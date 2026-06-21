Andreea Bănică a făcut anunțul, după 18 ani de mariaj cu Lucian Mitrea: „Am rămas prieteni”

Andreea Bănică a marcat un moment important din viața sa personală printr-un mesaj public transmis pe rețelele sociale, cu ocazia împlinirii a 18 ani de căsnicie alături de soțul ei, Lucian Mitrea. Artista a vorbit despre parcursul lor de cuplu, început încă din adolescență, subliniind atât evoluția relației, cât și stabilitatea construită în timp.

În același context festiv, artista a sărbătorit și ziua de naștere, împlinind vârsta de 48 de ani, ceea ce a transformat ziua într-una cu o puternică încărcătură emoțională pentru familie. Evenimentul a fost marcat printr-o reflecție asupra anilor petrecuți împreună, dar și asupra transformărilor prin care au trecut de-a lungul timpului.

Cum arată relația Andreei Bănică cu Lucian Mitrea după 18 ani

În mesajul său, artista a evidențiat ideea că relațiile autentice nu se bazează pe perfecțiune, ci pe continuitate, răbdare și capacitatea de a depăși împreună momentele dificile. Ea a descris parcursul comun ca pe o construcție în care s-au împletit bucurii, provocări, responsabilități și experiențe care le-au consolidat legătura.

„Sunt iubiri care încep cu fluturi… și iubiri care, după ani, încă se simt ca acasă. Nu știu ce e mai emoționant astăzi: faptul că e ziua în care m-am născut… sau faptul că tot astăzi, acum 18 ani, mi-am unit viața cu omul pe care îl iubesc. Pozele astea sunt ani. Ani din noi. Ani în care ne-am schimbat, am crescut, am obosit, am râs, ne-am ridicat, ne-am ținut unul pe altul, am construit o familie, o viață, o poveste adevărată. Nu una perfectă. Una reală. Și poate tocmai de asta atât de frumoasă. Cred că iubirile care rezistă nu sunt cele care nu trec prin nimic. Sunt cele care trec prin multe și, cu toate astea, aleg să rămână. Să nu se piardă. Să nu uite de unde au plecat. Să se privească și după ani cu aceeași recunoștință, chiar dacă viața a pus peste ele responsabilități, copii, griji, oboseală, încercări și tot ce vine odată cu timpul. Soțule, îți mulțumesc pentru acești 18 ani. Pentru că ai fost acolo în toate versiunile mele. Pentru că m-ai iubit și când mi-a fost ușor, și când nu mi-a fost. Pentru că dincolo de iubire, de la 16 ani am rămas prieteni, parteneri, familie, acasă. Și dacă m-a învățat ceva timpul, e că iubirea adevărată nu stă în promisiuni mari, ci în alegerea de a rămâne aproape, an după an, chiar și atunci când viața nu arată mereu ca în poze. La mulți ani mie. La mulți ani nouă. Și la mulți ani tuturor iubirilor care nu doar încep frumos… ci rezistă frumos. TE IUBESC infinit”

De asemenea, Andreea Bănică a subliniat importanța sprijinului reciproc în relația de cuplu, menționând că partenerul ei a fost prezent în toate etapele vieții sale, atât în momentele ușoare, cât și în cele dificile. Artista a evidențiat și faptul că, dincolo de statutul de soți, cei doi au rămas prieteni și parteneri de viață, construind împreună o familie solidă.

Cuplul are doi copii, o fată și un băiat, iar de-a lungul anilor a fost adesea prezentat în spațiul public drept unul dintre cele mai stabile și discrete din showbizul românesc. Relația lor, începută în adolescență, a evoluat treptat într-o familie unită, formată în jurul valorilor comune și al respectului reciproc.

Mesajul transmis de artistă a fost unul de recunoștință și apreciere pentru anii petrecuți împreună, dar și un omagiu adus iubirii care rezistă în timp. Fără a idealiza relația, aceasta a pus accent pe autenticitate și pe efortul constant necesar pentru menținerea unei legături de durată.

Astfel, aniversarea celor 18 ani de căsnicie și împlinirea vârstei de 48 de ani au reprezentat pentru Andreea Bănică un dublu prilej de celebrare, dar și un moment de introspecție asupra vieții de familie și a drumului parcurs alături de partenerul său de viață.

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