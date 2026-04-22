Meteorologii Accuweather anunță o nouă zi „de vară” în aprilie. Pe ce dată

După ce am avut parte de câteva zile însorite, vremea s-a schimbat radical. Meteorologii au emis un cod galben de ploi și vânt puternic, însă cei de la Accuweather vin cu o surpriză plăcută. În această lună este așteptată o zi cu temperaturi de vară.

Este luna aprilie, iar vremea este destul de instabilă. În primele zile, temperaturile erau cele obișnuite pentru această perioadă, după care s-a înregistrat o ușoară creștere. Totuși, de marți, 21 aprilie, lucrurile s-au schimbat. Valorile termice au scăzut semnificativ și și-au făcut simțită prezența precipitațiile în mare parte din țară. Valul de aer rece nu va ține mult și asta pentru că meteorologii Accuweather au anunțat că finalul săptămânii va aduce temperaturi precum cele de vară.

Zi „de vară” în aprilie

România traversează în acest moment un val de aer rece. Acesta se va resimți în toate regiunile și sunt așteptate ploi, iar la munte precipitații sub formă de zăpadă. Cel mai frig va fi miercuri, 22 aprilie, atunci când maxima nu va trece de 13 grade Celsius și 0 grade Celsius pe timpul nopții. Apoi, temperaturile cresc treptat. Norii se risipesc și nici precipitații nu vor mai fi. În plus, meteorologii Accuweather vin cu o surpriză plăcută pentru români. Datele despre vreme anunțate de ei arată că, la finalul săptămânii se vor înregistra valori termice mult mai ridicate pentru luna aprilie, adică temperaturi specifice pentru o zi de vară.

Încălzirea va avea loc de joi, atunci când vor fi 18 grade pe timpul zilei, iar noaptea temperatura nu va depăși 6 grade Celsius. Vineri, norii se risipesc și mai mult, se va încălzi cu până la două grade, astfel că valorile vor ajunge la 20 de grade Celsius. Noaptea se vor înregistra nu mai mult de 8 grade Celsius. Sâmbătă soarele va fi pe cer, norii dispar complet și temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius. Dacă v-ați gândit că sâmbătă va fi cel mai cald, nu este așa. Duminică, pentru că despre această zi este vorba, vremea va fi perfectă pentru o plimbare în parc. Temperatura va ajunge până la 26 de grade Celsius, astfel că poate fi considerată o zi cu valori de vară.

