Putem vopsi ouăle în Vinerea Mare? Ce spun preoții despre această tradiție de Paște

Ouăle roșii sunt simbolul Învierii lui Iisus Hristos. Roșul reprezintă sângele Mântuitorului vărsat la Răstignire. Oul în sine simbolizează mormântul sigilat, iar spargerea oului reprezintă Învierea, deschiderea morții însăși. Iată când ar trebui să vopsești ouăle în Săptămâna Mare. Mulți se întreabă dacă putem vopsi ouăle în Vinerea Mare, iar răspunsul este cât se poate de clar. Continuă să citești.

Semnificația ouălor roșii de Paște

Ouăle de Paște au origini creștine, datând din primele comunități creștine. Ele simbolizau mormântul gol al lui Iisus: coaja tare reprezenta mormântul sigilat, iar spargerea oului simboliza învierea. Tradiția de a vopsi ouăle în roșu provine direct din practicile creștinilor timpurii și au semnificații legate de moartea și învierea lui Hristos.

Ouăle, deși erau simboluri ale fertilității și vieții noi în diverse culturi antice, au fost reutilizate de creștinii timpurii pentru a simboliza povestea Paștelui. În bisericile ortodoxe timpurii, preoții binecuvântau ouăle și le distribuiau credincioșilor la finalul privegherii pascale (Sâmbăta Mare). În timpul privegherii, simbolismul oului de Paște era central: coaja tare reprezenta mormântul sigilat, iar spargerea oului simboliza eliberarea lui Hristos din moarte.

Putem vopsi ouăle în Vinerea Mare?

Conform tradiției, vopsirea ouălor de Paște se face în Joia Mare. Ouăle de Paște și pregătirile pentru Înviere nu se fac în Vinerea Mare. Aceasta este numită și Vinerea Seacă, pentru că este o zi de doliu în care comemorăm suferința și moartea lui Iisus pe cruce.

Cei care nu au reușit să vopsească ouăle în Joia Mare, vor lăsa această sarcină pentru Sâmbăta Mare, ziua în care se coc cozonacii și pasca.

Cu toate acestea, nu există o regulă strictă pe care Biserica Ortodoxă să o impună cu privire la vopsirea ouălor de Paște. Aceasta este mai degrabă o tradiție care s-a împământenit printre credincioșii din România.

De ce vopsim ouăle de Paște – semnificația culorilor

Tradiția vopsirii ouălor a început cu creștinii timpurii din Mesopotamia. Inițial, ouăle erau vopsite în roșu, simbolizând sângele lui Hristos vărsat pe cruce. Ulterior, misionarii creștini au extins paleta de culori, fiecare culoare având semnificație legată de povestea Paștelui:

Roșu — sângele lui Hristos

Galben — învierea și viața nouă

Albastru — iubirea lui Dumnezeu

Misionarii au început și să picteze scene biblice direct pe ouă, folosindu-le ca un instrument vizual pentru predicarea Evangheliei.

Conform tradiției ortodoxe grecești, după învierea lui Iisus, Maria Magdalena a mers la Roma să vestească vestea bună împăratului Tiberiu, aducând un ou cadou și spunând „Hristos a înviat!”. Împăratul, sceptic, ar fi spus că la fel de imposibil este ca oul alb să devină roșu. Potrivit tradiției, oul s-a înroșit imediat, devenind un semn miraculos al Învierii. Astfel, ouăle roșii de Paște au rămas simbol al sângelui lui Hristos, al Învierii și al adevărului Evangheliei.

Cum să vopsești ouăle de Paște

Fierberea și vopsirea ouălor în roșu este o practică foarte populară și tradițională în pregătirea Paștelui ortodox.

Ouăle nu sunt doar sănătoase, ci și bogate în proteine, mai ales pentru vegetarieni.

Culoarea roșie simbolizează viața și biruința, iar ouăle în sine reprezintă învierea lui Iisus Hristos.

În mod tradițional, ouăle sunt vopsite în Joia Mare, pentru a fi pregătite pentru masa de Paște de duminică.

Se crede că aceste ouă pot rezista 40 de zile fără refrigerare sau chiar un an, dacă sunt binecuvântate de un preot, deși nu se recomandă să încercați acest lucru acasă.

Dacă vrei să vopsești ouă fierte, iată câțiva pași simpli:

Ce vei avea nevoie:

Ouă

Un plic de colorant roșu pentru ouă

O cratiță

Apă

Oțet alb

Ulei

Cum se vopsesc ouăle (1 plic de colorant poate vopsi până la 50 de ouă):

Spală ouăle bine. Pune-le într-un bol cu apă călduță timp de 10 minute înainte de vopsire pentru a preveni crăparea.

Dizolvă colorantul într-o cană cu apă clocotită. Pune un strat de ouă într-o cratiță și acoperă-le cu apă. Adaugă colorantul dizolvat. Fierbe ouăle la foc mediu timp de 15 minute.

Înainte de a le scoate, adaugă o cană de oțet alb. Scoate ouăle, lasă-le să se răcească și apoi dă-le un strat de luciu cu un șervet sau vată ușor înmuiată în ulei. Repetă procesul până când vopsești toate ouăle dorite.

Tradiția decorării ouălor de Paște

Decorarea ouălor este o artă tradițională întâlnită în întreaga Românie și nu numai. Ea se regăsește în întreaga Europă de Est și Centrală, precum și în Eurasia, și este anterioară adoptării creștinismului. Această formă de artă a apărut atunci când populațiile din această regiune erau păgâne. Modelele tradiționale aveau semnificații păgâne, care ulterior au fost reinterpretate prin prisma creștinismului.

În epocile precreștine, oul simboliza renașterea Pământului în timpul primăverii și era asociat cu numeroase simboluri legate de cultul solar păgân. După adoptarea creștinismului, a devenit simbol al Învierii lui Hristos și a devenit oul de Paște.

Oamenii decorau ouă de găină, de gâscă, de rață și chiar de struț.

Există diferite stiluri, tehnici și denumiri pentru aceste ouă, în funcție de regiune. Există multe tipuri de ouă decorate.

De exemplu, deși ouăle „pysanky” sunt adesea asociate cu Ucraina, această artă se regăsește și în Rusia, Polonia, Belarus și în multe alte regiuni.

Adesea, când oamenii se gândesc la ouă de Paște foarte decorate, le vin imediat în minte ouăle Fabergé. Aceste ouă împodobite cu bijuterii sunt foarte diferite de arta străveche a ouălor pictate.

Încondeierea ouălor de Paște este tradiția românească veche prin care ouăle de Paște sunt pictate cu diferite modele și se transformă în adevărate opere de artă. Încondeierea ouălor are o istorie bogată și este o artă care încă este practicată în unele zone ale țării.

Printre modurile în care se încondeiază ouăle se numără tehnica „pisanțului” sau „batik”, o tehnică prin care se aplică ceară topită pe suprafața oului, apoi se vopsește în culori diferite. După ce se usucă vopseaua, ceara este îndepărtată și lasă în urmă modele frumoase.

Astăzi, vopsitul ouălor este o artă care se păstrează. În zilele noastre există tot felul de abțibilduri, ștransuri și modele pe care le poți lipi pe ouăle vopsite. În plus, există o mulțime de vopsele pe piață, inclusiv cu sclipici, sidef sau vopsele mate pentru ouăle de Paște.

Alternativ, poți colora ouăle cu condimente precum turmeric, cu sfeclă roșie, varză roșie, coji de ceapă, spanac sau chiar vin roșu. Poți obține colorant și din fructe precum afine sau zmeură. Află, în continuare, de ce ciocnim ouă roșii de Paște aici.

Citește și: Tradiții și obiceiuri în Vinerea Mare: Este strict interzis să speli sau să gătești?

Citește și: Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații