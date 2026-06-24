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Influencerița Anna Clara a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 27 de ani

De: Andreea Stăncescu 24/06/2026 | 17:30
Influencerița Anna Clara a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 27 de ani
Influencerița a murit la doar 27 de ani / Sursa foto: Instagram
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Doliu în comunitatea online din Brazilia după moartea influenceriței Anna Clara de Souza Rocha. Tânăra în vârstă de 27 de ani  și-a pierdut viața în urma unui grav accident de mașină. Era cunoscută pentru activitatea sa în domeniul social media, unde îi inspira pe cei care își doreau să își construiască o carieră în mediul digital.

Accidentul mortal s-a produs pe 21 iunie, în orașul Volta Redonda, situat în statul Rio de Janeiro. Potrivit informațiilor oferite de autorități, Anna Clara se afla la volanul autoturismului atunci când a pierdut controlul direcției, iar vehiculul s-a răsturnat. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au transportat-o de urgență la Spitalul São João Batista.

Deși medicii au făcut eforturi pentru a-i salva viața, rănile suferite au fost extrem de grave, iar tânăra a decedat la scurt timp după internare.

Sursa foto: Instagram

Tânăra era urmărită de mii de oameni în mediul online

Anna Clara era apreciată în mediul online pentru conținutul său despre lifestyle, marketing digital și dezvoltare profesională. Pe rețelele de socializare adunase peste 32.000 de urmăritori, iar prin cursurile și programele sale de mentorat îi ajuta pe cei interesați să înțeleagă mai bine mecanismele platformelor digitale și să își transforme pasiunea într-o sursă de venit.

Pe site-ul său, influencerița vorbea despre dorința de a le oferi femeilor independență financiară și profesională prin intermediul social media. Mesajele sale erau centrate pe autenticitate, încredere și dezvoltare personală.

„Îţi antrenez privirea pentru a deveni un creator de conținut imposibil de ignorat, cu o estetică ce comunică și un storytelling care vinde”, era descrierea profilului ei.

Ultima sa apariție online a avut loc cu câteva zile înainte de tragedie, când a publicat un videoclip în care oferea idei de conținut pentru creatorii aflați la început de drum. După anunțarea decesului, secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje emoționante din partea urmăritorilor, care și-au exprimat regretul și au adus un ultim omagiu tinerei.

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