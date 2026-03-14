Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather

De: David Ioan 14/03/2026 | 09:01
Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather
Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather

Vortexul polar care ajunge în România în luna aprilie provoacă o schimbare bruscă și severă a vremii, exact în perioada în care mulți români se pregătesc pentru sărbătorile pascale.

Meteorologii avertizează că masa de aer rece care coboară din nordul Europei va determina o răcire accentuată și apariția ninsorilor în zonele montane.

Ninge de Paște în România

Deși începutul lunii aduce o alternanță obișnuită între ploi, temperaturi moderate și câteva intervale însorite, apropierea datei de 12 aprilie marchează momentul în care vremea se schimbă radical.

Aerul polar pătrunde rapid, iar temperaturile scad suficient de mult încât precipitațiile să se transforme în ninsoare la altitudini mari, un fenomen rar, dar posibil în contextul instabilității atmosferice specifice primăverii.

Cele mai afectate localități sunt cele din zonele montane, unde altitudinea favorizează apariția ninsorilor chiar și atunci când în restul țării plouă. Stațiunile de pe Valea Prahovei se află în centrul atenției, deoarece aici se vor resimți cel mai puternic efectele vortexului polar.

Azuga, Bușteni și Predeal sunt primele vizate de prognozele Easeweather, care indică temperaturi scăzute și episoade de ninsoare în jurul datei de 12 aprilie. În aceste zone, ninsoarea poate fi temporar consistentă, mai ales pe timpul nopții, când valorile termice tind să se apropie de limita înghețului.

Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather

Chiar dacă stratul de zăpadă nu va fi unul persistent, impactul asupra turiștilor și asupra traficului montan poate fi semnificativ, mai ales în contextul fluxului crescut de vizitatori în perioada sărbătorilor.

Prognoza pentru Azuga arată clar oscilațiile termice ale lunii aprilie, cu zile mai blânde urmate de episoade reci. Data de 12 aprilie este marcată ca punctul critic al acestei schimbări, când temperaturile coboară spre 8 grade, iar condițiile meteo devin mixte, cu intervale de ninsoare, nori și scurte momente de înseninare.

Foto: Easeweather

Această instabilitate poate afecta planurile de vacanță, drumețiile și activitățile în aer liber, obligând turiștii și localnicii să se adapteze rapid la un scenariu meteorologic neașteptat.

Meteorologii subliniază însă că episodul rece va fi de scurtă durată, iar după trecerea frontului polar, vremea va reveni treptat la normalul termic al lunii aprilie, cu temperaturi în creștere și condiții mai stabile.

CITEŞTE ŞI: ANM a anunțat cum va fi vremea de Florii și de Paște. Prognoza meteo până la mijlocul lui aprilie

Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather

Iți recomandăm
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
Știri
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
TEST IQ | Dan, Ana, Bogdan sau Ion? Care dintre ei este, de fapt. un criminal în serie
Știri
TEST IQ | Dan, Ana, Bogdan sau Ion? Care dintre ei este, de fapt. un criminal în serie
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Mediafax
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95%...
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani?...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe muți de uimire
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
Click.ro
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața...
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț tentant
go4it.ro
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț...
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie ...
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
TEST IQ | Dan, Ana, Bogdan sau Ion? Care dintre ei este, de fapt. un criminal în serie
TEST IQ | Dan, Ana, Bogdan sau Ion? Care dintre ei este, de fapt. un criminal în serie
Cât de aproape poate construi vecinul de casa ta. Regula din lege care decide cine are dreptate
Cât de aproape poate construi vecinul de casa ta. Regula din lege care decide cine are dreptate
Cât te costă să îți vopsești părul în salonul Olgăi Barcari de la Survivor. Ce serviciu primești ...
Cât te costă să îți vopsești părul în salonul Olgăi Barcari de la Survivor. Ce serviciu primești pentru 2.000 lei
Povestea artistei Little Mix, iubita lui Oxlade-Chamberlain: succes, tragedii personale și o nuntă ...
Povestea artistei Little Mix, iubita lui Oxlade-Chamberlain: succes, tragedii personale și o nuntă pusă pe pauză
Petrecerea care a golit magazinele din URSS: cum au băut sovieticii toată vodca după victoria din ...
Petrecerea care a golit magazinele din URSS: cum au băut sovieticii toată vodca după victoria din al Doilea Război Mondial
Vezi toate știrile