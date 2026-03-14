Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații

De: David Ioan 14/03/2026 | 14:00
Sărbătorile pascale din 2026 aduc câteva zile libere pentru angajații din România, însă nu toți salariații beneficiază automat de aceleași zile nelucrătoare.

Legislația prevede două libere legale în jurul Paștelui, acordate doar celor care aparțin cultului religios care marchează sărbătoarea în perioada respectivă.

Cine are liber în Vinerea Mare 2026

Pentru credincioșii ortodocși, Vinerea Mare din 2026 este pe 10 aprilie, fiind inclusă în lista sărbătorilor legale. Prima și a doua zi de Paște sunt 12 și 13 aprilie, duminică și luni, ceea ce creează o minivacanță de patru zile pentru majoritatea angajaților, deoarece ziua liberă de vineri este urmată de weekend și de a doua zi de Paște.

În România coexistă două calendare pascale, iar unele culte creștine, precum cel catolic sau protestant, pot celebra Paștele la alte date.

În aceste situații, angajații care aparțin acestor confesiuni pot primi liber în zilele specifice religiei lor, dacă prezintă dovada apartenenței. De exemplu, Vinerea Mare catolică în 2026 este pe 3 aprilie, iar salariații catolici pot beneficia de zi liberă atunci.

Acordarea zilelor libere depinde, așadar, de cultul religios al fiecărui angajat. Pentru cei care sărbătoresc Paștele ortodox, zilele nelucrătoare stabilite prin lege sunt:

  • 10 aprilie 2026 – Vinerea Mare
  • 12 aprilie 2026 – prima zi de Paște
  • 13 aprilie 2026 – a doua zi de Paște

Acestea sunt considerate sărbători legale, iar angajații chemați la muncă în aceste zile trebuie compensați fie prin timp liber acordat ulterior, fie printr-un spor salarial, conform Codului muncii.

Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații

În total, în 2026 sunt prevăzute 17 sărbători legale, unele dintre ele suprapunându-se cu zilele de weekend. Calendarul complet al zilelor libere este următorul:

  • 1 ianuarie – Anul Nou
  • 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou
  • 6 ianuarie – Boboteaza
  • 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul
  • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
  • 10 aprilie – Vinerea Mare
  • 12 aprilie – Paștele ortodox
  • 13 aprilie – A doua zi de Paște
  • 1 mai – Ziua Muncii
  • 31 mai – Rusaliile
  • 1 iunie – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului
  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie – Sfântul Andrei
  • 1 decembrie – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie – prima zi de Crăciun
  • 26 decembrie – a doua zi de Crăciun

O parte dintre aceste sărbători, precum Paștele, Rusaliile sau Crăciunul, sunt strâns legate de calendarul religios.

Și elevii beneficiază de timp liber în această perioadă. Vacanța de primăvară din anul școlar 2025–2026 este programată între 4 și 14 aprilie, ceea ce înseamnă aproximativ 11 zile fără cursuri. Ultima zi de școală înainte de vacanță este 3 aprilie, iar elevii revin la cursuri pe 15 aprilie 2026, când începe ultimul modul de învățare al anului școlar.

CITEŞTE ŞI: Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather

Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat de polițiști

Iți recomandăm
Gabriela Cristea, reacție surprinzătoare la comentariul răutăcios al unei internaute. Cum a răspuns vedeta
Știri
Gabriela Cristea, reacție surprinzătoare la comentariul răutăcios al unei internaute. Cum a răspuns vedeta
Andreea Popescu a fost înșelată de Rareș Cojoc? Ce a descoperit vedeta la ziua de naștere a soacrei sale: „l-am și prins”
Știri
Andreea Popescu a fost înșelată de Rareș Cojoc? Ce a descoperit vedeta la ziua de naștere a soacrei…
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă,...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Parteneri
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
Click.ro
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața...
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
go4it.ro
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Go4Games
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în...
