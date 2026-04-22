Meteorologii Accuweather anunță o nouă zi „de vară” în aprilie. Pe ce dată

De: Denisa Crăciun 22/04/2026 | 07:46
După ce am avut parte de câteva zile însorite, vremea s-a schimbat radical. Meteorologii au emis un cod galben de ploi și vânt puternic, însă cei de la Accuweather vin cu o surpriză plăcută. În această lună este așteptată o zi cu temperaturi de vară.

Este luna aprilie, iar vremea este destul de instabilă. În primele zile, temperaturile erau cele obișnuite pentru această perioadă, după care s-a înregistrat o ușoară creștere. Totuși, de marți, 21 aprilie, lucrurile s-au schimbat. Valorile termice au scăzut semnificativ și și-au făcut simțită prezența precipitațiile în mare parte din țară. Valul de aer rece nu va ține mult și asta pentru că meteorologii Accuweather au anunțat că finalul săptămânii va aduce temperaturi precum cele de vară.

Zi „de vară” în aprilie

România traversează în acest moment un val de aer rece. Acesta se va resimți în toate regiunile și sunt așteptate ploi, iar la munte precipitații sub formă de zăpadă. Cel mai frig va fi miercuri, 22 aprilie, atunci când maxima nu va trece de 13 grade Celsius și 0 grade Celsius pe timpul nopții. Apoi, temperaturile cresc treptat. Norii se risipesc și nici precipitații nu vor mai fi. În plus, meteorologii Accuweather vin cu o surpriză plăcută pentru români. Datele despre vreme anunțate de ei arată că, la finalul săptămânii se vor înregistra valori termice mult mai ridicate pentru luna aprilie, adică temperaturi specifice pentru o zi de vară.

Încălzirea va avea loc de joi, atunci când vor fi 18 grade pe timpul zilei, iar noaptea temperatura nu va depăși 6 grade Celsius. Vineri, norii se risipesc și mai mult, se va încălzi cu până la două grade, astfel că valorile vor ajunge la 20 de grade Celsius. Noaptea se vor înregistra nu mai mult de 8 grade Celsius. Sâmbătă soarele va fi pe cer, norii dispar complet și temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius. Dacă v-ați gândit că sâmbătă va fi cel mai cald, nu este așa. Duminică, pentru că despre această zi este vorba, vremea va fi perfectă pentru o plimbare în parc. Temperatura va ajunge până la 26 de grade Celsius, astfel că poate fi considerată o zi cu valori de vară.

VEZI ȘI: România, lovită de un val de aer rece. Ploi, lapoviță și ninsori: ”Temperaturile vor coborî sub 0 grade”

Revine frigul în România. ANM a emis două coduri galbene de vreme severă

Iți recomandăm
Test de perspicacitate | Găsiți inelul pierdut în această fotografie!
Știri
Test de perspicacitate | Găsiți inelul pierdut în această fotografie!
Sfântul Gheorghe, de la armata română la Anglia, Georgia, Spania și FC Barcelona. Ce țări l-au ales ca patron spiritual
Știri
Sfântul Gheorghe, de la armata română la Anglia, Georgia, Spania și FC Barcelona. Ce țări l-au ales ca…
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte." Roma a reacționat imediat
Mediafax
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte." Roma a...
Tudor Chirilă învârte milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de câteva sute de euro pe lună. Numai în ultimii 3 ani a avut venituri de peste 1 milion de euro, dar statul nu s-a ales cu aproape nimic. Artist la fentat statul?
Gandul.ro
Tudor Chirilă învârte milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Acuzații grave la un liceu din Scornicești. Inspectoratul Școlar și Poliția desfășoară anchete. Sesizarea, de la „Justițiarul de Berceni”
Adevarul
Acuzații grave la un liceu din Scornicești. Inspectoratul Școlar și Poliția desfășoară anchete....
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de deducere al TVA nu se prescrie
Mediafax
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Click.ro
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie...
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
Digi 24
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor...
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Tudor Chirilă învârte milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de câteva sute de euro pe lună. Numai în ultimii 3 ani a avut venituri de peste 1 milion de euro, dar statul nu s-a ales cu aproape nimic. Artist la fentat statul?
Gandul.ro
Tudor Chirilă învârte milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Găsiți inelul pierdut în această fotografie!
Test de perspicacitate | Găsiți inelul pierdut în această fotografie!
Sfântul Gheorghe, de la armata română la Anglia, Georgia, Spania și FC Barcelona. Ce țări l-au ...
Sfântul Gheorghe, de la armata română la Anglia, Georgia, Spania și FC Barcelona. Ce țări l-au ales ca patron spiritual
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate ...
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorțul de Valentin?
Cum se sărbătorește Ziua Pământului în marile orașe: Acțiuni de ecologizare și activități ...
Cum se sărbătorește Ziua Pământului în marile orașe: Acțiuni de ecologizare și activități pentru copii
De ce adulții care au fost independenți în copilărie ajung întotdeauna să fie atenți la nevoile ...
De ce adulții care au fost independenți în copilărie ajung întotdeauna să fie atenți la nevoile celor din jur. Explicația nu e așa simplă precum credem
Ce a spus Codruța despre Valentin Sanfira, cu ochii în lacrimi, în ultima zi la Desafio. Imediat, ...
Ce a spus Codruța despre Valentin Sanfira, cu ochii în lacrimi, în ultima zi la Desafio. Imediat, a fost eliminată
Vezi toate știrile