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TikTokeriță româncă, terorizată de amenințări. Tânăra trăiește cu frică

De: Alina Drăgan 25/06/2026 | 11:32
TikTokeriță româncă, terorizată de amenințări. Tânăra trăiește cu frică
Tiktokeriță româncă, terorizată de amenințări /Foto: TikTok
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O tânără tiktokeriță a tras un semnal de alarmă în mediul online. Aceasta este activă în mediul online, unde face adesea live-uri. Însă, printre cei care o urmăresc sunt și unele persoane care nu par deloc bine intenționate și care o amenință. Aceasta spune că a primit chiar și amenințări cu moartea. Tânăra a mărturisit că trăiește cu frică, așa că a decis să acționeze și să ducă problema în fața oamenilor legii.

O tânără cunoscută pe TikTok trece prin momente dificile după ce a primit mai multe mesaje de amenințare în mediul online. Speriată de mesajele primite și de situația în care se află, tânăra spune că se teme pentru viața ei.

„Am fost amenințată și am luat măsuri legale. Mi se pare că s-a ajuns prea departe cu toate injuriile astea, cu toate amenințările astea. Este a doua oară când sunt amenințată aici, pe live-urile astea, și mie nu mi se pare normal”, a spus tânăra, în mediul online.

Tânăra trăiește cu frică /Foto: TikTok

Tiktokeriță româncă, terorizată de amenințări

Mai exact, tânăra a povestit în mediul online că pe live-urile sale apare sistematic și un bărbat care lansează tot felul de amenințări la adresa ei. Inițial, tiktokerița nu a acordat prea multă atenție acestui aspect, însă cum amenințările nu s-au oprit, aceasta a decis să ia atitudine.

Se pare că bărbatul respectiv a trecut chiar și la amenințări cu moartea, iar tânăra s-a speriat. Iar pentru ca amenințările să nu se transforme în realitate, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri, tânăra a dus problema în fața oamenilor legii. Aceasta se simte în pericol, așa că a acționat.

Mai mult, aceasta și-a sfătuit și urmăritorii să nu rămână pasivi în fața unor astfel de amenințări și să acționeze. Tânăra spune că amenințările din mediul online nu ar trebui să fie tratate cu superficialitate pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla.

„Prima dată când a făcut asta și-a cerut scuze după, iar astăzi, de fapt aseară, se pare că domnul vorbea cu atâta ură și seriozitate, încât m-a făcut să iau măsuri legale. Pentru că mie nu mi se pare normal acest comportament și consider că oamenii care fac lucrurile astea … este doar un pas să treacă și la fapte, așa că eu vreau să mă apăr și vreau să mă apăr legal.

Vreau să vă sfătuiesc și pe voi, cei care primiți astfel de amenințări în online, chiar dacă sunt conturi false, să depuneți o sesizare, pentru că lucrurile astea nu sunt normale și trebuie să oprim odată amenințările și injuriile, chiar dacă sunt în mediul online”, a mai spus tânăra.

 

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