România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în Vinerea Mare și în noaptea de Înviere

De: Irina Vlad 10/04/2026 | 21:02
Prognoza meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru Paște. În noaptea de Înviere sunt așteptate temperaturi de -5 grade Celsius și ninsori în zonele înalte de munte. 

ANM a actualizat prognoza meteo pentru noaptea de Înviere și prima zi de Paște. În unele zone ale țării sunt așteptate temperaturi care vor ajunge până al -5 grade și precipitații sub formă de polei, lapoviță și ninsoare.

Lapoviță și ninsori în noaptea de Înviere

Sâmbătă, 11 aprilie, în noaptea de Înviere, cerul va fi senin în aproape toată țara, cu mici excepții în nordul și estul țării. Temperaturile vor fi cuprinse, în jumătatea de sud a ţării, între 3 şi 8 grade. În timp ce în jumătatea nordică între minus 2 pe la Miercurea Ciuc şi 6 grade pe la Iaşi sau Arad.

Va ninge în noaptea de Înviere în Vatra Dornei, posibil şi în Piatra Neamţ, în timp ce în anumite zone din Bacău, Buzău, Iaşi şi Galaţi sunt şanse să plouă slab. Potrivit meteorologilor spre dimineaţă, în vest, centru şi nord e posibil să cadă bruma.

„În noaptea de înviere vor fi temporar precipitații, dar pe arii în general restrânse. În partea de centru, est și de sud a teritoriului, acestea vor fi sub formă de ninsoare la munte, mixte în zona sub-carpatică a Moldovei, în zona deluroasă a Munteniei, dar și în partea de est și de sud-est a Transilvaniei, în timp ce în rest vor fi doar ploi, dar slabe cantitativ și trecătoare pe arii în general restrânse.”

În noaptea de Înviere temperaturile se vor încadra între -5° în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 6-7° pe litoral, iar în Capitală vom avea 2-4°, dar probabilitatea pentru precipitații în Capitală în noaptea de Înviere va fi una destul de redusă.”, notează ANM.

Vremea se încălzește treptat, însă rămâne destul de răcoroasă pentru această perioadă. În prima zi de Paște, temperaturile se vor apropia de cele normale perioadei. Maximele se vor încadra între 12-13 grade Celsius pe litoral, în zona Bucovinei, izolat se vor înregistra chiar 18 grade în partea de sud-vest a teritoriului. În Carpații Orientali sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare.

„Pentru prima zi de Paște, temperaturile se vor apropia de cele normale perioadei, maximele se vor încadra între 12-13 grade pe litoral, în zona Bucovinei, până spre 17, poate chiar izolat 18° în partea de sud-vest a teritoriului, cu 15-16° în Capitală. Vântul nu va crea probleme, iar temporar vor fi precipitații pe arii restrânse în jumătatea de est a teritoriului.

Vorbim de precipitații sub formă de ninsoare în Carpații Orientali, în grupa estică a Carpaților Meridionali, mixte în zona sub-carpatică a Moldovei și doar sub formă de ploaie”, mai notează ANM.

Cu câți lei a ajuns să se vândă kilogramul de carne de miel în Piața Obor acum, cu 2 zile înainte de Paște

Drob de miel tradițional vs. rețeta lui Sorin Bontea. Ce truc genial folosește pentru mai mult gust

 

Iți recomandăm
Costel Biju, la un pas să cadă pe scenă. A chemat ambulanța în timpul concertului: „Am simțit că pic din picioare”
Știri
Costel Biju, la un pas să cadă pe scenă. A chemat ambulanța în timpul concertului: „Am simțit că…
Mâncărurile de Paște pe care le-au uitat românii. Rețetele din bătrâni care au un gust unic
Știri
Mâncărurile de Paște pe care le-au uitat românii. Rețetele din bătrâni care au un gust unic
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în...
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
Gandul.ro
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele...
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un britanic. „S-au aprins 20 de martori și s-a oprit brusc. Trebuie retrasă de pe piață”
Adevarul
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un...
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii...
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie
Click.ro
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
Digi24
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
Gandul.ro
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a...
ULTIMA ORĂ
Costel Biju, la un pas să cadă pe scenă. A chemat ambulanța în timpul concertului: „Am simțit ...
Costel Biju, la un pas să cadă pe scenă. A chemat ambulanța în timpul concertului: „Am simțit că pic din picioare”
Mâncărurile de Paște pe care le-au uitat românii. Rețetele din bătrâni care au un gust unic
Mâncărurile de Paște pe care le-au uitat românii. Rețetele din bătrâni care au un gust unic
Schimbare importantă pentru cei care locuiesc la bloc. Dacă nu declari în 10 zile, riști probleme ...
Schimbare importantă pentru cei care locuiesc la bloc. Dacă nu declari în 10 zile, riști probleme cu asociația
Târgul de Paște din Craiova atrage mii de turiști, dar nu e chiar ieftin. Cât ajungi să cheltuiești ...
Târgul de Paște din Craiova atrage mii de turiști, dar nu e chiar ieftin. Cât ajungi să cheltuiești într-o singură zi
Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanța de Paște: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”
Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanța de Paște: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”
Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți
Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți
Vezi toate știrile