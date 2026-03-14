Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather

Vortexul polar care ajunge în România în luna aprilie provoacă o schimbare bruscă și severă a vremii, exact în perioada în care mulți români se pregătesc pentru sărbătorile pascale.

Meteorologii avertizează că masa de aer rece care coboară din nordul Europei va determina o răcire accentuată și apariția ninsorilor în zonele montane.

Ninge de Paște în România

Deși începutul lunii aduce o alternanță obișnuită între ploi, temperaturi moderate și câteva intervale însorite, apropierea datei de 12 aprilie marchează momentul în care vremea se schimbă radical.

Aerul polar pătrunde rapid, iar temperaturile scad suficient de mult încât precipitațiile să se transforme în ninsoare la altitudini mari, un fenomen rar, dar posibil în contextul instabilității atmosferice specifice primăverii.

Cele mai afectate localități sunt cele din zonele montane, unde altitudinea favorizează apariția ninsorilor chiar și atunci când în restul țării plouă. Stațiunile de pe Valea Prahovei se află în centrul atenției, deoarece aici se vor resimți cel mai puternic efectele vortexului polar.

Azuga, Bușteni și Predeal sunt primele vizate de prognozele Easeweather, care indică temperaturi scăzute și episoade de ninsoare în jurul datei de 12 aprilie. În aceste zone, ninsoarea poate fi temporar consistentă, mai ales pe timpul nopții, când valorile termice tind să se apropie de limita înghețului.

Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather

Chiar dacă stratul de zăpadă nu va fi unul persistent, impactul asupra turiștilor și asupra traficului montan poate fi semnificativ, mai ales în contextul fluxului crescut de vizitatori în perioada sărbătorilor.

Prognoza pentru Azuga arată clar oscilațiile termice ale lunii aprilie, cu zile mai blânde urmate de episoade reci. Data de 12 aprilie este marcată ca punctul critic al acestei schimbări, când temperaturile coboară spre 8 grade, iar condițiile meteo devin mixte, cu intervale de ninsoare, nori și scurte momente de înseninare.

Această instabilitate poate afecta planurile de vacanță, drumețiile și activitățile în aer liber, obligând turiștii și localnicii să se adapteze rapid la un scenariu meteorologic neașteptat.

Meteorologii subliniază însă că episodul rece va fi de scurtă durată, iar după trecerea frontului polar, vremea va reveni treptat la normalul termic al lunii aprilie, cu temperaturi în creștere și condiții mai stabile.

