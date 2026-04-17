Revine frigul în România. ANM a emis două coduri galbene de vreme severă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă meteo de vreme severă și două coduri galbene de ploi torențiale, grindină și vijelii. Care sunt județele afectate.

Începând de vineri, 17 aprilie, ora 10:00 până sâmbătă, 18 aprilie, ora 20:00, sunt în vigoare două coduri galbene de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, rafale puternice de vânt și fenomene meteo extreme.

Prognoza ANM: Cod galben de vreme rea în România

Potrivti prognozei meteo actualizată, ANM a transmis că cele mai afectate zone sunt cele din centrul, sudul și estul României. Prima avertizare de cod galben este valabilă începând de vineri, 17 aprilie, între orele 12:00 și 21:00 în județele Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Buzău și Covasna.

Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 50-55 km/h. Cantitățile de apă vor fi însemnate, la 20-25 l/mp, local pot depăși 35 l/mp. Izolat sunt așteptate căderi de grindină.

A doua avertizare de cod galben intră în vigoare sâmbătă, 18 aprilie, începând cu ora 09:00 până la ora 20:00. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va sufla cu putere, cu viteze de până la 65 km/h. În zona Carpaților de Curbură rafalele pot ajunge până la 70-80 km/h.

Cum va fi vremea în București

Vremea se răcește și în București, începând de vineri, 17 aprilie. Temperaturile maxime vor fi între 21-22 grade Celsius, cu minime de 7-9 grade. Pe timpul nopții sunt așteptate averse, posibil însoțite de descărcări electrice.

Sâmbătă, 18 aprilie, cerul va fi temporar noroc, iar maximele nu vor trece de 18 grade Celsius. Sunt așteptate ploi, care pot aduce cantități însemnate de apă. Vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 35-40 km/h.