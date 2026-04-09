Tradiții și obiceiuri în Vinerea Mare: Este strict interzis să speli sau să gătești?

Vinerea Mare este o zi foarte importantă în religia creștină, deoarece comemorează răstignirea și moartea lui Iisus Hristos. Este unul dintre cele mai importante evenimente, pentru că reprezintă sacrificiile și suferința din viața lui Iisus. Mântuitorul a trecut în această zi prin sacrifiul suprem, motiv pentru care există o serie de tradiții și obiceiuri în Vinerea Mare.

Multe dintre acestea s-au transmis din generație în generație și sunt respectate, în continuare, cu sfințenie. Iată care sunt aceste obiceiuri.

Tradiții și obiceiuri în Vinerea Mare

Vinerea Mare este o zi de doliu, în care oamenii comemorează suferința prin care a trecut Iisus până să fie răstignit și apoi moartea acestuia, marcată de o serie de suferințe inimaginabile.

Este o zi dedicată introspecției, smereniei și centrată pe spiritualitate. De aceea, mulți oameni aleg să țină post negru în această zi și să se abțină de la mâncare și apă. Obiceiul vine din bătrâni, care numeau această zi Vinerea Seacă.

Postul negru este un mic sacrificiu care aduce aminte de sacrificiul suprem făcut de Iisus, care a murit pe cruce pentru ca oamenii să fie mântuiți. Tot astăzi se ține și slujba numită Ceasurile împărătești și Vecernia, când preoții scot Sfântul Epitaf în biserică și se trece pe sub masă.

Această zi de doliu este una profundă, iar credincioșii obișnuiesc să își afume casa cu tămâie.

O credință populară spune că, dacă plouă în Vinerea Mare, anul va fi unul roditor și productiv. Dacă nu plouă, se anunță un an secetos.

Printre tradițiile și obiceiurile respectate de Vinerea Mare se numără și superstiția conform căreia oamenii care se scufundă în apă rece de trei ori vor fi sănătoși tot anul.

În unele părți ale țării, există o tradiție conform căreia, înainte de răsărit, oamenii alergau desculți prin rouă de Vinerea Mare. Se făcea asta pentru belșug, sănătate și prosperitate.

Ce să nu faci în Vinerea Mare

Conform acelorași tradiții, în Vinerea Mare este păcat să faci mai multe lucruri. În primul rând, în această zi nu se face niciun fel de treabă sau muncă. Bărbații nu lucrează în curte sau în casă, iar femeile nu se ocupă de niciun fel de curățenie sau treburi casnice.

Totodată, astăzi nu se coace nici pâine, nici colaci sau cozonaci, pentru că se spune că cei care coc în Vinerea Mare ard mâinile Maicii Domnului.

Această zi este destinată exclusiv rugăciunii, postului, participării la slujbă și conexiunii cu Mântuitorul, lăsând treburile lumești pentru altădată.

De asemenea, se spune că astăzi nu se mănâncă urzici, pentru că Iisus Hristos a fost bătut cu ele înainte de a fi răstignit.

De asemenea, nu se folosește oțet în această zi, pentru că Mântuitorului i s-a dat să bea oțet și i s-au șters rănile cu acest lichid, motiv pentru care este de evitat complet în Vinerea Mare.

Se spală în Vinerea Mare?

Mulți credincioși se întreabă dacă Vinerea Mare este un moment bun pentru a spăla haine. Superstițiile și obiceiurile din bătrâni spun că este complet interzis să speli în această zi.

Mai mult, nu se face nici curățenie și nici nu ar trebui să te tunzi în această zi. Conform superstiției, cine se tunde în Vinerea Mare va pierde pe cineva drag.

În Vinerea Mare nu se vopsesc ouă. Acestea se pregătesc din Joia Mare, iar cei care nu au făcut-o la timp, o pot face în Sâmbăta Mare.

Vinerea Mare este considerată una dintre cele mai importante și triste zile din calendarul ortodox, motiv pentru care nu se fac o mulțime de lucruri. În schimb, oamenii păstrează liniștea pentru a se cufunda în rugăciune și merg la biserică pentru a se închina la Epitaful lui Hristos și pentru a participa la slujba Prohodului.

Ce s-a întâmplat în Vinerea Mare. Semnificația acestei zile

Răstignirea a fost încheierea unei serii de evenimente din Săptămâna Mare, inclusiv intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim de Duminica Floriilor, spălarea picioarelor ucenicilor de către Iisus și Cina cea de Taină.

În această zi, după o serie de procese și interogatorii de către autoritățile evreiești și romane, Iisus a fost condamnat la moarte prin răstignire, o pedeapsă comună romană.

Conștient de nevinovăția sa, guvernatorul roman Ponțiu Pilat le-a oferit mulțimii posibilitatea de a-l elibera pe Iisus sau pe Baraba, un criminal. Mulțimea l-a ales pe Baraba. Pilat și-a spălat ceremonial mâinile pentru a-și afirma nevinovăția în privința morții lui Iisus.

Iisus a fost biciuit, o pedeapsă brutală care deseori ducea la moartea celor pedepsiți, și dus la răstignire. Conform obiceiului, Iisus a trebuit să își care propria cruce (probabil doar bara orizontală) până la locul execuției. Epuizat și în durere, a căzut sub povară, iar romanii l-au obligat pe un trecător, Simon din Cirene, să o care pentru el.

Iisus a fost răstignit între doi tâlhari, unul dintre ei l-a blestemat, în timp ce celălalt a spus: „Iisuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția Ta.” Deasupra capului său era un semn pe care scria: „Acesta este Regele Iudeilor”.

A murit după șase ore de suferință, o perioadă relativ scurtă, în condițiile în care victimele puteau agoniza zile întregi. Autoritățile erau dornice să își încheie treaba înainte de începerea Sabatului și le-au rupt picioarele celor doi tâlhari pentru a grăbi sfârșitul. Iisus era deja mort, dar un soldat l-a împuns în inimă pentru a se asigura.

Evangheliile consemnează ce a spus Iisus pe măsură ce murea. Despre mulțime a zis: „Părinte, iartă-i, că nu știu ce fac.”

Hoțului i-a spus: „Astăzi vei fi cu mine în paradis.” Și-a încredințat mama și ucenicul Ioan unul altuia, spunând: „Iată fiul tău… iată mama ta.”

Într-un moment de desolare, a strigat cu un vers din Psalmul 22: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?”

A zis: „Îmi este sete” și i s-a oferit vin și oțet înmuiat pe burete cu care i s-au șters buzele, iar imediat înainte de a muri a spus: „S-a împlinit” și „Părinte, în mâinile Tale îmi încredințez duhul.”

Un centurion (ofițer în armata romană) care era de față a spus: „Cu adevărat, acest om era Fiul lui Dumnezeu.”

Când trupurile au fost coborâte, spre deosebire de soarta obișnuită a celor răstigniți, de obicei aruncați în gropi cu var, Iisus a fost așezat în mormântul lui Iosif din Arimateea.

Astfel, de Vinerea Mare, creștinii își amintesc ce a făcut Iisus pentru noi și sunt profund recunoscători. Evangheliile care consemnează moartea lui Iisus se găsesc în Matei 27, Marcu 15, Luca 23 și Ioan 19.

Citește și: Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații

Citește și: Cele mai mari păcate pe care le poți face în Vinerea Mare. Ce NU ai voie să mănânci azi