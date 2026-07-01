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Cum arată grădina Andreei Bănică. Artista și-a creat un adevărat colț de rai

De: Elisa Tîrgovățu 01/07/2026 | 06:40
Cum arată grădina Andreei Bănică. Artista și-a creat un adevărat colț de rai
Cum arată grădina Andreei Bănică. Artista și-a creat un adevărat colț de rai / Sursa foto: Social media
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Artista le-a arătat fanilor cum arată grădina noii sale case, un spațiu verde amenajat cu mult bun gust și atenție la detalii. Zona a devenit rapid locul preferat al familiei pentru relaxare și timp petrecut în aer liber, într-un decor liniștit și primitor.

Curtea casei în care locuiește Andreea Bănică a fost surprinsă într-o imagine îngrijită și atent amenajată. Detaliul care atrage cel mai mult atenția este gazonul verde și bine întreținut, care domină spațiul exterior.

Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos.

Grădina este completată de arbori și flori plantate de-a lungul gardului, oferind atât intimitate, cât și o atmosferă relaxantă. Artista s-a declarat încântată de rezultat și a împărtășit imaginile cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale.

Andreea Bănică și-a creat un colț de rai

Vedeta și soțul ei, Lucian Mitrea, s-au mutat într-o nouă locuință după ce au luat decizia de a vinde casa în care au stat ani buni alături de copii, alegând să facă un pas important către un proiect mai amplu.

Artista s-a implicat activ în procesul de amenajare, dorindu-și un spațiu care să reflecte stilul și personalitatea familiei. Chiar dacă lucrările și organizarea au fost complexe, rezultatul final le oferă confortul și atmosfera pe care și le-au dorit.

Decizia de a renunța la prima locuință, situată în apropierea părinților lui Lucian Mitrea, a fost una gândită în timp. Andreea Bănică a explicat că au ales să își redirecționeze investițiile către afacerea pe care o au la malul mării.

Acolo, cei doi au dezvoltat un hotel și au amenajat și apartamente proprii, parte dintr-un proiect mai amplu în domeniul ospitalității.

„E ca o casă pentru noi, pentru că noi, între timp, după ce am luat terenul, ne-am vândut casa pe care o aveam acolo, prima noastră casă, o căsuță destul de mare, lângă părinții lui și am vândut-o pentru că nu mai avea rost să mai ținem banii blocați în ea când trebuia să băgăm în această clădire imensă”, a declarat vedeta pentru Click.

Pe lângă locuința din București, Andreea Bănică și soțul ei lucrează și la amenajarea unui penthouse amplasat deasupra hotelului pe care îl dețin. Spațiul este conceput în stil open space, cu ferestre generoase și un design modern. Accesul va fi asigurat inclusiv printr-un lift care ajunge direct în interiorul locuinței.

„Retras deasupra hotelului, am gândit un apartament care să ducă liftul direct în apartament, cu open space, cu geamurile alea imense ca în filme, de care ne-au apucat chiar anul acesta, pentru că n-am mai apucat să-l terminăm. Am terminat tot hotelul, dar nu apartamentul nostru de sus”, a mai adăugat Andreea Bănică potrivit sursei citate.

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