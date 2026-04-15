ANM a emis prognoza meteo: vremea începe să se încălzească. Zonele unde vor fi 20 de grade Celsius

De: Denisa Crăciun 15/04/2026 | 14:50
ANM anunță că vremea se încălzește

Veste bună pentru români! Vremea începe să se încălzească chiar de joi, 15 aprilie. În unele zone maxima va atinge 22-23 de grade Celsius. ANM a făcut anunțul despre noua prognoză meteo.

Primăvara s-a lăsat așteptată destul de mult timp. Mijlocul lunii aprilie vine cu vești bune și asta pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă prognoză meteo. Aceștia au explicat că vremea se îmbunătățește, scăpăm de precipitații, soarele va fi pe cer, iar în unele zone ale țării temperaturile vor fi în creștere. Începând de joi, 15 aprilie, se vor înregistra valori termice de la 20 de grade până la 22-23 de grade Celsius.

Se încălzește vremea în România

Chiar dacă înainte de Paște în mare parte din țară am avut parte de precipitații lucrurile încep să se schimbe. Din data de 15 aprilie, temperaturile vor fi mai ridicate, iar în Banat și Crișana se vor înregistra valori de până la 23 de grade Celsius. De vineri, 16 aprilie, toată țara se va bucura de soare. Temperaturile vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă și soarele va fi pe cer. De asemenea, și pe timpul nopții gradele se vor înregistra între 2 și 10 grade Celsius, iar în următoarele zile între 4 și 15 grade Celsius. În zonele depresionare, în schimb, se vor resimți 0 grade Celsius, aproape de pragul înghețului, conform ANM. Cu toate acestea, zilele călduroase nu vor fi prezente prea mult în țara noastră.

La finalul săptămânii este posibil ca România să fie cuprinsă de un val de aer rece, și deși vor fi variații din punct de vedere termic, vom avea în continuare temperaturi de 20 de grade Celsius. Pe de altă parte, pe arii restrânse, în cursul zilei de joi, 15 aprilie vor exista precipitații scurte. Acest lucru se va întâmpla în special în Vestul și în Centrul țării, dar și în zonele montane. În aceleași zone, începând de vineri va crește gradul de instabilitate atmosferică. Asta presupune că va crește posibilitatea averselor însoțite și de descărcări electrice. Precipitațiile ar putea apărea după prânz și seara, mai ales în zonele de deal și de munte, dar și pe arii mai restrânse ale celorlalte regiuni.

