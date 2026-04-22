Cum și-a amenajat Andreea Bănică curtea. Cum este noua locuință pentru vedetă

Andreea Bănică se numără printre cele mai apreciate vedete din România, iar dincolo de carieră, pune mare preț pe confortul și armonia spațiului în care trăiește alături de familie. Artista s-a implicat personal în amenajarea noii sale locuințe, dar și a grădinii, transformând totul într-un loc primitor și atent organizat.

Recent, ea și soțul său, Lucian Mitrea, au făcut o schimbare importantă: au renunțat la casa în care au locuit ani la rând și au investit într-o proprietate nouă, mai spațioasă. Decizia a venit din dorința de a valorifica mai bine resursele și de a construi un cămin adaptat nevoilor actuale. În noua locuință, artista a gândit fiecare detaliu, de la compartimentare până la design, implicându-se activ în întregul proces.

Andreea Bănică se ocupă mult de îngrijirea locuinței

Curtea casei este unul dintre punctele forte ale proprietății. Gazonul verde, atent întreținut, este completat de arbori și flori plantate de-a lungul gardului, creând un spațiu relaxant și plin de viață. Andreea Bănică a ales să se ocupe personal de grădină, iar acest lucru se vede în fiecare colț al curții.

Pasiunea pentru plante a devenit, în timp, o adevărată activitate de suflet pentru artistă. Fiecare floare sau copac a fost ales și plantat cu grijă, iar procesul de creștere i-a adus satisfacții reale. Observarea naturii, de la primele semne de primăvară până la momentul înfloririi, a devenit pentru ea o sursă de bucurie și relaxare.

„Fiecare plantă în parte este plantată de și cu mâinile noastre, iar în timp am ajuns să cunoaștem multe despre ele. Plantele dau viață și binecuvântează aerul de care avem atâta nevoie. Primăvară mă trezeam cu gândul să văd ce pom a mai înmugurit și îi vedeam evoluția de la o zi la alta, iar atunci când înflorea mă bucurăm ca un copil mic când vede o jucărie.”, a povestit Andreea Bănică.

CITEȘTE ȘI: Smiley și Gina Pistol au plecat din casa din Cernica și stau acum cu chirie. Cum arată apartamentul lor

Cum arată casa lui Mihai Bobonete. Juratul Românii au talent a ales un design minimalist