Bianca Caran a dat cărțile pe față! Cu cine este gravidă, de fapt, tiktokerița

Bianca Caran a dat cărțile pe față! După ce și-a ținut sarcina ascunsă timp de opt luni și și-a surprins complet urmăritorii din mediul online, tiktokerița a făcut o nouă dezvăluire care a stârnit valuri de reacții. Șatena a spus cine este bărbatul alături de care urmează să devină mamă și a povestit cum a început relația lor.

Până de curând, nimeni nu știa că Bianca Caran trăiește o poveste de iubire. Apariția cu burtica de gravidă i-a luat prin surprindere chiar și pe cei care o urmăresc zilnic pe TikTok, iar acum influencerița a decis să nu mai ascundă nici identitatea partenerului ei de viață.

Bianca Caran a dat cărțile pe față!

În timpul unui live, Bianca Caran a publicat și o fotografie cu iubitul ei. Influencerița a spus că acesta este o persoană timidă și că nu își dorește să apară în fața camerei. Tânăra a dezvăluit că bărbatul care îi va deveni tată copilului se numește Valentin și are 23 de ani. Tot atunci, ea a povestit și cum s-au cunoscut.

„Tu nu ai probleme de sănătate ca să nu te arăți. Nu face nimeni mișto de tine. Uitați-l, oameni buni, el este Valentin, iubitul meu, are 23 de ani. El este tatăl copilului meu. M-am cunoscut cu el la o cafea. Niște băieți făceau mișto de el, iar eu am mers la ei și le-am spus că nu e frumos ce fac. Băiatului i-a plăcut”, a povestit Bianca Caran, într-un live, pe TikTok.

Mărturisirea vine la doar câteva zile după ce tiktokerița a recunoscut că și-a ascuns sarcina aproape până în ultimul moment. Decizia ei a fost intens comentată în mediul online, iar Bianca Caran a explicat că a preferat să nu spună nimic de teamă că oamenii nu o vor mai susține financiar în timpul transmisiunilor live.

„Mi-a fost frică să vă spun că sunt însărcinată”

Potrivit declarațiilor sale, banii primiți de la urmăritori au fost folosiți pentru investigațiile medicale din timpul sarcinii, motiv pentru care a considerat că este mai bine să păstreze secretul până aproape de naștere.

„Deci, oameni buni, eu vreau să vă cer scuze tuturor care m-ați ajutat. Mi-a fost frică să vă spun că sunt însărcinată, pentru că am crezut că nu îmi mai donați și nu mă mai ajutați. Cu bănuții pe care vedeați voi că îi strâng în fiecare seară am fost și mi-am făcut morfologia de semestrul I, morfologia de semestrul 2 (…) Asta e ultima pe care o fac, aia de semestrul III”, a explicat tiktokerița.

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