Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test IQ interesant.

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se regăsesc la un click distanță și sunt foarte populare în mediul online. Cele mai cunoscute sunt cele cu iluzii optice, imagini cu diferențe sau cum este cel de astăzi cu ecuații. Pe lângă rolul principal pe care îl au, exercițiile de acest tip îți pun la încercare memoria, abilitatea vizuală, gândirea critică, spontaneitate și cunoștiințele matematice.

Testul IQ devenit viral. Mută un băț și rezolvă ecuația în doar 5 secunde

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de IQ. De această dată este vorba despre un test de inteligență viral care îți pune mintea la contribuție. Pentru a demonstra că ești un geniu trebuie să rezolvi exercițiul în maximum 5 secunde. Rezolvarea unor astfel de teste poate avea beneficii incredibile pe termen lung. În plus, pe lângă testarea abilităților, este și distractiv. De asemenea, trebuie să privești cu atenție ecuația care este greșită și să îți dai seama care este bățul de chibrit pe care îl muți. Astfel, după schimbare vei obține un rezultat corect. Deși pare simplu, un moment de neatenție te poate deconcentra. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești rezolvarea: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO are răspunsul corect. Așadar, ecuația 2 + 5 = 5 este greșită. Rezolvarea se face prin mutarea unui singur băț, astfel că scoți un băț de la cifra 5 și îl adaugi la cifra 3, iar ecuația corectă va fi următoarea: 2 + 3 = 5.

Dragă cititorule, dacă te-ai întrebat vreodată cum se clasifică nivelul IQ, ei bine se face astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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Test IQ exclusiv pentru genii | 4 – 2 = 9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit