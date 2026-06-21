Acasă » Știri » Andreea Bănică a făcut anunțul, după 18 ani de mariaj cu Lucian Mitrea: „Am rămas prieteni”

Andreea Bănică a făcut anunțul, după 18 ani de mariaj cu Lucian Mitrea: „Am rămas prieteni”

De: Elisa Tîrgovățu 21/06/2026 | 19:03
Andreea Bănică a făcut anunțul, după 18 ani de mariaj cu Lucian Mitrea: „Am rămas prieteni”
Andreea Bănică și Lucian Mitrea au împlinit 18 ani de căsnicie. „Am rămas prieteni” / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andreea Bănică a marcat un moment important din viața sa personală printr-un mesaj public transmis pe rețelele sociale, cu ocazia împlinirii a 18 ani de căsnicie alături de soțul ei, Lucian Mitrea. Artista a vorbit despre parcursul lor de cuplu, început încă din adolescență, subliniind atât evoluția relației, cât și stabilitatea construită în timp.

În același context festiv, artista a sărbătorit și ziua de naștere, împlinind vârsta de 48 de ani, ceea ce a transformat ziua într-una cu o puternică încărcătură emoțională pentru familie. Evenimentul a fost marcat printr-o reflecție asupra anilor petrecuți împreună, dar și asupra transformărilor prin care au trecut de-a lungul timpului.

Cum arată relația Andreei Bănică cu Lucian Mitrea după 18 ani

În mesajul său, artista a evidențiat ideea că relațiile autentice nu se bazează pe perfecțiune, ci pe continuitate, răbdare și capacitatea de a depăși împreună momentele dificile. Ea a descris parcursul comun ca pe o construcție în care s-au împletit bucurii, provocări, responsabilități și experiențe care le-au consolidat legătura.

„Sunt iubiri care încep cu fluturi… și iubiri care, după ani, încă se simt ca acasă. Nu știu ce e mai emoționant astăzi: faptul că e ziua în care m-am născut… sau faptul că tot astăzi, acum 18 ani, mi-am unit viața cu omul pe care îl iubesc. Pozele astea sunt ani. Ani din noi. Ani în care ne-am schimbat, am crescut, am obosit, am râs, ne-am ridicat, ne-am ținut unul pe altul, am construit o familie, o viață, o poveste adevărată. Nu una perfectă. Una reală.

Și poate tocmai de asta atât de frumoasă. Cred că iubirile care rezistă nu sunt cele care nu trec prin nimic. Sunt cele care trec prin multe și, cu toate astea, aleg să rămână. Să nu se piardă. Să nu uite de unde au plecat. Să se privească și după ani cu aceeași recunoștință, chiar dacă viața a pus peste ele responsabilități, copii, griji, oboseală, încercări și tot ce vine odată cu timpul. Soțule, îți mulțumesc pentru acești 18 ani. Pentru că ai fost acolo în toate versiunile mele. Pentru că m-ai iubit și când mi-a fost ușor, și când nu mi-a fost. Pentru că dincolo de iubire, de la 16 ani am rămas prieteni, parteneri, familie, acasă. Și dacă m-a învățat ceva timpul, e că iubirea adevărată nu stă în promisiuni mari, ci în alegerea de a rămâne aproape, an după an, chiar și atunci când viața nu arată mereu ca în poze. La mulți ani mie. La mulți ani nouă. Și la mulți ani tuturor iubirilor care nu doar încep frumos… ci rezistă frumos. TE IUBESC infinit”

Sursa foto: Social media

De asemenea, Andreea Bănică a subliniat importanța sprijinului reciproc în relația de cuplu, menționând că partenerul ei a fost prezent în toate etapele vieții sale, atât în momentele ușoare, cât și în cele dificile. Artista a evidențiat și faptul că, dincolo de statutul de soți, cei doi au rămas prieteni și parteneri de viață, construind împreună o familie solidă.

Cuplul are doi copii, o fată și un băiat, iar de-a lungul anilor a fost adesea prezentat în spațiul public drept unul dintre cele mai stabile și discrete din showbizul românesc. Relația lor, începută în adolescență, a evoluat treptat într-o familie unită, formată în jurul valorilor comune și al respectului reciproc.

Mesajul transmis de artistă a fost unul de recunoștință și apreciere pentru anii petrecuți împreună, dar și un omagiu adus iubirii care rezistă în timp. Fără a idealiza relația, aceasta a pus accent pe autenticitate și pe efortul constant necesar pentru menținerea unei legături de durată.

Astfel, aniversarea celor 18 ani de căsnicie și împlinirea vârstei de 48 de ani au reprezentat pentru Andreea Bănică un dublu prilej de celebrare, dar și un moment de introspecție asupra vieții de familie și a drumului parcurs alături de partenerul său de viață.

CITEȘTE ȘI: Transformare totală pentru Andreea Bănică. Imaginea cu artista brunetă a atras toate privirile

Cum și-a amenajat Andreea Bănică curtea. Cum este noua locuință pentru vedetă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Andreea Popescu în costum de baie, la 42 de ani. Fosta soție a lui Rareș Cojoc a slăbit 14 kilograme
Știri
Cum arată Andreea Popescu în costum de baie, la 42 de ani. Fosta soție a lui Rareș Cojoc…
Mama Cristinei Petre, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru: ”Nu trăiesc din regrete”
Știri
Mama Cristinei Petre, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru: ”Nu trăiesc din regrete”
OFICIAL! Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până luni
Mediafax
OFICIAL! Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până...
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma,...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Adevarul
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu...
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple...
Pîslaru, primele EXPLICAȚII după intrarea în PNL: „Nu am fost obligat să devin membru”. Ce spune despre o fuziune REPER-PNL
Mediafax
Pîslaru, primele EXPLICAȚII după intrarea în PNL: „Nu am fost obligat să devin...
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Andreea Bălan dezvăluie secretul averii sale: „Mama mea m-a învățat”
Click.ro
Andreea Bălan dezvăluie secretul averii sale: „Mama mea m-a învățat”
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi 24
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum arată Andreea Popescu în costum de baie, la 42 de ani. Fosta soție a lui Rareș Cojoc a slăbit ...
Cum arată Andreea Popescu în costum de baie, la 42 de ani. Fosta soție a lui Rareș Cojoc a slăbit 14 kilograme
BANC | Cele 64 de poziții din Kamasutra
BANC | Cele 64 de poziții din Kamasutra
Mama Cristinei Petre, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru: ”Nu trăiesc din ...
Mama Cristinei Petre, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru: ”Nu trăiesc din regrete”
Locul unde Ana Morodan și-a găsit liniștea, după ce s-a retras din viața publică. Influencerița, ...
Locul unde Ana Morodan și-a găsit liniștea, după ce s-a retras din viața publică. Influencerița, surprinsă rar în această ipostază
Ce a pățit Cătălin Măruță, după ce a vrut să comande mâncare într-un local din Sibiu: ”Mă ...
Ce a pățit Cătălin Măruță, după ce a vrut să comande mâncare într-un local din Sibiu: ”Mă simt ca în Asia Express
Ce nu s-a văzut la Power Couple! Strategia bizară la care a apelat soția, ca să-l poată controla ...
Ce nu s-a văzut la Power Couple! Strategia bizară la care a apelat soția, ca să-l poată controla pe Nick de la N&D: „Mă măcina!”
Vezi toate știrile