21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Ziua de 21 aprilie 2026 vine cu o surpriză neașteptată pentru locuitorii din București. Chiar dacă ne aflăm în plină primăvară, meteorologii de la AccuWeather anunță o schimbare bruscă de temperatură.

Potrivit prognozei, 21 aprilie va aduce o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi mult mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. După câteva zile în care valorile termice au fost relativ blânde, bucureștenii vor resimți din nou frigul, însoțit, posibil, de vânt și cer înnorat.

Specialiștii spun că această schimbare face parte dintr-un episod scurt, dar intens, care marchează practic finalul influențelor de iarnă.

După răcire accentuată urmează temperaturi ridicate

Meteorologii subliniază că nu este vorba despre o răcire de durată. Din contră, 21 aprilie va deschide o scurtă perioadă de aproape trei zile caracterizată de temperaturi scăzute, după care vremea va intra într-un proces rapid de încălzire.

După acest ultim val de frig, valorile termice vor crește semnificativ. Astfel, vremea va deveni din ce în ce mai stabilă. Se estimează că temperaturile vor depăși media perioadei, aducând un aer de vară în Capitală. Practic, după această „zvâcnire” târzie a iernii, primăvara își va intra pe deplin în drepturi, făcând loc treptat unor zile din ce în ce mai calde.

Schimbarea va fi resimțită rapid de bucureșteni, care vor trece de la haine mai groase, necesare în aceste zile reci, la ținute lejere, specifice sezonului cald. Meteorologii recomandă totuși prudență în această perioadă de tranziție, deoarece variațiile bruște de temperatură pot afecta sănătatea.

