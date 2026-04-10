Drob de miel tradițional vs. rețeta lui Sorin Bontea. Ce truc genial folosește pentru mai mult gust

Drobul de miel este unul din preparatele tradiționale care nu lipsește niciodată de pe masa de Paște. Este un aperitiv delicios care se consumă, de regulă, în prima parte a zilei. Află, în continuare, cum faci drob de miel după rețeta tradițională, dar și cum îl pregătește Chef Sorin Bontea.

Pentru aperitivele de pe masa de Paște, gospodinele se asigură mereu că pregătesc din timp drobul de miel. Este o gustare specifică acestei perioade, care s-a transmis din generație în generație.

Rețeta pentru drob de miel tradițional

Dacă adori să respecți tradiția, această rețetă de drob de miel este potrivită pentru tine.

Ingrediente pentru drob de miel tradițional:

organe de miel

căpăţâna de miel

ceapa verde 2 legături

usturoi verde 2 legături

mărar verde 2 legături

sare iodată, piper proaspăt măcinat

ouă 3 bucăţi

ouă fierte 5-6 bucăţi

prapure (membrana care învelește organele interne ale mielului)

Cum faci drob de miel tradițional

Începem prin a fierbe organele de miel în apă cu puțină sare.

Separat, punem și căpățâna de miel la fiert.

După ce organele și carnea au fiert, se toacă mărunt la cuțit sau cu un robot, dar cu mare grijă să nu fie transformate într-o pastă.

Curățăm ceapa, usturoiul și mărarul, le spălăm în apă rece și apoi le tocăm mărunt. După ce sunt gata, le adăugăm în compoziția de carne.

Amestecăm bine și asezonăm cu sare și piper. Adăugăm ouăle crude și amestecăm până la omogenizare.

Într-o tavă se așează prapurele și se toarnă peste el jumătate din compoziție. Apoi se pun ouăle fierte, care se acoperă cu restul de compoziție și se „învelește” totul cu restul de prapure rămas.

Drobul de miel tradițional se va pune la cuptorul preîncălzit și se va coace timp de 30 de minute, la foc moderat. Pentru a afla dacă este gata, faceți testul cu scobitoarea.

Poftă bună!

Cum face Sorin Bontea drobul de miel

Cheful de la PRO TV a dezvăluit ce rețetă are el pentru drobul de miel de la masa de Paște. Iată cum obișnuiește să îl prepare el.

Ingrediente pentru drob de miel:

organe de miel

prapure

ceapă

mărar, pătrunjel

sare, piper

ulei

ouă

Cum face Sorin Bontea drobul de miel:

Un truc pe care îl folosește chef-ul este înăbușirea organelor de miel, spre deosebire de fierberea tradițională pe care o fac gospodinele.

„Eu nu fierb organele, o să le înăbuș, dar prima dată încep cu ceapa. Apoi o să tai organele cuburi, nevasta mea face drobul cu organele fierte, mie îmi plac mai mult înăbușite, parcă au mai mult gust, dar nu este greșit nici invers, cum vă e mai ușor și după preferințe, dar eu zic să încercați rețeta asta să vedeți ce bună e. Am o cratiță mai mare, în care pun uleiul, după care organele. Am pus 200 ml de ulei de floarea soarelui. Adaug sare și pier și le las să scadă. Organele nu sunt 100% gătite, pentru că le bag și la cuptor”, a dezvăluit chef Sorin Bontea, în cadrul unui videoclip realizat pe Youtube.

După ce prepară organele și ceapa, Sorin Bontea se apucă de tocat și de amestecat ingredientele într-un bol încăpător. Adaugă și ouăle, apoi condimentează după gust. Dacă i se pare că are compoziția prea uscată, mai adaugă suc de la organele fierte.

„Ceapa o călesc separat, în 150 ml ulei de floarea soarelui. Las organele să se răcească, înainte să le toc. Apoi, adaug ceapa, ouăle, sare și piper (n.r. peste carnea tocată) și, dacă mai e nevoie și mi se pare prea uscat, mai adaug niște suc de la organe. Ideea la drob este consistența, dacă îl faci foarte moale, nu îl poți tăia. Atunci când se gătește și mai scade, se mai sărează, de asta trebuie să fiți atenți la sare”, susține chef Sorin Bontea.

După ce realizează compoziția, vedeta de la PRO TV își pregătește prapurele și preîncălzește cuptorul. Produsul final va sta la cuptor timp de 30 de minute, la 180 de grade, ca să iasă fix cum îi place celebrului bucătar.

„Compoziția este gata, îmi pregătesc prapurele, tăvile în care pregătesc drobul, cuptorul este încins deja. L-am pus la 180 de grade, 30 de minute, să văd dacă e gătit așa cum îmi place mie”, a încheiat acesta.

