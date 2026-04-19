România, lovită de un val de aer rece. Ploi, lapoviță și ninsori: ”Temperaturile vor coborî sub 0 grade”

Începutul lunii aprilie a adus instabilitate în mare parte din țară. Cu toate acestea, în ultimele zile s-a înregistrat o creștere semnificativă a temperaturilor, iar soarele a fost pe cer în mai toate regiunile. Florinela Georgescu aduce noi informații cu privire la datele despre vreme.

Primăvara aceasta a fost destul de instabilă din punct de vedere termic. Temperaturile în unele zile au fost cele normale pentru perioada în care ne aflăm, însă în ultimele zile am avut parte de valori mult mai ridicate, cu maxime de până la 22-23 de grade Celsius. Florinela Georgescu, director ANM, vorbește despre evoluția vremii în țara noastră. Ea a explicat că ne așteaptă un val de răcire în următoarele zile.

Cum evoluează vremea în România

Ultimele zile au adus pentru țara noastră valori mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru luna aprilie. La debutul următoarei săptămâni, adică luni, 20 aprilie, temperaturile se vor menține în același fel, ba chiar cu 1-2 grade mai mult. Astfel, maxima va ajunge până la 23 de grade Celsius, în special în sudul țării. Pe de altă parte, Florinela Georgescu a explicat că de miercuri, 22 aprilie, lucrurile se vor schimba radical. Directoarea ANM avertizează că în toată țara se va instala un val de aer rece.

De marți, se va înregistra o ușoară scădere a valorilor termice, însă doar cu un grad sau două. Pe de altă parte, miercuri, vremea se va răci considerabil. Termometrele vor arăta doar 7-14 grade maximum, în majoritatea regiunilor. În plus, din această zi, și noaptea va fi mai friguroasă, atunci când vom avea parte de chiar 0 grade Celsius în zona Transilvaniei și în dealurile sudice. Din acest motiv, s-ar putea forma condiții de brumă.

De asemenea, zilele următoare sunt așteptate și precipitații, în special în Maramureș, în nordul Crișanei, în Transilvania și în Moldova. Nu scapă de ploi nici regiunile sudice și centrale, mai ales de marți, atunci când dinspre nordul Europei se va extinde valul de aer rece. În plus, în zonele montane este posibil să apară condiții de lapoviță și ninsoare.

Mâine încă va fi cald în partea de sud, maximele ajungând până la 23-24 de grade. În partea de nord, maximele de mâine vor pierde 3-4 grade față de astăzi. De marți, răcirea se va generaliza. Ziua cea mai rece va fi miercuri, maxime între 7-15 grade. Și nopțile vor fi din ce în ce mai reci, temperaturile vor coborî sub 0 grade, vor fi condiții de formare a brumei. Vor fi și precipitații în zilele următoare. De joi temperaturile vor începe să crească, weekendul viitor ajungând iar la 20 de grade. La București așteptăm să plouă trecător, cel mai probabil marți, iar răcirea va fi și aici treptată, a spus directorul ANM.

Când se îndreaptă vremea

Florinela Georgescu a explicat că precipitațiile și temperaturile scăzute vor fi prezente până joi, iar apoi vremea se va îmbunătăți. Așadar, weekendul viitor vom avea parte din nou de zile însorite și valori termice de până la 23 de grade Celsius.

VEZI ȘI: Revine frigul în România. ANM a emis două coduri galbene de vreme severă

21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather