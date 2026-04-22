Ce a spus Codruța despre Valentin Sanfira, cu ochii în lacrimi, în ultima zi la Desafio. Imediat, a fost eliminată

Ediția difuzată din cadrul emisiunii „Desafío – Aventura” a adus una dintre cele mai tensionate eliminări de până acum, având-o în prim-plan pe Codruța Filip, care a părăsit competiția după un duel dificil. Confruntarea cu Rafa a fost decisivă, însă ceea ce a atras atenția nu a fost doar rezultatul, ci și modul în care concurenta a gestionat momentul.

Pe parcursul probei eliminatorii, Codruța a avut o evoluție marcată de dificultăți evidente. Aceasta nu a reușit să-și mențină ritmul, iar starea sa emoțională a fost una fragilă încă de la începutul duelului. În timpul traseului, concurenta a întâmpinat și un incident neașteptat, pierzând unul dintre adidași, ceea ce a forțat-o să continue proba încălțată doar cu unul.

Ce a spus Codruța despre Valentin Sanfira

În paralel cu dificultățile fizice, Codruța a fost copleșită și pe plan emoțional. Pe tot parcursul duelului, aceasta a cedat în repetate rânduri, fiind vizibil afectată de presiunea momentului. Într-un astfel de context, gândurile i-au fugit către viața personală și către Valentin Sanfira. Îngrijorarea legată de felul în care va fi percepută după difuzarea imaginilor a devenit un element central al reacțiilor sale din timpul probei.

„Nici nu vreau să știu ce o să spună Valentin când o să mă vadă la televizor așa”, a spus Codruța în emisiune.

Codruța s-a întors din competiție pe 22 decembrie, însă relația cu Valentin Sanfira nu a mai continuat pentru mult timp. La doar câteva zile distanță, pe 26 decembrie, cei doi s-au despărțit, iar începutul lunii februarie a adus și oficializarea deciziei, fiind depuse actele de divorț.

Astfel, temerile exprimate în timpul duelului capătă o dimensiune aparte, având în vedere evoluția rapidă a situației din viața personală a concurentei. Ironia situației este evidentă în retrospectivă: îngrijorările legate de reacția soțului au fost exprimate într-un moment de maximă tensiune, însă realitatea de după competiție arată că relația era deja fragilă.

