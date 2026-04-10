Cu câți lei a ajuns să se vândă kilogramul de carne de miel în Piața Obor acum, cu 2 zile înainte de Paște

Cu două zile înainte de Paște, carnea de miel devine din ce în ce mai greu de cumpărat. în Piața Obor din București, kilogramul de carne a ajuns, în funcție de comerciant, cu 10 lei mai mult față de anul trecut.

În timp ce tradiția spune că nu există masă de Paște fără preparate tradiționale din carne de miel, realitatea anilor 2026 arată cu totul altfel. Pentru o familie obișnuită, scumpirile din acest an fac din masa de Paște o cheltuială tot mai dificil de suportat sau chiar o grijă în plus, nu un motiv de bucurie.

Cât costă carnea de miel cu două zile înainte de Paște

Cu două zile înainte de Paște, în piața Obor din București, kilogramul de carne de miel nu are un preț fix, ci variază în funcție de bucata de carne aleasă de cumpărător. Fiecare comerciant adaptează prețurile, în jur de 40-50 de lei/kg pentru anumite piese și pot urca mai sus. Spre exemplu:

Pulpe miel – 39,99 lei/kg

Ceafă miel – 49,99 lei/kg

Cotlet miel – 49.99 lei/kg

Mușchi miel – 49,99 lei

Coaste miel – 39,99 lei/kg

Oragane miel – 39,99 lei/kg

Miel – 49,99 lei/kg

Mușchi + ceafă + cotlet – 49,99 lei/kg

Pulpă + jumătate de cap – 48 lei/kg

În marile supermarketuri, unde cererea este pe măsură, bucățile de os și carcasele se vând cu prețuri între 50 și 70 lei/kg, în funcție de oraș și retail. De asemenea, prețul kilogramului de miel viu înregistrează o creștere semnificativă față de anul trecut (când un miel de 20-25 de kilograme nu se vindea cu mai mult de 22 de lei/kilogram viu). În 2026, în București și Ilfov mielul viu se vinde cu 25-28 de lei/kg, în timp ce prețul pentru carcasa de miel a ajuns să fie de 55-56 de lei/kg.

