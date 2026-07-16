Cum arată grădina pe care Andreea Marin și-a construit-o cu mare grijă: ”M-a învățat răbdarea”

Andreea Marin se mândrește de fiecare dată cu grădina pe care o are. Aceasta a construit-o cu mare grijă, iar acum este colțișorul ei de rai. Prezentatoarea TV își petrece diminețile acolo și își ia energia de care are nevoie prin florile colorate și aerul proaspăt.

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV. În ultima perioadă s-a dedicat vieții personale, astfel că s-a bucurat de micile plăceri ale vieții. Tocmai din acest motiv, vedeta s-a ocupat de amenajarea propriei grădini, de care este mai mândră ca niciodată. Bruneta și-a plantat trandafiri, măslini și plante aromatice, iar tot procesul a învățat-o să fie mai răbdătoare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată grădina pe care o are Andreea Marin

În cadrul unui interviu, pentru rubrica „Viața în slow motion”, Andreea Marin a vorbit despre grădina sa. Ea a mărturisit că este locul în care se simte cel mai bine, dar și că natura are puterea de a liniști mintea. Vedeta își petrece mare parte din timp printre plantele pe care le îngrijește cu atenție și spune că pentru ea este un mod de a medita.

Pentru mine e un fel de meditație, de revenire cu picioarele pe pământ, de revenire la rădăcini, a spus Andreea Marin.

De asemenea, aceasta a explicat că uneori stă și 12, 14 sau 16 ore în grădină. Cu atât mai mult că este ca un antidot împotriva stresului. Aceasta lasă timpul să treacă încet, fără să se grăbească undeva și savurează fiecare moment de reflecție.

A pune sămânța în pământ și a trece prin toate etapele zi de zi alături de plantele tale și a culege roadele în final este ceva care îți aduce împlinire, pur și simplu, a mai adăugat ea.

Prezentatoarea TV spune în cadrul aceluiași interviu că în perioada în care și-a amenajat grădina vis a înțeles ce înseamnă răbdarea, dar și că fiecare etapă este frumoasă.

Grădina m-a învățat răbdarea, frumusețea, care se poate transforma de la o etapă a vieții la alta, și capacitatea extraordinară de adaptare, de regenerare, a mai povestit Andreea Marin.

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