel mai important ca ea să se simtă bine în pielea ei și o susține în toate deciziile pe care le ia.

Anisia, înainte și după operația la nas
Anisia, înainte și după operația la nas

„Nici măcar nu m-am uitat la modele de nas, nu am întrebat nimic”

CANCAN: O să revenim puțin la perioada asta a ta de operații estetice. Spune-ne clar: câte ai și câte ți-ai făcut? Ai făcut doar la nas?

Anisia Gafton: Da, doar la nas. Nu am nimic la corp, nu am implanturi mamare, la față nu am nimic, nici măcar botox. Buzele sunt ale mele. Am observat că după sarcină s-au mărit puțin. Sigur, dacă peste ani va trebui să fac vreo mică modificare, un rid sau ceva de genul, probabil că o voi face. Dar, în momentul de față, singura mea operație este cea la nas.

CANCAN: Ai stat mult pe gânduri înainte să o faci?

Anisia Gafton: Nu, deloc. A venit foarte repede, pac-pac. A fost o intervenție și din motive de sănătate, dar și estetică, așa că le-am făcut pe amândouă în același timp. Totul a fost foarte spontan. Nu a fost ceva la care m-am gândit timp de zece ani sau să simt că trebuie neapărat să-mi fac o operație. Doctorul mi-a spus: „Anisia, vrei să-ți fac și asta?” Iar eu am zis: „Da.” Apoi mi-a spus: „Lasă-te pe mâna mea.” Nici măcar nu m-am uitat la modele de nas, nu am întrebat nimic. Este un om în care am foarte mare încredere și un profesionist. Mi-a spus: „La trăsăturile pe care le ai, știu exact ce ți se potrivește.” I-am răspuns: „Bine, surprinde-mă!”

CANCAN: Și cum a fost după ce l-ai văzut?

Anisia Gafton: Mi se pare că așa trebuia să mă nasc. Simt că, la trăsăturile mele, care sunt mai copilăroase, acest nas se potrivește perfect. Așa mă simt eu. Sunt o persoană foarte copilăroasă, iar stilul meu și felul în care arată fața mea acum, cu acest nas, reflectă adevărata mea personalitate. Simt că așa trebuia să fiu. Mi-au spus asta și multe persoane publice.

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