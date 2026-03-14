Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații

Sărbătorile pascale din 2026 aduc câteva zile libere pentru angajații din România, însă nu toți salariații beneficiază automat de aceleași zile nelucrătoare.

Legislația prevede două libere legale în jurul Paștelui, acordate doar celor care aparțin cultului religios care marchează sărbătoarea în perioada respectivă.

Cine are liber în Vinerea Mare 2026

Pentru credincioșii ortodocși, Vinerea Mare din 2026 este pe 10 aprilie, fiind inclusă în lista sărbătorilor legale. Prima și a doua zi de Paște sunt 12 și 13 aprilie, duminică și luni, ceea ce creează o minivacanță de patru zile pentru majoritatea angajaților, deoarece ziua liberă de vineri este urmată de weekend și de a doua zi de Paște.

În România coexistă două calendare pascale, iar unele culte creștine, precum cel catolic sau protestant, pot celebra Paștele la alte date.

În aceste situații, angajații care aparțin acestor confesiuni pot primi liber în zilele specifice religiei lor, dacă prezintă dovada apartenenței. De exemplu, Vinerea Mare catolică în 2026 este pe 3 aprilie, iar salariații catolici pot beneficia de zi liberă atunci.

Acordarea zilelor libere depinde, așadar, de cultul religios al fiecărui angajat. Pentru cei care sărbătoresc Paștele ortodox, zilele nelucrătoare stabilite prin lege sunt:

10 aprilie 2026 – Vinerea Mare

12 aprilie 2026 – prima zi de Paște

13 aprilie 2026 – a doua zi de Paște

Acestea sunt considerate sărbători legale, iar angajații chemați la muncă în aceste zile trebuie compensați fie prin timp liber acordat ulterior, fie printr-un spor salarial, conform Codului muncii.

Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații

În total, în 2026 sunt prevăzute 17 sărbători legale, unele dintre ele suprapunându-se cu zilele de weekend. Calendarul complet al zilelor libere este următorul:

1 ianuarie – Anul Nou

2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou

6 ianuarie – Boboteaza

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie – Vinerea Mare

12 aprilie – Paștele ortodox

13 aprilie – A doua zi de Paște

1 mai – Ziua Muncii

31 mai – Rusaliile

1 iunie – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei

1 decembrie – Ziua Națională a României

25 decembrie – prima zi de Crăciun

26 decembrie – a doua zi de Crăciun

O parte dintre aceste sărbători, precum Paștele, Rusaliile sau Crăciunul, sunt strâns legate de calendarul religios.

Și elevii beneficiază de timp liber în această perioadă. Vacanța de primăvară din anul școlar 2025–2026 este programată între 4 și 14 aprilie, ceea ce înseamnă aproximativ 11 zile fără cursuri. Ultima zi de școală înainte de vacanță este 3 aprilie, iar elevii revin la cursuri pe 15 aprilie 2026, când începe ultimul modul de învățare al anului școlar.

CITEŞTE ŞI: Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather

Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat de polițiști