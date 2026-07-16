De ce boală suferea Gabi Mureșan? Nici el, și nici familia nu au știut de această afecțiune

Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabi Mureșan, fost fotbalist și primar, decedat la doar 44 de ani. Concluziile medicilor legiști indică faptul că acesta suferea de o afecțiune cardiacă despre care nu avea cunoștință, iar decesul ar fi fost provocat de un infarct miocardic instalat brusc, nu de înecul suspectat inițial.

Rezultatul necropsiei schimbă complet perspectiva asupra tragediei care a lovit familia și comunitatea din Apold.

De ce boală suferea Gabi Mureșan?

Moartea sa fulgerătoare a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales că Mureșan era cunoscut ca un om atent la sănătate și la stilul de viață. În seara în care s-a produs tragedia, acesta a mers la saună împreună cu prietenii, apoi a intrat în apă pentru a se răcori.

Abia după aproximativ o oră, cei din jur au realizat că lipsește, iar unul dintre cei mai apropiați prieteni, preotul satului, a fost cel care a sărit primul în apă încercând să îl salveze.

Durerea a fost uriașă la priveghi, unde familia, localnicii, foști colegi din fotbal și prieteni au venit să își ia rămas-bun de la cel care a fost campion cu CFR Cluj și un primar respectat. Toți au resimțit nedreptatea unui destin frânt mult prea devreme.

Nici el, și nici familia nu au știut de această afecțiune

Gabi Mureșan a fost înmormântat duminică, în satul natal Apold, județul Mureș. Slujba a fost oficiată de un sobor de 30 de preoți, iar în momentul în care clopotele au început să bată, o furtună puternică s-a abătut peste localitate, amplificând atmosfera de doliu.

Locul de veci, aflat pe deal, la umbra copacilor bătrâni, a fost împodobit cu flori, iar în groapă familia a așezat o bucată de gazon decupată în forma unui teren de fotbal, un ultim omagiu pentru cariera și pasiunea care i-au definit viața.

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