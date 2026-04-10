România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în Vinerea Mare și în noaptea de Înviere

ANM a actualizat prognoza meteo pentru noaptea de Înviere și prima zi de Paște. În unele zone ale țării sunt așteptate temperaturi care vor ajunge până al -5 grade și precipitații sub formă de polei, lapoviță și ninsoare.

Lapoviță și ninsori în noaptea de Înviere

Sâmbătă, 11 aprilie, în noaptea de Înviere, cerul va fi senin în aproape toată țara, cu mici excepții în nordul și estul țării. Temperaturile vor fi cuprinse, în jumătatea de sud a ţării, între 3 şi 8 grade. În timp ce în jumătatea nordică între minus 2 pe la Miercurea Ciuc şi 6 grade pe la Iaşi sau Arad.

Va ninge în noaptea de Înviere în Vatra Dornei, posibil şi în Piatra Neamţ, în timp ce în anumite zone din Bacău, Buzău, Iaşi şi Galaţi sunt şanse să plouă slab. Potrivit meteorologilor spre dimineaţă, în vest, centru şi nord e posibil să cadă bruma.

„În noaptea de înviere vor fi temporar precipitații, dar pe arii în general restrânse. În partea de centru, est și de sud a teritoriului, acestea vor fi sub formă de ninsoare la munte, mixte în zona sub-carpatică a Moldovei, în zona deluroasă a Munteniei, dar și în partea de est și de sud-est a Transilvaniei, în timp ce în rest vor fi doar ploi, dar slabe cantitativ și trecătoare pe arii în general restrânse.” În noaptea de Înviere temperaturile se vor încadra între -5° în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 6-7° pe litoral, iar în Capitală vom avea 2-4°, dar probabilitatea pentru precipitații în Capitală în noaptea de Înviere va fi una destul de redusă.”, notează ANM.

Vremea se încălzește treptat, însă rămâne destul de răcoroasă pentru această perioadă. În prima zi de Paște, temperaturile se vor apropia de cele normale perioadei. Maximele se vor încadra între 12-13 grade Celsius pe litoral, în zona Bucovinei, izolat se vor înregistra chiar 18 grade în partea de sud-vest a teritoriului. În Carpații Orientali sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare.

„Pentru prima zi de Paște, temperaturile se vor apropia de cele normale perioadei, maximele se vor încadra între 12-13 grade pe litoral, în zona Bucovinei, până spre 17, poate chiar izolat 18° în partea de sud-vest a teritoriului, cu 15-16° în Capitală. Vântul nu va crea probleme, iar temporar vor fi precipitații pe arii restrânse în jumătatea de est a teritoriului. Vorbim de precipitații sub formă de ninsoare în Carpații Orientali, în grupa estică a Carpaților Meridionali, mixte în zona sub-carpatică a Moldovei și doar sub formă de ploaie”, mai notează ANM.

